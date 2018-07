Arnold Steiniger: Ein Lebemann als Staatsmann (Hans Dulk Verlag, Hamburg, 260 S., Leinen 12,60 DM).

Kaum ein geschichtlicher Prozeß hat einen derartigen Verschleiß an Persönlichkeiten aufzuweisen wie die französische Revolution. Für den Rückschauenden nimmt sich der Zug jener Männer, an deren Namen sich die Ereignisse von 1789 bis zum Aufkommen Napoleons knüpfen, wie ein makabrer Reigen von Genialen und Wahnsinnigen aus. Der Abstufungen in beiden Richtungen war kein Mangel. Die Rangordnung haben letztlich die zu geben versucht, die später über diese ob ihrer irrlichternden Charaktere so besonders interessanten Männer geschrieben haben.

Der neueste Biograph eines der vermeintlichen Bannerträger der Demokratie ist zwar nicht den Weg eines Stefan Zweig gegangen, der selbst für Fouché noch Wellen der Sympathie verströmte. Aber Steiniger bemüht sich doch, und mit Erfolg, den etwa von André Maurois schlechtweg mit „Wüstling“ titulierten Vicomte de Barras, den Sprößling französischen Uradels, der sein weites Herz und seine leere Geldbörse dem Dritten Stand zuwarf, verständigem Wohlwollen nahezubringen. Seine Verdienste um die Revolution gipfelten in der Beseitigung Robespierres und der Förderung des jungen Militärs Napoleon Bonaparte. Was er den Franzosen dann noch vier Jahre lang als mächtigster der fünf Männer des Direktoriums bot, war mehr das Geprunke eines bestechlichen Genießers und Frauenkonsumenten.

So salopp hat selbst Duff Cooper in seinem „Talleyrand“ nicht die blutgetränkte, faulige Atmosphäre jener Tage skizziert, in der sich größere Geister als Barras den Todeskeim holten. Ja, daß der stattliche Vicomte seinen offiziellen, mehr als gut bezahlten Abgang von der schaurigen Bühne noch dreißig Jahre überlebte, trennt ihn mehr als alles andere von einem Mirabeau, Danton oder Saint-Just. Von den vielen Schlafzimmerhelden der Revolutionsjahre war Barras allerdings neben Talleyrand der geistvollste und erfolgreichste.

Hildegard Schlüter