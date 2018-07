Am Beginn der für die neuzeitliche Technik grundlegend wichtigen Umstellung von dem recht unzulänglichen Schweißeisen auf den modernen Flußstahl steht die Erfindung des Windfrisch-Verfahrens durch Henry Bessemer vor nunmehr fast 100 Jahren. Diese Großtat Bessemers wird gelegentlich angeführt als Beleg für die völlig abwegige und dem Verständnis der technischen Entwicklung so schädliche Behauptung, daß besonders bedeutsame Erfindungen vielfach gerade von Nichtfachleuten gemacht würden. Gewiß – Bessemer war nach Herkunft und Ausbildung kein„Stahlfachmann“, aber noch viel weniger war er ein „technischer Laie“; Bessemer war vielmehr ein großer Techniker, der in der Technik nach neuen Wegen suchte. Hinter seiner weittragenden Erfindung stand als starke lebendige Triebkraft der Forschungsgeist, der sich bei seinen Arbeiten der damals allerdings noch bescheidenen Mittel der Wissenschaft bediente.

Das Beispiel der Erfindung Bessemers lehrt für die Stahl-Entwicklung wie für die Technik allgemein noch ein zweites. Bei dem Versuch der Obertragung seines durchaus richtigen Grundgedankens in die Praxis erlitt Bessemer zunächst einen völligen Schiffbruch: seine ersten Erzeugnisse waren unbrauchbar! Es bedurfte jahrelanger weiterer Versuche, um mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden, und es ist bemerkenswert, daß ein wichtiger Teil dieser Arbeiten gar nicht von Bessemer selbst, sondern von dem Schweden Göransson durchgeführt wurden; außerdem mußte Bessemer die von seinem Landsmann Mushet entwickelte Desoxydation des erblasenen Stahles in sein Verfahren einbauen. Ein grundlegend wichtiger und richtiger Gedanke reifte also zur technischen und damit zur wirtschaftlichen Brauchbarkeit erst dadurch, daß eine forscherische Zusammenarbeit verschiedener Köpfe einsetzte.

Diese beiden Erscheinungen, das Aufblitzen eines genialen Erfindungs-Gedankens auf der Grundlage forscherischen Strebens und forscherischen Arbeitens sowie die Wirkung dieses ersten Erfindungs-Gedankens als eine Art „Initial-Zündung“ für weitere forscherische Arbeiten und damit neue technische Ergebnisse sind vielfach kennzeichnend für die gesamte Fortentwicklung des wichtigen Werkstoffs Stahl. Das trat um so stärker hervor, je mehr die Wissenschaft in die Metallurgie eindrang, je mehr Chemie und Physik neue Grundlagen schufen und die Werkslaboratorien und die Betriebe sich der wissenschaftlichen Arbeitsmittel bedienten. Besonders deutlich wirkten sich diese Zusammenhänge aus in der Schaffung ganz neuer Stahlarten, wie der chemisch beständigen Stähle, der Schnelldrehstähle, der hochwertigen Magnet-Legierungen, der warmfesten Stähle u. a.

Weniger in die Augen springend, aber technisch und wirtschaftlich von größter Tragweite ist dieser Forschungs-Einsatz in neuerer Zeit für ein anderes Gebiet geworden, nämlich für die Qualitätssteigerung der in ihrer Herstellung, grundsätzlichen Zusammensetzung und technologischen Eigenschaften altbekannten Stahlsorten. Hier liegt zunächst ein von außen kommender Zwang vor in der Forderung der Anpassung dieser Stähle an die immer größer und verwickelter werdenden Ansprüche der Stahlverarbeiter und Stahlbenutzer an den Werkstoff. Diese Steigerung der Ansprüche ist begründet in Fortschritten in der Verarbeitung, beispielsweise einer Erhöhung der Zerspanungs-Geschwindigkeit sowie in Neuentwicklungen der Konstruktion; sie wurzeln also ihrerseits wieder in Forschungen auf diesen Gebieten, die sich als Triebkraft erweisen. Bei den Forderungen an den Werkstoff Stahl handelt es sich dabei u. a. um eine gute, zuverlässige Schweißbarkeit nach den modernen Schweißverfahren, um eine hohe Verformbarkeit des Stahles bei Raumtemperatur ohne das Auftreten von Versprödungserscheinungen, um eine gesteigerte und vor allem gleichmäßigere Zerspanbarkeit mit schneidenden Werkzeugen, also beim Drehen und Bohren. Die meisten dieser Förderungen beziehen sich auf die im Maschinenbau, im Fahrzeugbau, im Brücken- und Hochbau in großen Mengen verarbeiteten einfachen Kohlenstoffstähle. Verbesserungen ihrer Qualität auf diesen Verwendungsgebieten sind vielfach noch dadurch erschwert, daß die Maßnahmen zu den Verbesserungen den Preis für die Stähle nicht wesentlich erhöhen dürfen, wenn die Verwendung wirtschaftlich bleiben soll.

