Inhalt Seite 1 — Kohletechnische Gegenwartsfragen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dipl.-Ing. Friedrich Wesemann, Düsseldorf

Da die verfügbare Brennstoffmenge in Zeiten der Hochkonjunktur die Höhe der Erzeugung jeder Industrie, vor allem aber der Eisenindustrie, begrenzt, und der Preis der Brennstoffe in Krisenzeiten für eine so stark brennstofforientierte Industrie, wie es die Eisenindustrie ist, die Selbstkosten einschneidend belastet, ist der Verbrauchen Brennstoff und Energie je Erzeugungseinheit eine Kennzahl von großer technischer und volkswirtschaftlicher Bedeutung. Hier stimmt es recht bedenklich, daß sich diese Kennzahl trotz der gewaltigen Erzeugungssteigerung an Stahl nicht mehr sonderlich günstig weiterentwickelt. Die wichtigsten Ursachen liegen in dem relativen Mangel an Schrott und Auslandserzen, in der Verschlechterung der Beschaffenheit des Schrottes und in der starken Beanspruchung der Betriebsanlagen.

Da etwa 70 v. H. des Gesamtwärmeverbrauchs der eisenschaffenden Industrie auf Hochofenkoks entfallen, verlieren die vielfältigen Bemühungen um eine Senkung des Koksverbrauchs je Tonne Roheisen und um die Erkenntnis der auf ihn wirkenden Einflüsse auch auf lange Zukunft gesehen nichts von ihrer überragenden Bedeutung.

Im Stahlwerkbetrieb wird vertiefte Beschäftigung mit den technischen Betriebsergebnissen im Zusammenhang mit den von außen kommenden Einflüssen der Rohstoffverhältnisse und des Beschäftigungsgrades auch auf den Brennstoff- und Energieverbrauch je t Erzeugung günstig einwirken. Auf dem Gebiete der Walzwerkwärmeöfen sind unter dem nachhaltigen Einfluß ausländischer Fortschritte erhebliche Erfolge in Richtung auf Leistungssteigerung und Beherrschung, der Temperaturen gemacht worden mit dem Ergebnis, daß Wärmeverbrauchszahlen je Erzeugungseinheit neuzeitlicher Wärmeöfen um 25 bis 30 v. H. unterhalb der vor dem Kriege erreichten Werte liegen.

Doch dürfte sich an der seit fast 15 Jahren auftretenden allwinterlichen Verknappung der Koksgasdarbietung für die Eisenindustrie auch in Zukunft wenig ändern. Diese Marktlage und das Vordringen des Ferngases in die Verfeinerungsindustrie begünstigen außerdem Auftriebstendenzen des Gaspreises, die wiederum gerade die Großverbraucher, also besonders die Schmelz- und Walzwerkbetriebe der Hüttenwerke, in den Kosten besonders belasten. Daher besteht ganz unverkennbar auf den gemischten Hüttenwerken eine Entwicklung zum verstärkten Einsatz von Hochofengas.

Aus diesen Verhältnissen heraus ist trotz der Auswirkungen der Entflechtungsgesetze steigendes Interesse für Hochofengas zum Zwecke der Beheizung von Zechenkokereien und der Freisetzung vermehrter Mengen von Koksofengas für die Ferngasversorgung, also für den Ausbau der schon seit Jahrzehnten bestehenden Gasverbundwirtschaft festzustellen. Anderseits werden die gegenwärtig für Hochofengas ab Hütte von zahlreichen Zechenkokereien gezahlten Preise als ungenügend und die Steigerung der Belieferung von Zechenkokereien mit Hochofengas für die Hütten als wirtschaftlich uninteressant bezeichnet. Die Ferngaswirtschaft wird also zur Befriedigung zusätzlich auftretenden Bedarfs an Ferngas durch vermehrte Heranziehung vonHochofengas Mittel und Wege suchen müssen, um für zusätzliche Lichtgaslieferungen der Hüttenwerke einen entsprechenden Anreiz zu bieten. Unter der Voraussetzung, daß dieses Problem gelöst wird, wäre bei der Wahl des Standortes neu zu errichtender Kokereien auch auf deren Versorgung mit Hochofengas Bedacht zu nehmen, wobei die Entfernung zwischen Hochofenwerk und Kokerei eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung hat.

Untrennbar verknüpft mit diesen Fragen ist das Problem der Stromversorgung der Hüttenwerke. Die stürmische Entwicklung der Kraftwerktechnik während der letzten Jahrzehnte und die daraus sich ergebende Entwicklung der Strompreise für Großverbraucher haben bei denjenigen Werken, die kein Hochofengas erzeugen, schon längst zum Verzicht auf die eigene Stromerzeugung und zum mehr oder weniger vollständigen Bezug von Fremdstrom geführt. Lediglich die großen gemischten Hüttenwerke verarbeiten nach wie vor einen erheblichen Anteil ihres Hochofengases in Gaszentralen, neuerdings auch in steigendem Maße in Dampfkraftwerken zur Stromerzeugung, um ihren eigenen Strombedarf zu decken, zum Teil auch, um Energieüberschüsse in Form von Strom an das öffentliche Netz abzugeben, wenn auch meist unter recht ungünstigen Bedingungen.