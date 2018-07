„Lang lebe König Tito!“ rief der jugoslawische Ingenieur Ristic, als er einem Richter vorgeführt wurde, um sich mit sechs anderen Jugoslawen wegen feindlicher Umtriebe gegen den Staat zu verantworten. Befragt, was er damit meine, antwortete er, er sei so lange in Gefangenschaft gewesen, daß er nicht wisse, welche Regierungsform Jugoslawien gegenwärtig habe.