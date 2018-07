Inhalt Seite 1 — Fortschritt durch Gemeinschaftsarbeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn wir vor technischen Dingen stehen, so ist bei allen unseren Überlegungen dies das Eindrucksvollste, daß es der Sinn der Technik ist, zu veralten und sich zu entwerten. Dies sind Worte, die der Bundespräsident kürzlich bei der Hundertjahrfeier eines Hüttenwerkes im Rhein-Ruhrgebiet fand. Man kann das Wesen des technischen Fortschritts kaum besser kennzeichnen. Auf den Menschen und die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse angewendet, kann man gleichberechtigt aber auch sagen: Sinn richtig angewendeter Technik ist es, den Lebenswohlstand der Menschen durch Bereitstellung immer besserer Bedarfsgüter zu erhöhen!

Wie wird nun der technische Fortschritt erreicht und was kann getan werden, um den Aufwand für die verbesserten Erzeugnisse möglichst gering zu halten? Technischer Fortschritt hat ganz allgemein Forschung und wissenschaftliche Arbeit zur Voraussetzung. Wie steht es aber damit? Wir wissen, daß überall in der technischen Welt sehr erhebliche Geldmittel in die Forschung gesteckt werden, außerhalb unseres Bundesgebietes sogar ein Vielfaches dessen, was bei uns möglich ist. Man sagt weiter, Wissenschaft und Forschung kennen keine Landesgrenzen. Das besagt, daß auch wir die im Auslande erreichten Forschungsergebnisse für unsere eigenen Entwicklungen nutzen könnten. Das ist theoretisch richtig, aber wie sieht es in der Praxis damit aus, sobald man z. B. die höchste Ebene der Wissenschaften und Forscher verläßt und die weitaus größere Zahl derer betrachtet, die die nicht minder schwierige Aufgabe haben, wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse in die Praxis neuer Arbeitsverfahren oder in neue Werkstoffe umzusetzen?

Hier gibt es nicht nur Landesgrenzen; hier sind die Grenzen viel enger gezogen. Wissenschaftler und Praktiker des gleichen Landes, ja, der gleichen Fachsparte, sprechen oft ganz verschiedene Sprachen, die die notwendige Synthese vom „Wissen“ und vom „Können“ behindern oder gar verhindern. Man kann von besonders guten Entwicklungsbedingungen sprechen, wenn es – wie das bei den Eisenhüttenleuten der Fall ist – im Laufe der Jahrzehnte gelungen ist, die engen „geistigen Mauern“ industrieller Betriebe niederzureißen und in offenem Erfahrungsaustausch gemeinsam bewegende Fragen zu besprechen und gemeinsame Aufgaben auch gemeinsam zur Lösung zu bringen.

Diese in einzelnen Fachgebieten bereits erreichte, 7. T. auch schon zur guten Tradition gewordene „Gemeinschaftsarbeit“, in der sich Wissenschaft und Praxis treffen, ist deshalb allgemein und möglichst in allen Fachsparten mit echtem Leben zu erfüllen, und zwar zunächst im nationalen Rahmen. Das kostet Arbeit, Idealismus und auch Erziehung zum großzügigen Handeln. Schrittweise könnte solche Gemeinschaftsarbeit dann zum internationalen Erfahrungs- und Gedankenaustausch ausgedehnt werden, wobei dieser allerdings mit zusätzlichen Erschwerungen durch die rein sprachliche Verständigung belastet ist.

Sicherlich haben in der Vergangenheit und auch in den letzten Jahren manche große internationale Kongresse stattgefunden, die das Prädikat „erfolgreich“ durchaus verdienen. Liegt aber der größte Wert solcher Kongresse nicht doch außerhalb dessen, was auf der Tagesordnung steht und was dort in Vorträgen und Berichten behandelt wird, deren oft strenge Formulierung nur von ganz wenigen Fachleuten, und zwar nur von denjenigen verstanden werden, die neben dem oft speziellen Fachwissen auch die Landessprache des Vortragenden völlig beherrschen?

Beachtenswert scheint in diesem Zusammenhang anderseits ein kürzlich vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute unternommener Versuch, eine nur kleine Zahl von speziellen Fachleuten aus den verschiedenen westeuropäischen Ländern zu einer Arbeitstagung mit engstens umrissener Aufgabenstellung zusammenzuführen. Die sprachlichen Schwierigkeiten bleiben auch hierbei bestehen, werden aber doch wesentlich gemildert, da Frage und Antwort in zwangloser Aussprache einander folgen.

Der Austausch von Erfahrungen und Forschungsergebnissen von Mann zu Mann, so wünschenswert er auch ist, wird aber immer nur auf einen sehr kleinen Kreis von Fachleuten begrenzt bleibet. In weitaus stärkerem Maße trägt hierzu das gedruckte Wort – das Fachschrifttum – bei. Großen und verantwortungsvollen Aufgaben stehen hier Herausgeber und Schriftleitungen in gleicher Weise gegenüber. Nicht nur sind Spreu und Weizen voneinander zu scheiden, es ist – von der Übertragung aus einer fremden in die jeweilige Landessprache abgesehen – fast ebenso wichtig, die Sprache des reinen Wissenschaftlers in die des Betriebsmannes zu übersetzen und damit zur Synthese vom Wissen und Können beizutragen. Nun, an Fachschrifttum – auch an gutem – mangelt es nicht. Im Gegenteil, die Fülle an Wissensstoff, der zur Veröffentlichung kommt, erdrückt fast.