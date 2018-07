In den Vereinigten Staaten gibt es ein neues Spielzeug für alt und jung. Es ist ein Grashüpfer mit vier Federbeinen und einem Gummisauger, der sich unter dem Körper des Grashüpfers befindet. Wird der Grashüpfer auf eine Tischplatte gedrückt, so saugt er sich zunächst fest, wobei die Federn der Beine gespannt werden. Sobald die Saugwirkung aufhört, entspannen sich die Federn und der Grashüpfer springt in die Höhe. Da General Eisenhower ständig einige Grashüpfer bei sich trägt und sie gern in Sitzungspausen springen läßt, werden sie nur noch „Eisenhoppers“ genannt.