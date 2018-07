Stipendien für Industrieforschung. Das Battelle Memorial Institut hat einen Stipendienfonds von rund 200 000 DM gestiftet, aus dem jungen Akademikern Jahresstipendien für die Durchführung industrienaher Forschungsvorhaben gewährt werden. Die Verwaltung des Battelle-Stipendienfonds liegt in den Händen des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Eine Kommission hat 48 junge Forscher aus 102 Bewerbern Ausgewählt, denen für 1953 ein Stipendium zugesprochen wurde. Für die Auswahl waren neben sozialen Erwägungen das Fachgebiet und eine gleichmäßige Verteilung auf die Universitäten und Technischen Hochschulen maßgebend.

Wiederaufbau in Berlin-Siemensstadt. Die Firmen Siemens & Halske AG. und Siemens-Schuckertwerke AG. Berlin–München, haben in ihren Berliner Werken, von 1945 bis zur Währungsreform insgesamt 59,8 Mill. RM und bis Ende Juni 1952 weitere 109 Mill. DM investiert, von denen 65,2 Mill. DM mit ERP-Darlehen finanziert wurden. Die Investierungen wirkten sich in einer bemerkenswerten Umsatzsteigerung der Berliner Werke aus. Die Leistung des Einzelarbeiters erhöhte sich um 25 bis 30 v. H. seit 1945. Zum Wiederaufbau der Berliner Betriebe haben die in Westdeutschland gelegenen Werke der beiden Gesellschaften einen wesentlichen Beitrag geleistet.

In der Gewerkenversammlung der Gewerkschaft Wintershall, Celle, gab der Vorsitzende bekannt, daß der Grubenvorstand beschlossen hat, aus dem Ertrag des Geschäftsjahres 1951 eine Ausbeute von 500 DM je Kux zu verteilen,mit Ausnahme der Kuxe, die sich im eigenen Besitz der Gewerkschaft befinden, und daß am 15. Januar 1953 aus dem Ertrag des Geschäftsjahres 1952 eine Ausbeute von ebenfalls 500 DM je Kux verteilt wird. Die Versammlung nahm – von diesem Beschluß zustimmend Kenntnis. Für das Geschäftsjahr 1951 wird bei Erträgen von 22,49 (19,02) – alles in Mill. DM – und nach 6,03 (5,67) Abschreibungen ein Reingewinn von 1,46 ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 1,69 Mill. DM erhöht-, die Ausschüttung von 500 DM auf 3254 Kuxe erfordert 1,63 Mill. DM, so daß 0,06 Mill. DM zum Vortrag bleiben. Aus der Beteiligung an der Wintershall AG., Celle, die für 1951 5 v. H. Dividende verteilte, floß der Gewerkschaft Wintershall 1952 ein Dividendenbetrag von 2,58 Mill. DM zu. Während die Produktion im Jahre 1951 restlos abgesetzt werden konnte, mußte 1952 ein gewisser Teil der Erzeugung auf Lager genommen werden. Man hofft, die Vorräte im Düngejahr 1952/53 wieder auf das normale Maß reduzieren zu können.

Die Robot-Berning & Co., Düsseldorf, hat eine bedeutsame Bestellung als Regierungsauftrag aus Belgisch-Kongo erhalten. Er betrifft zehn Bertillon-Personenbild-Anlagen (40 000 DM), die zur automatischen Herstellung von Identitätsaufnahmen für Dienststellen der Kriminalpolizei bestimmt sind. Solche Personenbild-Anlagen von Robot arbeiten übrigens auch in den Polizeidienststellen der Bundesrepublik.

