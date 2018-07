Das Jahr 1951 war vom Engpaßproblem überschattet. Alle Anstrengungen galten seiner Überwindung. Noch um die Jahreswende 195152 beherrschte der Mangel an Eisen und Stahl die gesamte weiterverarbeitende Industrie. Trotz erheblicher Mengen von Importkohlen reichte die Gesamterzeugung der eisenschaffenden Industrie nicht aus, um die angespannte Versorgungslage der Eisenverarbeiter grundlegend zu verbessern. Die Schiffswerften z. B konnten wegen des bestehenden Blechmangels ihre Kapazität nicht voll ausnutzen. Auch im Maschinenbau und im Stahlbau machte sich der Stahlmangel stark bemerkbar. Zahlreiche Aufträge mußten als Folge des Materialmangels abgelehnt werden. Diese Situation hat sich im Verlauf desJahres 1952gründ legend geändert. Die Versorgung der eisenverarbeitenden Industrie wurde durch eine. Einschaffenden Industrie verbessert, wie die nachstehenden, nicht vergleichbaren, die Grundtendenzen aber deutlich anzeigenden Zahlenreihen erkennen lassen: Ausfuhr der eisenschaffenden Industrie und Gießereien 1952 1. Halbjahr Monatsdurchschnitt 34 7 Mill. Dollar August September Oktober Einfuhr vonWalzwerkerzeugnissen 1852 1. Halbjahr Monatsdurchschnitt August September Oktober 25 4 31 4 26 833 M 12 5 17 911. Dollar Auch die Produktion der eisenschaffenden Industrie hat sich im Verlauf des Jahres 1952 laufend verbessert. Der Produktionsindex ist wie folgt gestiegen: Eisen-u. Stahlerzeugung Januar 1952 103 Juli 105 Oktober 114 Die entscheidende Wende zur. Beseitigung der Lieferschwierigkeiten aber haben die Eisenfreigabe und die damit verbundenen Eisenpreiserhöhungen gebracht, durch die die weniger dringliche Nachfrage ausgeschieden wurde. Die Werksgrundpreise für Stabstahl ( Siemens Martin Güte) hat sich im Verlauf des Jahres wie folgt entwickelt: Auf der anderen Seite wurde für die eisenverarbeitende Industrie ein Preisproblem aufgerissen. Das wird sofort deutlich, wenn man die Inlandpreise der verschiedenen europäischen Eisenländer vergleicht. Sie lagen bei Stabstahl ( Siemens Martin Güte) niedriger (—) bzw höher (+) als in der Bundesrepublik am 15. September 1952:""""""" Frankreich —83v. H.

i Belgien + 10 1 v. H.

England — 17 3 v. H.

Die Wettbewerbslage der deutschen Investitipnsgüterindustrie wurde hierdurch nicht unerheblich verschlechtert. Das Auslandsgeschäft steht daher bei steigenden Kosten unter einem erheblichen Preisdruck.

Der Inlandsabsatz hat sich in den einzelnen Sparten de r" Investitionsgüterwirtschaft unter&iüidb ÄMA&t, Die große Konjunkturstütze kifctl der außerordentliche Investitionsde?ffrgijlfjljrten Produktionsstufen, instesondere der Mjtffiiaündustrie dar. Entsprechend, sind der schwer£ 1 4jbcMnenba u, der Stahlbau, und die einschlägigen Ifranchen der Elektroindustrie gut beschäftigt. DieBautätigkeit in Westdeutschland hat sich weseÄtfeüh von der "Wiederherstellung kriegsbeschädigter" Gebäude, was vorwiegend in handwerklicher SMIfeSsweise erfolgen mußte, zu großen Baustellen mit ingenieurmäßiger Bauweise verschoben. Qs8" tttz arbeitsparender Baumaschinen ist wieder notwendig. Die Baumaschinenindustrie hat; <hvj>yop profitiert. Die Verkehrswirtschaft, insbesondere die deutsche Bundesbahn, befindet sich noch immer in einer Finanzkrise. Es ist noch keine Belebung festzustellen. Lokomotiv- und Waggonbau sind deshalb seit Jahren notleidend. Für den Lastwagenbau dagegen ist dank der Entwicklung des Werksverkehrs und wohl auch des Güterfernverkehrs die Situation günstiger. Im Seeschiffbau hat die Konjunktur im Verlauf des Jahres umgeschlagen. Die hohen Eisen- und damit Schiffspreise stehen in keinem rechten Verhältnis mehr, zu den Ertragsaussichten der Seereedereien, zumal die Seefrachten zurückgegangen sind.

Als sich im vergangenen Frühjahr die Geschäftsaussichten der Konsumgüterindustrie vers&lechtenen, stellte sie im großen Umfange die Investitionstätigkeit ein, um sie sofort wiederaufzunehmen, als sich die Konjunktur im Spätsommer belebte. Im Konsumgüterbereich zeigt sich so im Hinblick auf die Investitionstätigkeit eine recht ausgeprägte Reagibilität, die erkennen läßt, daß hier och ein sehr großer Nachholbedarf vorliegt Die einzelnen Unternehmen fangen immer wieder n: it der Modernisierung ihrer Werke an, sobald s!;h ihnen hierfür nur irgendwelche Möglichkeiten bieten. In der Landwlrtguten Ertragslage die Investitionstätigkeit lebaft. Ausnahmen bilden hier einige süddeutsche Bezirke, in denen der trockene Sommer Mißernten brachte. Das große TraktoKngeschäft der vergangenen Jahre macht einer ruhigeren Entwicklung Platz, da die für eine Mechanisierung der Feldarbeit in erster Linie in Frage kommenden größeren Betriebe sich bereits auf den Schlepperbetrieb umgestellt haben; dafür ist das Interesse für Anbaugeräte, die den Schleppereinsatz erst lohnend machen, ständig im Wachsen. Wirft man einen Blick über sämtliche Branchen der Investitionsindustrie, so erkennt man, daß im Rahmen der durch die Eisenversorgung gezogenen Grenzen die Investitionsgüterindustrie voll ausgelastet, ist, daß aber im gleichen Zuge, wie sich der Wiederaufbau der Wirtschaft vollzieht, immöf wieder einzelne Gruppen sich "nach vorn:?" schieben, während andere Branchen zurückfallen oder auch noch gar nicht zum Zuge gekommen sind. Das ist — es hat stets Branchenkonjunkturen gegeben — ein natürlicher Vorgang. Er ist aber als Folge unserer mit Kapital und Rohstoffen unterversorgten Wirtschaft sehr viel schärfer ausgeprägt, als dies in wirtschaftlich ausgeglichenen Zeiten der Fall war. Rgb