Ein in diesem Zusammenhang in der heutigen Stahltechnik und damit in der Forschung stark im Vordergrund stehendes Problem ist das der Verbesserung oder richtiger der Fortentwicklung des im basischen Konverter nach dem Verfahren von Thomas gewonnenen Windfrisch-Stahles. Deutschland ist ebenso wie die anderen Länder des europäischen Kontinents darauf angewiesen, einen sehr großen Teil seines Stahles nach diesem Verfahren zu erzeugen. Der Thomas-Stahl neigt aber unter bestimmten Bedingungen, insbesondere nach einer Verformung der Raumtemperatur, erheblich stärker zu einer Versprödung, als der nach dem Siemens-Martin-Verfahren erzeugte. Für viele Verwendungszwecke spielt das zwar keine Rolle, um so bedeutsamer aber ist es für andere. So hemmt diese stärkere Versprödungsneigung den Einsatz des Thomas-Stahles in geschweißten Konstruktionen; die Schweißung hat aber in den letzten Jahrzehnten in Stahlbauten aller Art einen derartigen Umfang angenommen, daß der Windfrisch-Stahl auch dafür verwendet werden muß.

Hier hat nun vor etwa 15 Jahren eine intensive Forschungsarbeit eingesetzt. Es wurde zunächst klargestellt, daß der wesentlichste Grund für die stärkere Versprödungsneigung des Thomas-Stahles sein im Vergleich zum Siemens-Martin-Stahl erheblich höherer Stickstoff-Gehalt ist, obwohl dieser in ihm immer noch in der sehr geringen Menge von weniger als 0,02 v. H. vorliegt. Dieser Stickstoff stammt aus der Luft, die im Thomas-Konverter zur Umwandlung des Roheisens in Stahl durch das flüssige Metall hindurchgeblasen wird. Auf Grund metallurgischer Überlegungen und betriebsmäßiger Versuche wurde dann in planvoller Forschungsarbeit ein Verfahren entwickelt, bei dem durch besondere Maßnahmen der Aufnahme von Stickstoff durch das flüssige Metall stark entgegengewirkt wird. Und in der Tat wiesen die nach diesem neuen Verfahren hergestellten Stähle durchaus nicht mehr die stärkere Versprödungsneigung des gewöhnlichen Thomas-Stahles auf.

In der Folgezeit setzten dann auf breiter Front weitere Forschungsarbeiten ein, die sich eingehend mit der Fortentwicklung des basischen Windfrisch-Stahles befaßten, so u. a. mit der Herabsetzung auch des Phosphorgehaltes, der ebenfalls in der Richtung der Versprödungsneigung wirkt, ferner mit der zweckmäßigsten Umgestaltung des Blase-Verfahrens, insbesondere durch Verwendung von mit Sauerstoff angereicherter Luft und anderes mehr. Diese Arbeiten basierten zum großen Teil wieder auf grundsätzlichen chemisch-physikalischen Forschungen über das Reaktionsgeschehen beim Windfrischen, sie befruchteten andererseits diese wieder in einer Art Wechselwirkung. So stehen wir heute vor einer völligen Umgestaltung eines Teiles des Windfrisch-Verfahrens im Sinne einer Steigerung der Qualität des Erzeugnisses, die in ihrem vollen Umfang und ihrer Bedeutung noch gar nicht ganz zu übersehen ist.

Noch andere Aufgaben gerade auf dem Gebiet der Qualitätsteigerung z. B. bei den einfachen Baustählen harren noch ihrer Lösung. Genannt sei nur die weitergehende Klarstellung des Einflusses von nur in geringen Mengen, in „Spuren“ vorkommenden Begleitelementen des Stahles sowie des Einflusses der nichtmetallischen Beimengen (Oxyde usw.). Gemeistert werden können diese Probleme nur dadurch, daß alles das, was die allgemeine Forschung schon erarbeitet hat, in der rechten Weise praktisch-technisch ausgenutzt und andererseits auch die Forschung in ihren grundsätzlichen Formen der Chemie, der Physik und der Grenzgebiete immer noch weiter ausgebaut und gefördert wird. Dann wird der Boden bereitet für starke neue Impulse, für große Fortschritte, die die Entwicklung vorwärts bringen, nicht nur im rein technischen Sinne, sondern auch in der Förderung der Wirtschaftlichkeit und damit des Allgemeinwohls.