Bayerische Regiebetriebe mit Verlust und mit Gewinn. Das Bayerische Staatsministerium für Finanzen hat soeben eine Denkschrift über die zwölf Regiebetriebe des Bayerischen Staates veröffentlicht. Sie enthält auch Vorschläge über mögliche und zweckmäßige Änderungen des rechtlichen Status. Bei der Bayerischen Lagerversorgung wird die Aufgabe des Betriebes empfohlen. Eine Verselbständigung, sei es durch Einbringung in eine Handelsgesellschaft (AG. oder GmbH.) oder Umwandlung in eine Anstalt des öffentlichen Rechtes wird beim Staatlichen Hofbräuhaus, dem Bayerischen Schulbuchverlag, dem Staatlichen Heizwerk in München und der Bayerischen Staatslotterie in Betracht gezogen. Jedoch spreche berechtigte Tradition beim Hofbräuhaus zur Beibehaltung der bisherigen Betriebsform. Die Staatlichen Bäder, die staatliche Schiffahrt auf den bayerischen Seen und die staatlichen Hafenbetriebe, die Staatsbrauerei Weihenstephan und das Sägewerk Spiegelau wären jedoch, teils durch Rücksichten auf die Allgemeinheit, teils weil sie auch Unterrichts- und Forschungsaufgaben dienen, nicht ohne weiteres für eine rechtliche Verselbständigung geeignet. Bei der Staatslotterie und dem Bayerischen Schulbuchverlag könnte höchstens an eine Umbildung in Anstalten des öffentlichen Rechtes gedacht werden. – Sechs der Regiebetriebe haben mit Verlust abgeschlossen: das Staatsweingut Würzburg, Bad Reichenhall, die staatliche Schiffahrt auf dem Ammersee und Würmsee und auf dem Königssee und Tegernsee, ferner derBayerische Schulbuchverlag. Das Staatliche Hofbräuhaus hat nach einem Verlust in 1948/49 von 201 200 DM nunmehr einen Gewinn von 187 500 DM zu verzeichnen.

Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk AG., München. über eine erfreuliche Gesamtentwicklung in 1951 berichtet die Gesellschaft, die laut GB. ihre Umsätze in Bremen und in München nicht unbeträchtlich erhöhen konnte. Hauptsächlich waren davon Erzeugnisse betroffen, die allmählich für den Schiffbau interessant zu werden versprechen,während der Großhandel in Textilien im Umsatz wie im Ertrag etwas beeinträchtigt wurde. Zu den überzogenen Steuern sind seit der Währungsreform Soforthilfezahlungen gekommen, die den flüssigen Mitteln nahezu eine halbe Mill. DM Nutzen entzogen. Vermehrung der Materialien, der Waren und der Kundenforderungen konnten nur durch Erhöhung der Fremdmittel ausgeglichen werden. In Mill. DM blieben aus 2,77 (2,14) Bruttoertrag nach allen Aufwendungen, darunter 0,26 (0,20) Anlageabschreibungen und 0,62 (0,52)Steuern 91 194 (95 125) DM Reingewinn, aus dem die HV. wieder 3 v. H. Dividende beschloß. Anlagen 3,13 (3,21) Umlaufvermögen 4,46 (3,69), davon Vorräte 3,25 (2,61), hingegen bei unv. 2,66 AK. unv. 0,31 ges. Rücklage, unv. 0,07 Weberichtigungen und 0,63 (0,87) Rückstellungen, 3,71 (2,77) Verbindlichkeiten, davon 0,71 (0,49) Anzahlungen, 1,36 (0,79)Warenlieferungen, 0,69 (0,55) Banken und 0,22 (0,17) sonstige Verbindlichkeiten. Neu in den AR. wurde gewählt RA. Dr. Alfred Winterstein, München. Nach Mitteilung der Verwaltung sei im laufenden Jahr das Textil-engros-Geschäft aller Art nicht so günstig wie im Vorjahr verlaufen.

Bei der Bausparkasse Mainz AG. (Mainz, Römerwall 67) stand das 22. Geschäftsjahr (1951) im Zeichen der Rückkehr des echten Sparers zur Bausparkasse. Der Neuzugang an Bausparverträgen belief sich auf 1732 mit einer Vertragssumme von 38,5 Mill. DM. Im Berichtsjahr wurden von den Bausparern an Spar- und Tilgungsleistungen 20 Mill. DM aufgebracht. Mit Baugeldausschüttungen von 18 Mill. DM konnten 1951 weitere 2377 Wohnungen finanziert werden. Bis Oktober 1952 haben die Gesamtzuteilungen in der 22jährigen Geschäftstätigkeit den Betrag von 174 Mill. Mark erreicht? hiervon entfallen 87 Mill. DM auf den Zeitraum nach der Währungsreform. In der Berufsschichtung der Bausparer stehen mit 31 v. H. Arbeiter, Angestellte und Handwerker an erster Stelle. Es folgen mit 26 v. H. selbständige Kaufleute und u. a. mit 15 v. H. Angehörige freier Berufe.