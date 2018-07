AUSSENHANDEL

Die deutschen Handelsbeziehungen zu Indien werden von westdeutschen Industriekreisen für 1953 als sehr ausbaufähig angesehen. Schon jetzt hat Indien im Rahmen des neuen Fünfjahrplanes für 100 Mill. DM Aufträge für die Lieferung von Wasser- und Dampfturbinen, Tiefbrunnen und Bewässerungsanlagen an deutsche Firmen vergeben.

Das neue deutsch-dänische Handelsabkommen, das für 1953 am 20. Dezember in Kopenhagen unterzeichnet wurde, sieht einen Warenaustausch im Werte von 1,2 Mrd. DM vor. Er wird damit eine Höhe erreichen, die in der Geschichte der deutsch-dänischen Handelsbeziehungen bisher noch nicht vorkam.

Die deutsch-schwedischen Handelsvertragsverhandlungen endeten mit der Paraphierung eines Abkommens, das auf der Einfuhrseite Waren im Werte von 900 Mill. DM und auf der Ausfuhrseite Waren im Werte von 1200 Mill. DM enthält. Es soll Mitte Januar in Kraft treten. Die schwedischen Erzlieferungen werden um 500 t auf 5,65 Mill. t erhöht werden.

Westdeutschlands Export nach Nikaragua hatte in den ersten zehn Monaten 1952 einen Wert von 3,775 Mill. $, während die Einfuhren nur einen Wert von 1,182 Mill. $ ausmachten. Wahrscheinlich wird Nikaragua zum Ausgleich seines Passivsaldos 1953 eine Importbeschränkung einführen müssen.

Die westdeutschen Importe und Exporte waren auch im November rückläufig. Die Importe gingen um 85 Mill. auf 1411 Mill. DM und die Exporte um 88 Mill. auf 1369 Mill. DM zurück.

Der Export von Ackerschleppern aus der Bundesrepublik hat sich 1952 weiter erhöht. In den ersten zehn Monaten wurden 19 474 Ackerschlepper im Werte von 185 Mill. DM ausgeführt, während es in der Vergleichszeit 1951 nur 17 412 Schlepper im Werte von 154 Mill. DM waren.