| ic"Aufbauaujgäben unserer Eisenindustrie werJ den dadurch erschwert, daß es nicht mehr pglich ist, den technischen Stand anzustreben, der s vor dem Kriege noch ausreichende Wettbetrbsfähigkeit gewährleistete. Die Zeit, die jede Uinische Entwicklung in den Industriestaaten ormalerweise ziemlich gleichmäßig) vorwärts- hat ihr Werk während der Kriegsjahre sehr s>4biedlich getan: "Während die europäische dustrie von den Ereignissen überrascht und Dermaßen Hals über Kopf in die militärischen ben hineingeworfen wurde, konnte sich ÄmeM. Jie Zeit nehmen, sein Eingreifen in die Kriegs ndlungen von einer klaren Planung seiner verrmehrten und veränderten Produktionsaufgaben abhängig zu machen.

Der weitere Gang der Ereignisse ist bekannt: In den USA eine im wesentlichen ungestörte, einheitlich auf die Bedürfnisse aller Alliierten eingestellte Hochproduktion auf der Grundlage von modernen rationellen Gesichtspunkten arbeitenden Hüttenwerke, die auch während des Krieges noch vermehrt und erweitert wurden; in Deutschland der schonungslose Verschleiß der vorhandenen Betrieb, die sich mit oft genialen Improvisationen dem Wechsel der Aufgaben anzupassen hatten, um schließlich den Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen zu erliegen. Die ehemaligen europäischen Gegner, also vornehmlich die westlichen Länder, hatten ihre Arbeitsfähigkeit bei Abschluß des Krieges in weit geringerem Maße eingebüßt als Deutschland. So fand die Wiederaufnahme der Eisenund Stahlerzeugung in der Welt nach dem Kriege von ganz verschiedenen technischen Ausgangspunkten aus statt. Die unterschied: liehe finanzielle Begünstigung der verschiedenen Länder beim Wiederaufbau und der Ausweitung ihrer Hüttenwerke hat den Abstand unserer technischen Ausrüstung noch deutlicher gemacht.

Zu dieser ungünstigen Verschiebung des Zustan~ des der internationalen industriellen Produktivität ist eine merkbare Veränderung der Rohund Brennstofflage getreten: Die Bezugsmöglichkeit der reichen und mit normalem Aufwand verhüttbaren Eisenerze aus den skandinavischen Ländern ist eingeschrumpft; die Erzexporte haben ihren Weg zu den amerikanischen Hüttenwerken gefunden, die ihre ausgeweitete Erzeugung mit hochwertigen Erzen halten- müssen. Scr steht unseren deutschen Hochofen werken nur noch etwa die Hälfte des früheren Bezuges zur Verfügung. Zwar machen die USA große Anstrengungen, um wertvolle Erzlagerstätten in Venezuela und Brasilien zu erschließen, und in absehbarer Zeit ist wohl eine beträchtliche Entlastung zu unseren Gunsten zu erwarten. Unsere Notlage aber mußte durch eigene Anstrengungen überbrückt werden. Es ist daher verständlich, daß die Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen für die eisenarmen deutschen Erze ausgebaut wurden und ihre Bedeutung in Zukunft nicht mehr verlieren werden, wenn diese Erze auch infolge ihres höheren Ballastes einen vermehrten Koksaufwand erfordern.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt, da Ruhrkoks noch nach den westlichen Ländern exportiert werden muß und die Ruhrhütten den Fehlbetrag durch Bezug teurer amerikanischer Kohle ersetzen müssen, bedeutet das eine Doppelbelastung. Aber auch die Leistungsfähigkeit der Hochöfen muß durch Neubauten und Modernisierung von Öfen und Erzvorbereitungsanlagen erweitert werden, um die notwendige Erzeugungshöhe zu halten.

