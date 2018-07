Ächzend krallte sich Carlo an einem Grasbüschel fest. Sand rieselte an ihm vorbei, in seine Schuhe. Und Sand rieselte in seinen Ärmel. Noch zwei Meter bis zur Felsplatte. Langsam zog er sich an der Steilwand hoch.

Es war eine harte Arbeit für ihn, denn der schwarze Carlo hatte einen Buckel. Höckerig, wie man ihn sonst nur bei einem Dromedar findet, ragte er unter dem Jackett hervor und drückte den Kopf so schwer, daß es aussah, als suche der zerbrechliche Mann mit den braunen Augen stets sein Grab.

Nach einer Weile war es geschafft. Carlo sah das Tal vor sich, den schmalen, weißglitzernden Fluß und das Dorf Castilio di Rappone. Einen Teil Italiens, wie er sich überall den suchenden Blicken bietet, still und doch von geheimnisvollen Geräuschen beseelt. Gern hätte Carlo das Bild der Natur in sich aufgesogen, doch sein Haß hinderte ihn daran. Und vieleicht auch seine Liebe.

Carlo Pampini haßte das Dorf zu seinen Füßen. Er hätte es freudig mit den gröbsten Flüchen zertrampelt: Doch ihm fehlte der Mut, aus dem Zorn gegen das Schicksal Furchtbares zu gebären. Und daran krankte er.

„Unser lieber Buckelschreck“, hatte ihn der Bäckermeister Toriani getauft, als sie in der Schenke beisammen saßen. Das Wort flog von Mund zu Mund. „Buckelschreck“, riefen die Kinder auf der Dorfstraße, der Postmeister sagte es mit verbindlichem Lächeln und klopfte dem Mißgestalteten auf die Schulter. „Nichts für ungut, piccolo Carlo, aber man hat so seine Späße.“ Und die Gräfin von Thiene fuhr lächelnd an ihm vorbei. Sie dachte das häßliche Wort, während es sich auf ihren Lippen widerspiegelte.

Eines Abends hatte er mit der Tochter des Weinhändlers Ricciardi auf der Bank am Marktplatz gesessen. Gegen Mitternacht gab sie ihm einen Kuß. Dieser Kuß, mein Gott... wenn das Mitleid im Mundwinkel wohnt, schmeckt selbst die Liebe bitter. Carlotta Ricciardi war häßlich. Geld ist auch häßlich. Diese beiden häßlichen Dinge heben sich jedoch bisweilen auf, und so heiratete sie den schönen Jean, einen französischen Emigranten, der seine eigene Mutter verkommen ließ.

Das Dorf Castilio di Rappone! Carlo hätte sich beim Anblick dieser Lieblichkeit fast übergeben. Da schlich die Witwe des Weinhändlers nachts zur Quelle und empfing tags den Tugendpreis für ihre Unnahbarkeit. Da krähte der alte Polizeiinspektor nach Liebe wie ein Hahn, dem man die Flügel beschnitten hat. Carlo Pampini spuckte und keuchte. Dann zündete er sich eine Zigarette an.