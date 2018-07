Kaum ein Thema der westdeutschen Wirtschafts- und Kreditpolitik in der Nachkriegszeit erschließt sich so schwer einer auch für den Laien einigermaßen begreiflichen Behandlung, wie das der sogenannten Ausgleichsforderungen. Es handelt sich also da um jene durch die Währungsgesetzgebung geschaffenen Verpflichtungen des Bundes und der Länder, durch die den Geldinstituten (d. h. also den Banken, Versicherungsgesellschaften und Bausparkassen) ein bescheidenes Äquivalent dafür verschafft wurde, daß ihnen ihre sämtlichen Forderungen an die öffentliche Hand gestrichen wurden. Die Geldinstitute waren ja die eigentlichen Leidtragenden der Geldreform – wenigstens im Bereich der gewerblichen Wirtschaft –, weil sie kaum „Sachwerte“ besaßen, und es ist durchaus nicht abwegig, die Ausgleichsforderungen als ein Instrument zu bezeichnen, mit dem nicht etwa der Staat die Geldinstitute, sondern umgekehrt die Geldinstitute den Staat sanierten – denn dieser wurde ja neun Zehntel seiner Schulden los.

Andererseits wäre es ohne die Schaffung der in den Ausgleichsforderungen verkörperten neuen Verbindlichkeiten der öffentlichen Hand gar nicht möglich gewesen, daß die Geldinstitute überhaupt wieder Bilanzen hätten aufstellen können. Wie dem auch sei: jedenfalls sind die Ausgleichsforderungen gewissermaßen ein im Feuer des verlorenen Krieges eingekochter Rest der alten („verdampften“) Reichsschuld, und daraus ergibt sich logischerweise, daß dieser Rest in einer Art und Weise geordnet werden muß, die ihn genau so verkehrsfähig macht, wie es die alte Reichsschuld selber war – mit andern Worten: Die Ausgleichsforderungen müssen also Wertpapiere werden. Der mobile Charakter des Wertpapiers ist sein wichtigstes Kennzeichen. Hier haben wir es mit einem Punkt zu tun, der merkwürdigerweise in der doch so vielseitigen und geistreichen Kapitalmarkt-Diskussion unserer Zeit fast nie berührt wird. Wovon hängt die Mobilität eines Wertpapiers ab? Letztlich von seinem Marktpreis, davon, ob das Papier vom Publikum mit dem gleichen Betrag bewertet wird, wie er dem Papier aufgedruckt ist – ob das Wertpapier also pari steht. Tut es das, dann ist es mobil. Aber ob es dies tut, hängt nun wiederum (fast ausschließlich) vom Zinsertrag des Wertpapiers ab. Das ist eine alte Erfahrung, die sich heute – allem Interventionismus zum Trotz – wieder bestätigt. Gerade in diesem Punkte aber sind die Ausgleichsforderungen ein höchst unzulängliches Instrument. Weil sie sich größtenteils nur mit 3 v. H. verzinsen, sind sie nicht mit pari zu bewerten und infolgedessen auch nicht mobilisierbar.

Das kann kein Dauerzustand sein. Es handelt sich dabei keineswegs nur um die geschäftlichen Interessen der Geldinstitute; vielmehr gehen von dem falschen Zins der Ausgleichsforderungen gleichsam vergiftende Einflüsse auf die ganze Kreditwirtschaft aus. Hier bestätigt sich wieder einmal die alte Erfahrung, daß der staatliche Eingriff in den Markt Kreise zieht wie der in einen Teich geworfene Stein. Ganz abgesehen davon, daß der marktwidrige Zins der Ausgleichsforderungen als der ersten fundierten Verbindlichkeit, die nach der Geldreform statuiert wurde, die Vorstellungen, mit denen man einige Zeit später an den Versuch heranging, endlich wieder einmal so etwas wie den Landeszinsfuß zu ermitteln, in die Irre geleitet hat (das Ergebnis war der 5 %ige Pfandbrief, der ja bekanntlich unter privatwirtschaftlichen Aspekten ein Schlag ins Wasser war) – ganz abgesehen von dieser verhängnisvollen Präjudizierung der Kapitalzinsgestaltung hat die marktwidrige Verzinsung der Ausgleichsforderungen auch auf andere Weise die Geschäftspolitik der Kreditinstitute beeinflußt. Man denke z. B. an die Sparkassen, besonders die kleineren unter ihnen, bei denen der Anteil der Ausgleichsforderungen an der Bilanzsumme besonders hoch ist und die deshalb ständig auf der Suche nach Aktiven sind, die sich Möglichst hoch verzinsen; das ist mit ein Grund dafür, daß die Sparkassen zum Teil ihr traditionelles Betätigungsfeld, die Gewährung langfristiger Kredite, zum Beispiel den Hypothekarkredit, zugunsten von formell kurzfristigen, fürs erste gewinnbringenderen, aber risikoreicheren Wirtschaftskrediten vernachlässigen; es ist zugleich mit ein Grund dafür, warum die Verzinsung der Spareinlagen ebenfalls unrealistisch geblieben ist, und dies wiederum veranlaßt die Sparkassen, gegen die Zinsfreigabe am Wertpapiermarkt anzukämpfen, weil sie bei einem allzu weiten Auseinanderklaffen von Wertpapierverzinsung und Spareinlagenzins mit dem „Kontensparen“ allmählich abzurutschen fürchten.

