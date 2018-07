Die deutsche Schneidwarenindustrie, ihr Schwerpunkt liegt in Solingen, hat ihre Position auf dem Weltmarkt im vergangenen Jahr weiter festigen können. Über 100 Länder wurden mit deutschen Schneidwaren beliefert; Hauptabnehmer waren die USA und Brasilien. Qualitätswaren, an deren Verbesserung und Verfeinerung unter Mitwirkung der Solinger Fachschule für Metallgestaltung und Metallveredelung unaufhörlich gearbeitet wird, stehen weiterhin im Vordergrund des Absatzes. Aber nicht nur Qualitätserzeugnisse werden geliefert, sondern in beachtlichem Umfange auch mittelwertige und geringwertige Artikel, da eine Industrie, die die halbe Welt mit ihren Produkten beliefert, auch auf die Bedürfnisse weniger kaufkräftiger Länder und Abnehmer Rücksicht nehmen muß.

Das Jahr 1952 nahm für die Schneidwarenindustrie trotz mancherlei Rückschlägen einen durchaus positiven Verlauf. Die Materialversorgung hat sich von Monat zu Monat gebessert, und die Produktion konnte durchweg auf beachtlicher Höhe gehalten werden. Kurzarbeit blieb auch in den letzten Monaten eine Ausnahmeerscheinung, obwohl der Auftragseingang vor allem aus dem Ausland zu wünschen übrig ließ. Immer noch fehlen Facharbeiter; zudem geht die Zahl der qualifizierten und oft hochbezahlten Solinger Heimarbeiter infolge Überalterung ständig zurück. Der Nach wuchsmangel bildet ein schwieriges Problem für die Schneidwarenindustrie. Trotz günstiger Verdienstmöglichkeiten interessieren sich nur relativ wenige Jugendliche für einen Beruf als Schneidwarenschleifer, Taschenmesserschleifer, Scherenmonteur oder Gesenkschmied. Wenn künftig nicht wesentlich mehr Lehrlinge als bisher ausgebildet werden – der Fachverband Schneidwarenindustrie Solingen verfügt über eine hervorragende Gemeinschaftslehrwerkstätte – kann der Zeitpunkt errechnet werden, an dem die Schneidwarenindustrie wegen Facharbeitermangels zum Erliegen kommt ...

Im Inlandsgeschäft war es im vergangenen Jahre ruhig, erst in den letzten Monaten hat es stärker angezogen. Kleinaufträge überwiegen, zumal der Fachhandel sehr vorsichtig disponiert. Der für die Schneidwarenindustrie wichtige Interzonenhandel gestaltete sich auch 1952 recht schwierig. Rasierklingen, Scheren und Taschenmesser sind in der Sowjetzone immer noch Mangelware. Aber an Bemühungen der Solinger Hersteller, die Geschäftsverbindungen mit der Zone nicht abreißen zu. lassen, hat es wahrlich nicht gefehlt. Zu Teilerfolgen kam es auf der Leipziger Herbstmesse, dort waren größere Kontingente in Rasierklingen und Scheren an Solinger Aussteller vergeben worden.

Recht gut hielt sich 1952 die Schneidwarenausfuhr. Trotz zunehmender Importrestriktionen und eines verschärften Wettbewerbs auf den Weltmärkten konnte die lohnintensive Schneidwarenindustrie wieder hohe Ausfuhrwerte erreichen. 1950 hatte die Schneidwarenausfuhr einen Wert von etwa 60 Mill. DM. 1951 waren es sogar 104 Mill. DM, und im vergangenen Jahre wird das Ergebnis wahrscheinlich bei 95 Mill. DM liegen. In den vorgenannten Ausfuhrwerten sind die Exporte der Groben Messer und Gröben Scheren, der NE-Metallbestecke und der chirurgischen Instrumente nicht einbezogen, da sie in besonderen Positionen der Statistik erfaßt werden. Feine Scheren waren im Export am meisten gefragt; aber auch Taschenmesser, Nagelpflege-Instrumente, Berufsmesser und Bestecke fanden guten Absatz. Ein Sorgenkind bleibt weiterhin die Solinger Rasierklinge. Auch der Export von Solinger Blankwaffen läuft erst langsam wieder an. Dafür konnte aber die Schneidwarenindustrie ihrer Kundschaft mancherlei Neuheiten präsentieren: Manikürmesser, eine Anglerzange mit vielfachem Verwendungszweck und eine Universal-Büroschere mit Zentimetermaß, Zirkel, Locher und Petschaft verdienen hier eine besondere Erwähnung. Ein gerade in diesen Tagen neu herausgekommenes Effiliergerät – eine Kombination von Rasiermesser und Kamm zum Kürzen und Dünnen der Haare – dürfte vor allem für die Damén-Friseure in der gesamten Welt interessant sein. Werner Klein