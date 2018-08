IV. Amerika im Fahrwasser der europäischen Kunst – Ein Reisebericht aus USA

Von Richard Tüngel

Wie die meisten Universitäten und Colleges, so sind auch die Galerien und Museen in Amerika fast alle von privater Seite gegründet; auch erhalten werden sie durch private Stiftungen. Daß dies heute nicht mehr so einfach ist, wie in den Jahrzehnten vor dem zweiten Weltkrieg, kann niemanden verwundern. So wird denn etwa beim Betreten des Art Institute of Chicago der Besucher durch große Plakate ermahnt, sein Scherflein zum Museumsfonds beizutragen, weil die Summe, die nötig ist, die Galerie zu unterhalten und Ankäufe vorzunehmen, noch nicht erreicht sei. Man wird aufgefordert, Mitglied zu werden, entweder für ein Jahr – das kostet zehn Dollar – oder auf Lebenszeit, dann muß man hundert Dollar auf einmal zahlen. Man kann auch Förderer werden für fünfundzwanzig Dollar im Jahr. In allen drei Fällen genießt man eine Reihe von Privilegien. Man hat für sich und seine Familie ständig freien Eintritt; bei Sonderausstellungen wird man zur Vorbesichtigung eingeladen, ebenso zu allen von Museumsbeamten gehaltenen Vorlesungen. Jedes Mitglied kann an dem Zeichenunterricht teilnehmen, der für ihn oder für seine Kinder abgehalten wird, und an den freien Diskussionen, die speziell für Mitglieder veranstaltet werden. In Boston, im Museum of Fine Arts hat sogar jeder, der zehn Dollar zahlt, das Recht, sich an die Division for Education zu wenden mit der Bitte, man möge ihm einen sachverständigen Dozenten zuteilen, der ihn durch die Galerie führt.

Für einen Europäer ist die Fülle der Veranstaltungen zunächst verwirrend. Das Philadelphia Museum of Art hat im Oktober fünfzehn und im November siebzehn Vorträge über Kunst veranstaltet, einschließlich der Donnerstag-Gespräche, zu denen nur Mitglieder zugelassen werden. Darüber hinaus fanden neun special events, besondere Veranstaltungen statt, darunter die Eröffnung der Ausstellung „Internationale Skulptur im 20. Jahr-, hundert“. Noch ferner liegt uns, daß die Museen Aufgaben zu erfüllen haben wie Zeichen- und Malunterricht, den Betrieb eines Kindertheaters (in Chicago und in dem Museum of Modern Arts in New York) oder auch Schauspielunterricht sowie die Vorführung von Filmen über Kunst. Die amerikanischen Museen spielen eben im Volksleben eine ganz andere Rolle als bei uns. Weil sie auf private Stiftungen angewiesen sind, müssen sie sich viel mehr, als dies bei uns geschiebt, an das Volk wenden. Und das Volk hört auf diesen Ruf. Die Museen sind stark besucht; an den Sonntagen geht es in ihnen zu wie auf einem Volksfest. Immer wieder sieht man Frauen, die Kinderwagen durch die Galerien schieben. Auch für Erholung ist gesorgt. Nicht nur ist überall im Untergeschoß eine Cafeteria, ein Restaurant, in dem man sich selber seine Speisen aussucht und auf einem Tablett aufbaut, das pan dem Kassierer vorzeigt, es gibt auch innerhalb der Galerie Blumenbeete mit Palmengebüsch, Springbrunnen und Ruhebänke.

*

So hat das System, die Museen durch Privatstiftungen zu erhalten, sicher seine großen Vorzüge, weil es sie zwingt, engen Kontakt mit den Besuchern, den tatsächlichen und den potentiellen, aufzunehmen. (Daneben allerdings weist es auch Nachteile auf. Da findet man etwa in einer Galerie Rembrandts, die nicht von Rembrandt stammen oder aber von Restauratoren zerstört worden sind. Und auf erstauntes Fragen erfährt man, es sei unmöglich, sie nicht auszustellen, weil ihre Besitzer oder Stifter zum Aufsichtsrat der Galerie gehören oder besonders wichtige Geldgeber sind. Natürlich wird durch die Mäzene ganz allgemein das Gesicht der Sammlungen geprägt. Am deutlichsten zeigt sich dies in der berühmtester Galerie der Vereinigten Staaten, der National Galery of Art in Washington.

Diese Galerie ist nicht nur eine hervorragende Repräsentation europäischer und amerikanischer Kunst, sie ist zugleich auch ein Dokument für die Sammlertätigkeit ihrer Stifter, großer Millionäre der Zeit vor dem zweiten Weltkriege, Andrew W. Mellon, Samuel H. Kress und Joseph E. Widener. Was hier an Schätzen zusammengetragen wurde, ist sowohl der Menge wie der Qualität nach überwältigend. Und dennoch wird ein unvoreingenommener Besucher über einen Eindruck nicht hinwegkommen: so hervorragend diese Galerie auch ist, sie läßt kalt.