Die Bundesanleihe von 1952 trägt 5 v. H. Zinsen; die Länder, die jetzt Anleihen herausbringen wollen, wählen ebenfalls den 5 %igen Zins (der, nebenbei bemerkt, nur in Verbindung mit der Steuerfreiheit überhaupt diskutabel ist). Die Ausgleichsforderungen – es handelt sich jetzt um einen Betrag von insgesamt 19,4 Mrd. DM – entfallen zu fast drei Vierteln auf 3 %ige Titel; nur die den Versicherungsunternehmungen zustehenden Ausgleichsforderungen (im Betrag von 2,67 Mrd.) sind mit 37 1/2 v. H. verzinslich, und 432 Mill. von den Hypothekenbanken gehaltene Titel bringen 4 1/2 v. H.

Würde man nun für die Gesamtsumme der Ausgleichsforderungen das Hinaufgehen auf einen marktgerechten Zins fordern, so würde die Belastung der öffentlichen Haushalte, die man jetzt mit jährlich rund 600 Mill. annehmen darf, auf etwa 1,1 Mrd. steigen, unter der Voraussetzung, daß die Verzinsung sämtlicher zinstragender Ausgleichsforderungen auf 6 v. H. erhöht würde. Aber eine Korrektur von solcher Stärke würde vermutlich gar nicht nötig sein, wenn man die Reform lediglich darauf abstellen würde, daß die privaten Geldinstitute ihr „Aktivum Ausgleichsforderung beweglich machen wollen. Man könnte die dem Zentralbanksystem zustehenden Ausgleichsforderungen außer Betracht lassen; hier handelt es sich allein um einen Betrag von 8,7 Mrd. DM. Am Beispiel der Jahresabrechnung der Bank deutscher Länder läßt sich zeigen, daß der Gewinn der Notenbank zu einem bedeutenden Teil aus dem Zinsertrag der Ausgleichsforderungen stammt, daß dieser Gewinn aber seinerseits zum größten Teil an den Schuldner der Ausgleichsforderungen, in diesem Falle an den Bund zurückfließt. Diese Konstellation kann außer Betracht bleiben. Das Nahziel müßte doch wohl sein, die den Geschäftsbanken, den Versicherungsunternehmungen und den Bausparkassen zustehenden Ausgleichsforderungen mobil zu machen, und hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von nur 9,5 Mrd. DM. Diese kosten die öffentliche Hand heute jährlich rund 300 Mill. Zinsen. Ist es zuviel verlangt, daß diese Papiere mit einem weiteren Aufwand von vielleicht 250 Mill. pro Jahr zu echten Kapitalmarktpapieren gemacht werden? Früher oder später werden die Länder um diese Gretchenfrage doch nicht herumkommen – es sei denn, man verzichte auf eine geordnete Position der öffentlichen Hand gegenüber dem Kapitalmarkt, um dessen Renaissance man sich doch auf andere Weise bemüht, durch eine Gesetzgebung, von der allerdings noch nicht ohne weiteres gesagt werden kann, daß sie wirklich eine „Förderung“ ist ... Wie dem auch sei, diese zusätzliche Viertelmilliarde, ein Partikelchen von erheblich weniger als 1 v. H. des gegenwärtigen öffentlichen Gesamtaufwands in der Bundesrepublik, wäre gut angewendetes Geld – besser angewendet als manche Ausgabe in andern Spalten der Etats. Denn man würde damit den neuralgischen Punkt am Kapitalmarkt kurieren, statt die Symptome zu bekämpfen. Volkmar Muthesius