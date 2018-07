Im Prinzip entsprächen die heutigen Betriebsführungsmethoden im Einzelhandel noch denjenigen des Mittelalters, heißt es in einer 1952 in München erschienenen Doktorarbeit über das Selbstbedienungssystem. Wenn eine solche zugespitzte Verallgemeinerung den Tatsachen wirklich gerecht werden sollte, dann hätte man eine Erklärung dafür, weshalb der Einzelhandel, oder gewisse Teile des Einzelhandels, im Verlauf des Jahres 1952 die Marktwirtschaft mit mehr oder weniger ausgeprägten „gemischten Gefühlen“ zu beurteilen geneigt waren. Es ist sicher, daß heute nicht nur „mittelalterliche“ Methoden versagen müssen, sondern daß man wahrscheinlich auch schon mit nur vierzig oder fünfzig Jahre alten Praktiken kaum wird bestehen können.

Am Ende eines Jahres, das gerade den Einzelhandel mitten in einen ausgesprochenen Käufermarkt drängte, gewinnen solche allgemeinen Erkenntnisse an Aktualität. Der Käufermarkt und seine typisch marktwirtschaftlichen Erscheinungen (z. B. eine zunehmende Werbung um den Kunden) beherrschten die Einzelhandels-Entwicklung im letzten Jahr. Daß dabei „Reibungsverluste“ auftraten, beruht zum Teil auf den vor allem in den mittleren und kleineren Betrieben starken Steuerbelastungen, zum Teil aber auch auf einer unzulänglichen Kapitalausstattung. Diese Tatbestände, noch verstärkt durch eine zunehmende Ausdehnung des Werks- und Belegschaftshandels, engten die betriebliche „Elastizität nach unten“ (eine offenbar notwendige Voraussetzung für eine funktionierende Marktwirtschaft) beträchtlich ein, zumal 1952 im Zeichen einer bis weit ins Jahr hinein wirkenden starken Käuferzurückhaltung stand.

Aber die Summe aller äußeren Faktoren, die man für einen möglicherweise „passiven Saldo“ im gesamten Einzelhandel verantwortlich machen könnte, reicht offenbar nicht aus, um eine vollständige Analyse zu gestatten. Man wird zwar nicht sagen können, es sei dem Einzelhandel im Jahre 1952 schlechter als anderen Zweigen der Konsumgüterwirtschaft gegangen. Man darf aber vermuten, daß es ihm besser hätte gehen können, wenn das Wort von den „mittelalterlichen“ Methoden völlig aus der Luft gegriffen wäre. Da das nicht der Fall ist, befaßt sich auch der Arbeitsbericht der Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels für das Geschäftsjahr 1952 ausführlich mit der Notwendigkeit der Rationalisierung im Einzelhandel und der ökonomisierung der Absatzwege.

Derjenige, der nicht viel von dem hält, was man vom Staat in Resolutionen oder auf Kundgebungen „verlangt“, wird uns zustimmen, daß die Einzelhandelsorganisation zwar eine Fülle von gesetzlichen oder administrativen Maßnahmen zu beeinflussen vermochte, daß sie aber auf dem Gebiet, das vor allen anderen als förderungswürdig gelten müßte, nämlich auf dem der betrieblichen Leistungssteigerung, im letzten Jahr nicht sehr viel weiter gekommen ist. Man hat zwar die Tätigkeit der Rationalisierungsgemeinschaft des Handels intensiviert, auch will man nunmehr einen betriebswirtschaftlichen Beratungsdienst einrichten, man kann zwar immer wieder auf die Ergebnisse der Betriebsvergleiche des Instituts für Handelsforschung an der Universität zu Köln zurückgreifen – wie groß ist aber in der Praxis der Nutzen all dessen, wenn die psychologischen Schwierigkeiten bei den Einzelhändlern größer sind als die Einsicht in die Vorteile einer grundsätzlich rationelleren Betriebspraxis?

Es ist bekannt, daß im Sommer 1952 die Großbetriebe im Interesse der mittleren und kleineren Betriebe einen Expansionsstopp einräumten. Ob sie es im Grunde aus einer „mittelständischen Anhänglichkeit“ taten, ist fraglich. Auf alle Fälle werden sie ihre freiwillige Bindung nicht als Verharren auffassen. Mit ihrer nunmehr nach innen gekehrten Dynamik expansiver Kräfte tun sie genau das, was die Betriebe kleinerer oder mittlerer Größe bisher versäumt haben, nämlich rationalisieren und damit die Marktposition festigen. Die Großbetriebe im Einzelhandel erzielen heute auf der gleichen Verkaufsfläche bis zu 60 v. H. höhere Umsätze als vor dem Kriege. Die „Kleinen“ sind unzufrieden, die „Mittleren“ beginnen einzusehen, daß etwas grundsätzlich Neues geschehen muß (z.B. Gemeinschaftseinkauf), um den Wettbewerbsvorsprung der „Großen“ einzuholen. Die Einzelhandelsorganisationen sind gewiß nicht träge, aber sie glauben mehr nach Bonn als in die wirkliche Situation der Betriebe blicken zu sollen. Als ob das Heil in der Marktwirtschaft für den Einzelhandel aus dem neugeschaffenen Handelsreferat im Bundeswirtschaftsministerium allein kommen könnte. Wir glauben, eine Marktwirtschaft beginnt an Bedeutung zu verlieren, wenn sie ihre Dynamik nicht mehr aus überwiegend rationalen, sondern aus mehr „staats- oder mittelstandspolitischen“ Erwägungen empfängt.

Aus der Marktwirtschaft ausbrechen kann weder ein Wirtschaftszweig noch der Verbraucher, für den ja der Einzelhandel als Beweger und Bewahrer der gesamten Güter der Menschheit da ist. Daß der Einzelhandel verdienen will, ist keine Frage; daß der Gesetzgeber zum Schutz der Marktwirtschaft den Wettbewerb ordnen und sichern soll, darf erwartet werden – und dies vor allem zu Beginn eines Jahres, von dem alle hoffen, daß es Westdeutschland nicht das Ende einer wohltuenden volkswirtschaftlichen Expansion bringen möge. Martin Dürbaum