J. B., Wien, im Januar

In Wien zahlt man für eine Wohnung mit Mieterschutz, bestehend aus Zimmer, Kabinett und Küche, wöchentlich 18.40 S Zins, das ist ungefähr der Preis für ein Kilo Marmelade oder dreiviertel Kilo einer sehr mittleren Wurst. Die Zinsen in Altwohnungen sind unter schärfstem politischem Streit in der Nachkriegszeit wohl auf das gut Dreifache von 1938 erhöht worden, die Baukosten stehen aber zwischen dem Neun- und Zehnfachen Nun kann man zwar durch einen Mieterschutz den Hausherrn verpflichten, sich mit einem „Ehrensold“ statt mit einem Gegenwert, für seine Leistung zufriedenzugeben – nur baut dann niemand mehr Miethäuser, und was an alten, gesetzlich unrentabel gemachten Bauten dieser Art steht, wird kaum recht instandgehalten.

Wer eine Wohnung hat, für den wird sie zur Rente; er kann vom Untermieter für ein Zimmer fünfmal soviel an Zins bekommen, als er für sein ganzes Etablissement an den Hausherrn zahlt. Natürlich ist der Untermietwucher strafbar – aber er ist nicht so leicht zu kontrollieren wie der Hauptmietzins. Altwohnungen werden amtlich vermittelt, sind natürlich kaum zu haben, werden gegebenenfalls nach dem Parteienproporz verteilt. Und in einer großen westlichen Stadt Österreichs beschäftigt das Wohnungsamt mehr Angestellte, als es im ganzen Jahr Wohnungen zu vermitteln hat...

Unechte Preise sind Störungen^ der Wirtschaft. Sie sind um so schwerer zu bereinigen, je mehr sie sich von einer Notierung auf wirklicher Kostengrundlage entfernen. Eine kleine Valorisierung ist zu Zeiten durchzusetzen; ein Nachziehen auf das Doppelte oder Dreifache (also hier Anerkennung der Schillingentwertung auch für die Mietzinsen) ist innenpolitisch ganz unmöglich: „Das können die Sozialisten nie und nimmer zugeben.“ Resümee: Die Bevölkerung zahlt jedes Jahr 1,2 Mrd. für den Wohnungsbau der öffentlichen Hand in Form von Steuern und Abgaben, dazu 800 bis 1000 Mill. an Verwaltungskosten. Um eine freie Mietzinsbildung zu ermöglichen, wären auch nicht mehr als 2 Mrd. notwendig, erklärt der Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung in der Bundeskammer ...

Ein zweites Beispiel: Mit 1,2 Mrd. im Jahr ist der Aufwand an Subventionen für Nahrungsmittel und andere notwendige Verbrauchsgüter größer als je. Man hat die scheinbare Stabilisierung der letzten Zeit überhaupt nur durch diese hohen Preisstützungen halten können. Nun muß aber nach den Wahlen der Außenhandelskurs für den Schilling der Wirklichkeit angepaßt, d. h. abgewertet werden. Schon hört man die vorsorgliche Forderung, daß die Verteuerung der Importe natürlich durch Subventionen abgefangen werden müsse. Das Budget ist aber bereits so überzogen, daß es Anlaß einer Regierungskrise war. Man verstrickt sich immer mehr in ein System der frommen Täuschungen.

Die neue Regierung, die im Frühjahr antreten wird, findet keine leichte Situation vor. Die Regelung der angeführten Probleme ist zuletzt deshalb nicht nur unterblieben, sondern auch aus der Diskussion verschwunden, weil keine Partei vor den Wahlen Unpopuläres fordern will. Lügen haben aber (im besten Fall) kurze Beine, und Preisverfälschung ist eine nationalökonomische Lüge, wie immer man sie propagandistisch oder terminologisch tarnen mag. Österreich kann nach dem Rückgang der Auslandshilfe den bisherigen Lebensstandard nur halten, wenn die Arbeitsergiebigkeit gesteigert wird. Es wurden aber im letzten Jahr im Ganzen keine Fortschritte gemacht, die besten Produktivitätsergebnisse des Jahres 1951 sind nicht erreicht worden. Man erkennt zu spät die Wirklichkeit – und die Subventionen auf diesen und anderen Gebieten sind die exzellenten Mittel zur Verschleierung der wahren Situation.