In einem Leitartikel der New York Times, der kurz vor dem Stalin-Interview erschien, wird erklärt, einflußreiche Mitglieder der kommenden Regierung Eisenhower hätten den Verdacht, die Sowjetunion habe den indischen Vermittlungsvorschlag in der UNO abgelehnt, in der Hoffnung, von Eisenhower bessere Bedingungen auszuhandeln als von Truman.