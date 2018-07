Bausparer können auf die im Kalenderjahr 1952 eingezahlten Bausparbeiträge an Stelle einer Einkommen- oder Lohnsteuerermäßigung eine Prämie erhalten, die je nach dem Familienstand 25 bis 35 v. H. ihrer geleisteten Beiträge (höchstens jedoch 400 DM) ausmacht. Die Prämie können aber nur die Bausparer bekommen, die nach dem 31. März 1952 für ihre Bausparbeiträge keine Steuerermäßigung beantragt haben. Ein vor dem 1. April 1952 gestellter Antrag auf Steuerermäßigung schließt die Prämiengewährung nicht aus. Allerdings wird in diesem Fall die schon eingetretene Steuerermäßigung auf die Prämie angerechnet. Bausparer, die die Prämie erhalten wollen, müssen einen entsprechenden Antrag bei ihrer Bausparkasse (nicht beim Finanzamt) stellen; er hat bis Februar oder März 1953 Zeit. Nach dem Prämiengesetz gewähren die Finanzämter Prämien für die 1952 geleisteten Bausparbeiträge ohnehin erst vom 1. April 1953 an.

Es ist damit zu rechnen, daß die immer noch ausstehenden Richtlinien zur Durchführung des Prämiengesetzes spätestens Anfang nächsten Jahres erscheinen, die Antragsvordrucke dann beim Finanzamt oder bei den Bausparkassen verfügbar sein werden. Wer für seine 1953 beabsichtigten Beiträge die Prämie in Anspruch nehmen möchte, darf sich, also für diese Beiträge keine Steuerermäßigung geben lassen. Der Prämienantrag für die Bausparbeiträge 1953 ist erst zu Beginn des Jahres 1954 zu stellen, und zwar ebenfalls bei der Bausparkasse. E.