Der Rohstoff Schrott hat zwar durch die Kriegszerstörungen zunächst in der Menge eine starke Vermehrung erfahren, die indessen nichts anderes bedeutete als einen Vorgriff auf den natürlichen Entfall kommender Jahre. Zu einer Vorratsbildung konnte es wegen der Exportverfügungen nicht kommen, so daß IIWR eine gewisse Erschöpfung eingetreten ist. Die Entwicklung in unseren Thomasstahlwerken zeigt außerdem die Tendenz, den Umlaufschrott der Hüttenwerke mehr und mehr selbst zu verzehren. Damit werden die Versorgungsquellen der Siemens Martin Werke immer unergiebiger, und man wird damit zu rechnen haben, daß sie den einschneidenden Schritt tun müssen, ihren Anteil von Roheisen im Einsatz von z. Z etwa 28 v. H. auf 50 v. H und mehr zu erhöhen. Diese Zahlen sind in den USA durchaus üblich; für uns bedeuten sie eine Umstellung, die vor allem wiederum in einem Abfall der Leistungsfähigkeit zur Auswirkung kommt und nur durch eine Kapazitätserweiterung ausgeglichen werden kann. Aus den vorangegangenen Ausführungen ist zu entnehmen, daß die deutsche Eisenindustrie vor bedeutenden unternehmerischen Aufgaben steht, wenn sie sich auf die Sicherung einer jährlichen Produktion von etwa 18 Mill t Rohstahl einstellen will. Allein der Wandel der Erz- und Schrottversprgung mit seinen negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Hüttenbetriebe erfordert dringend eine Erhöhung der Kapazität unserer Hochofen- und Stahlwerkeinrichtungen durch Modernisierung und Neubauten.

Dringender jedoch als die Höhe der Produktion selbst erscheint es, die Lebensfähigkeit unserer Werke für solche Zeiten zu sichern, in denen Konjunkturrückgänge die Frage nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit aufwerfen. Dies ist der Grund, aus dem eingangs dieser Zeilen auf den hohen Abstand hingewiesen wurde, mit dem unsere Hüttenwerkanlagen infolge des Krieges und seiner Auswirkungen hinter Amerika, aber auch hinter unseren Nachbarn zurückgeblieben sind. Wir haben uns klar zu machen, daß der rationelle Grundgedanke der Produktivität auch in den Hüttenwerken erst bei kontinuierlichem Fluß des Materials durch die aufeinander folgenden Fabrikationsprozesse verwirklicht ist. Aus der Serienfertigung des Maschinen- und Apparatebaues kann man diese Vorstellung nicht mehr wegdenken, und in der neueren Hüttenwerkplanung hat sie ihren Niederschlag in ganz klaren Gliederungen der Betriebe in sich und zueinander gefunden. Im Gegensatz zu den USA haben wir nur sehr wenige Werke, die diesem Bilde entsprechen. Unsere Nachbarn haben dagegen die Möglichkeit einer durchgreifenden rationellen Neuplanung nicht ungenutzt gelassen.

So ist es verständlich, daß diese Konstellation für den Fall größerer Konjunkturrückgänge bedrohlich und dringend der Abhilfe bedürftig ist; sie berührt aufs stärkste unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit unsere Lebensfähigkeit in schlechten Zeiten. Die Modernisierung der Anlagen durch Anbau, Erweiterung oder Improvisation wird uns nicht immer vorwärtsbringen; man wird vielfach nicht um den Entschluß herumkommen, durch Neubau eines Hüttenwerkes "auf grüner Wiese" den entscheidenden Schritt zu tun, um den Anschluß an das Standard Produktivitätsniveau zu gewinnen. Es ist klar, daß dieser Schritt schwer ist und angesichts der Fmanzierungsschwierigkeiten von vielen als Utopie angesehen wird. Auf der anderen Seite ist klar, daß der jetzige Zeitpunkt, in dem die Notwendigkeit von Modernisierung und Neubau erkannt ist, die Entwicklung für viele Jahre festlegt. Die hierin liegende Alternative verlangt Mut und Selbstvertrauen, aber auch äußere Hilfe. Und zu dieser äußeren Hilfe kann die weiterverarbeitende Industrie ebenfalls beitragen, wenn sie in einem verständnisvollen Gespräch mit der eisenschaffenden Industrie alle Möglichkeiten ausschöpft, um ihr durch rationelle Vereinheitlichung ihrer Bedarfssortimente zu einer Vereinfachung des Erzeugungsprogrammes zu verhelfen.