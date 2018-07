Sieben Städte stritten sich darum, die Heimatstadt Homers zu sein – „nur“ drei behaupten von sich, Schauplatz von Goethes „Hermann und Dorothea“ gewesen zu sein. Philologen haben schon so manches Detail aus dem Leben und Werk des Dichters erörtert, dessen Bekanntwerden dem Laien, der einfach nur Goethe liebt, uninteressant schien: etwa die Kommasetzung im „Wilhelm Meister“ oder der Einfluß des mitteldeutschen Klimas auf die erste Fassung der „Iphigenie“; hier ist es anders: denn wo – in des Dichters Phantasie – Hermann und Dorothea wirklich wandelten, ist nicht gleichgültig für die vielen Leser, die immer noch die Poesie dieses Werkes bewundern.

Drei mittelalterliche Städte mit Marktplätzen, deren Kernstück jeweils das Wirtshaus „Zum Goldenen Löwen“ bildet, machen sich die Ehre streitig, Schauplatz einer unsterblichen Dichtung zu sein. Wenn es auf die Marktplatzszenerie ankäme, dann könnte Goethes „Hermann und Dorothea“ sowohl in Pößneck und Emmendingen als auch in Butzbach spielen. Bei diesem Wettstreit geht es aber um mehr, nämlich auch um die dichterische Inspiration.

„Von Jena. Mittags in Pößneck... Das Städtchen scheint einen guten Stadtrat zu haben... es ist eine Chaussee angelegt... sie denken, das offene Wasser in der Stadt zu überwölben ... ein Fabrikant baut außerhalb ein großes Gebäude...“ Diese Tagebuchnotiz Goethes vom 2. Juli 1795 spiegelt sich in einer Schilderung des dritten Gesanges wider. Das veranlaßte den Goetheforscher Sintenis, Pößneck als das Urbild des Städtchens anzusehen, in dem Hermann aufwuchs.

In Emmendingen war Goethes Schwester Cornelia mit dem Historiker Schlosser verheiratet. Der Dichter hat oft und gern im Hause seines Schwagers geweilt, und wie aus Briefen und Tagebuchblättern hervorgeht, dort auch an seinem Epos gearbeitet. Darauf haben sich die Emmendinger zweifellos gestützt, als sie am Wirtshaus „Zum Goldenen Löwen“ auf ihrem Marktplatz eine Gedenktafel anbringen ließen, auf der die wohlvertrauten ersten Verse eingemeißelt sind: „Hab ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam esehn...“ Schaut man sich um, fühlt man sich tatsächlich in eine „Hermann-und-Dorothea-Atmophäre“ eingesponnen.

Als Kaulbach, der große Historienmaler und Illustrator, den künstlerischen Auftrag übernahm, „Hermann und Dorothea“ zu illustrieren, ging er jedoch weder nach Pößneck noch nach Emmendingen. Er ging nach Butzbach. Und er hatte sowohl literarische als auch historische, nicht zuletzt aber landschaftliche Anhaltspunkte für seine Überzeugung, daß Goethe hier die dichterische Vision hatte, daß Hermann hier zu Hause war und hier seine Dorothea fand.

Dem Dichter war die landschaftlich bezaubernde Taunus-Umgegend, die zwischen Gießen und Frankfurt auf hessischem Boden schon leise das sinnenfrohe, heiter-bewegte mainfränkische Element anklingen läßt, besonders lieb. In der Nähe von Butzbach liegt Wetzlar. Auf dem benachbarten Schloß Ziegenberg spielen die „Wahlverwandtschaften“. Vertraut War dem Dichter auch ein Bild seiner Zeit, weil es ihm hier so lebendig entgegentrat, daß es nicht nur sein Herz rührte, sondern auch seinen Genius anrief. Die Salzburger Emigranten, deren Schicksal Goethe bekanntlich den eigentlichen Anstoß zu seinem Epos gab, sind eben hier, vom Oberrhein kommend, vorübergezogen. Die Erinnerung an Spuren ihrer tragischen Wanderschaft, die 1945/46 eine gespenstische Parallele in den Flüchtlingstrecks aus dem Osten fand, ist in der Butzbacher Bevölkerung bis heute nicht verblaßt.

Mittelalterliche Städtebaukultur schuf Butzbachs Marktplatz. Mitteldeutscher Kleinstadtzauber gab ihm die romantisch-idyllische Atmosphäre. Der „Goldene Löwe“ ist zwar heute nicht mehr konzessioniert, und gewährt nicht mehr jedem gastliche Einkehr. Doch das alte Haus – das auf Kaulbachs Bildern so unwiderstehliche biedermeirische Gemütlichkeit ausstrahlt – lächelt liebenswürdig über Menschen und Zeiten hinweg. Über dem Brunnen hält der mittelalterliche Ritter in beharrlicher Standhaftigkeit den Schild hoch. Die Frauen und Mädchen schöpfen so wie die Großmütter und Urgroßmütter ihrer Väter und Mütter aus der Tiefe des steinernen Brunnens. Bis heute ist der Brunnen der beliebteste Spielplatz der Kinder geblieben; wie ehemals verplaudern zärtliche Paare am Brunnenrand die Abende.

Die Fremden, die der Weg über den Butzbacher Marktplatz führt, lassen sich gern von dem Zauber der heute gewerblich stark durchsetzten Gartenstadt im Bereich der Wetterau berühren, der Kaiser Ludwig der Bayer 1321 die Stadtrechte verlieh. Gertrud Hesse