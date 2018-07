Den Preisermäßigungen, die im November des vergangenen Jahres die Rüsselsheimer Opel-Werke für ihre Personenkraftwagen einführten, sind jetzt auch die Ford-Werke AG. und das Volkswagen-Werk gefolgt, während das Goliath-Werk GmbH. durch erhebliche technische Verbesserungen kürzlich eine indirekte Preissenkung vornahm. Es bleibt abzuwarten, ob auch die übrigen führenden Werke der westdeutschen Automobilindustrie sich diesem Schritt anschließen werden, der sich übrigens auch in der ausländischen Produktion mehr und mehr durchzusetzen beginnt.

Aus Anlaß der Bekanntgabe der Preissenkung für die Ford-Modelle machte Erhard Vitger, der Vorsitzende des Vorstandes der Ford-Werke AG., einige beachtenswerte Bemerkungen über die allgemeine Lage des Automobilmarktes. Er meinte, die deutsche Autoindustrie habe nunmehr genügend Kapazität, um die Lieferwünsche zu erfüllen; ferner zeige die Materialversorgung keinerlei Engpässe mehr, und die Rücksicht auf das Portemonnaie der Kundschaft wäre künftig ein wichtiges Marktmoment.

Mit anderen Worten: Generaldirektor Vitger glaubt, daß die früher bekannte Saisonkurve der Verkaufsabschlüsse im Autogeschäft wieder einsetzen werde. Mit 800 000 Neubauten an Personenkraftwagen, von denen 500 000 im Jahre 1951 und 1952 auf dem deutschen Markt blieben, sei zwar ein erheblicher Nachholbedarf erreicht, aber man dürfe annehmen, so kommentierte die Ford-Verwaltung weiter, daß die Produktion der Automobilindustrie des Jahres 1952 mit etwa 415 000 bis 420 000 Wagen 1953 nochmals erhöht werden könnte.

Ford bringt seinen Typ „Taunus 12 M“ nunmehr mit 6985 DM gegen bisher 7350 DM auf den Markt und schafft gleichzeitig einen Schlichtwagen, den „Taunus 12“ für 6185 DM. Das ist ein Wagen von konstruktiv und motorisch gleichen Eigenschaften wie der Taunus 12 M, dem aber, wie der Chefingenieur humorvoll meinte, das Boudoirinventar genommen, das Chromlametta abgerissen und das Luxuskleid zugunsten eines strapazierfähigen Arbeitsrockes abgestreift worden sei... -lt.

Auch das Volkswagen-Werk das im vergangenen Jahr mit einer Produktionssteigerung um 28 v. H. einen neuen Nachkriegsrekord erreichte, entschloß sich zu einer Preisermäßigung. Das Werk setzte mit Wirkung vom 2. Januar den Preis seines Standardmodells um 200 auf 4400 DM herab. Der Preis des Exportmodells bleibt dagegen unverändert, da nach Ansicht von Dr. Nordhoff durch den Einbau des Synchron-Getriebes bereits eine erhebliche Verbilligung vorweggenommen worden ist. Für 1953 erwartet man in Wolfsburg eine weitere Erhöhung der Produktion. Da aber die Werkanlagen nur noch eine bedingte Fabrikationssteigerung gestatten, will man umfangreiche Erweiterungsbauten vornehmen. Augenblicklich ist bereits eine neue Werkhalle von über 46 000 qm in Bau. Sie soll dazu beitragen, vor allem die aus dem Auslande in verstärktem Maße eingehenden Aufträge ohne besondere Lieferfristen abzuwickeln. Man ist also auch in dieser Hinsicht in Wolfsburg recht optimistisch ... ww.