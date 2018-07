Die Gesamtbevölkerung der Erde beträgt heute rund 2,5 Milliarden Menschen, und sie wird gegen Ende unserers Jahrhunderts auf 4 Milliarden angewachsen sein. Die heutige Lebensmittelerzeugung deckt knapp den Bedarf; sie würde aber nur für die Hälfte der Menschheit ausreichen, wenn man den amerikanischen Lebensstandard zugrunde legt. Dabei ist der gute Boden fast vollständig genutzt! So die Ergebnisse des 17. Kongresses der Internationalen Geographischen Union (IGU), der in Washington stattfand. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN stellt dazu ergänzend fest, daß in den letzten drei Jahren nur die Länder, in denen die Menschen genug zu essen haben (im Vergleich zu ihrem Bevölkerungszuwachs), eine Erhöhung ihrer Lebensmittelproduktion aufzuweisen hatten. Die Gründe sind einleuchtend: nur in den hochzivilisierten Ländern war durch intensive Bodenpflege, durch gesteigerte mineralische Düngung und durch Einführung rationeller Landwirtschaftsmethoden eine Produktionssteigerung möglich.

Diese Probleme beschäftigen seit Jahr und Tag alle Fachleute, und sie finden ihren Niederschlag in vielseitigen Tagungen und Kongressen. Dabei kommen auch die Vertreter der sogenannten biologischen Düngungsverfahren ausgiebig zu Wort, die, wie bekannt, der mineralischen Düngung sehr skeptisch gegenüberstehen. Soweit sich nun diese Bestrebungen auf dem Boden gesicherter Erkenntnisse und in einer leidenschafts- und romantiklosen Atmosphäre vollziehen, verdienen sie die Achtung und Unterstützung weitester Kreise; Sehr bedenklich wird aber die Sache, wenn von Seiten einseitig eingestellter Laien überlaute Propaganda-Aktionen durchgeführt werden.

Der in Essen ansässige „Ernährungsphysiologe“ Thilo Kemper, „Präsident“ des von ihm gegründeten „Arbeitsringes für angewandte Biologie“, einer der unermüdlichsten Wanderapostel für „eine gesunde und natürliche Ernährung“, erklärte auf einer Vortragsveranstaltung (in München, 7. 12. 1952; u. a. folgendes:

„Wo früher der Sämann im beschaulicher, Schritt das Saatkorn in gesunde Erde senkte, rast heute der motorisierte Landwirt mit 50 km Geschwindigkeit über seinen gequälten und vergifteten Acker, hinter sich eine Staubwolke vor, Ammoniakgiften, von Phosphor und Chlor zurücklassend. Phosphor ist vor kurzem noch vom Himmel geregnet und hat Kulturwerte und Hunderttausende an Menschenleben vernichtet. Dieselbe monopolkapitalistische Clique ist heute daran interessiert, mit demselben Phosphor, aber als Kunstdünger, die Menschheit zu vergiften. Bei der I.G.-Farben hat es sich von jeher um eine Interessengemeinschaft zur Vernichtung der Menschheit gehandelt

Dieser Unsinn wurde von den Zuhörern ohne Widerspruch hingenommen! Es entzieht sich unserer Kenntnis, ob nicht in einem Kopfe die Frage aufgeblitzt ist, welcher Profit bei dieser Gesamtmenschheitsvernichtung für die I.G. eigentlich winkt und ob die Generaldirektoren und Aufsichtsratsmitglieder dann ganz allein am Leben bleiben? Um solche Anschläge im Keime zu ersticken, müßte eigentlich etwas geschehen! Es geschieht! Hier der Vorschlag des Dr. med. Herbert Warning, Frankfurt a. M., des 1. Vorsitzenden der „Gesellschaft für Lebensreform“:

„Die Diktatur einer denaturierten Ernährung, die auf schleichendem Wege vom Säugling bis zum Greis unvorstellbare Opfer fordert, vollendet das, was bisher weder Kriege noch Seuchen vermochten. Es ist das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und man muß es bedauern, daß es bis heute gegen die Verantwortlichen noch nicht zu einem ‚Nürnberg‘ gekommen ist.“

Vielleicht bedauert man es ferner, daß man einem Justus von Liebig und einem Karl Philipp Sprengel nicht mehr den Strick um den Hals knüpfen kann ...