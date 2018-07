Die Entwicklung auf dem Gebiet der Rohkautschuk-Versorgung bereitet Sorgen. Wie Generaldirektor Rüger auf der HV der Metzeler Gummiwerke AG München mitteilte, könnten die Unruhen im südostasiatischen Raum zu einem Rückgang der Ergiebigkeit der Kautschukpflanzungen führen. Andererseits sei mit erhöhten Anforderungen der Abnehmerländer, vor allem der USA, wegen einer zu erwartenden Ausweitung der Reifenproduktion zu rechnen, so daß es zu Spannungen in der Versorgung und auf dem Preisgebiet kommen könnte. Unter diesem Blickpunkt sei der angestrebte Ausbau der deutschen Buna-Produktion auf etwa 30 000 Jahrestonnen besonders aktuell.

Zur Zeit ist in Hüls eine Fabrikation von monatlich 500 t zugelassen. Der Kautschukbedarf beträgt etwa 8000–9000 t. Die erforderlichen Kosten von etwa 50–60 Mill. DM zum Ausbau von Hüls sollten zu je 15 Mill. von der chemischen Industrie und der Kautschukindustrie und zu 30 Mill. DM vom Bund aufgebracht werden. Bei dieser Erhöhung der Kapazität dürfte auch mit der Einführung billigerer Produktionsverfahren der gegenüber den USA bisher zu hohe Preis auf etwa 2,40 DM/kg herabgedrückt werden können.

Die deutsche Reifenindustrie hat nach den Ausführungen von Dr. Rüger in den letzten Monaten eine starke Belebung in Produktion und Absatz erfahren, so daß die Kapazität beinahe voll ausgelastet ist. Ursache war der hohe Ersatzbedarf an Lkw.- und Pkw.-Reifen sowie die gestiegenen Exportmöglichkeiten deutscher Qualitätsreifen. Dir. Rüger beklagte die wilden Preisschleudereien, die auf dem Inlandmarkt ungesunde Formen angenommen hätten. Die neue Möglichkeit der Preisbindung in der zweiten Hand lasse eine gewisse Regulierung erhoffen. Auch der Markt der technischen Gummiwaren habe sich belebt, und der Export in Spezialartikeln sei erfreulich. Leider fehle hier die Möglichkeit einer Preisbindung, so daß mit weiteren Preisunterbietungen gerechnet werden müsse. K.