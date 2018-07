Regensburg, im Januar 1953

Amtmann Sch., ein allen Abenteuern abholder älterer Beamter der Eisenbahndirektion Regensburg, war auf einer Tour im Lusengebiet des Bayerischen Waldes versehentlich der Grenze zu nahe gekommen und verschwand spurlos. Den Umständen nach mußte angenommen werden, daß er irrtümlich auf tschechisches Terrain gekommen oder noch auf deutschem Gebiet von tschechischen Grenzorganeri ergriffen und über die Grenze gebracht worden war. Erst nach vierzehn Tagen wurde er bei Eisenstein den deutschen Behörden wieder übergeben. Die ihm zuteil gewordene Behandlung war korrekt, bis auf eine Landkarte hatte man ihm sein persönliches Eigentum wieder zurückgegeben, nur war er während der zwei Wochen in Pilsen strengen Verhören ausgesetzt gewesen.

Obwohl also alles noch glimpflich abgegangen war, zeigte der Regensburger Eisenbahnbeamte in den nächsten Wochen ein bedrücktes Wesen, vor dem ihn erst ein Besuch bei der amerikanischer. Sicherheitsbehörde in Regensburg befreite. Dabei stellte sich heraus, daß er sich, um Seine Freiheit wiederzuerlangen, schriftlich hatte verpflichtet müssen, dem tschechischen Staatssicherheitsdienst (SNB) von Regensburg aus laufend Nachrichtenmaterial über ostbayerische Eisenbahnanlagen, Truppentransporte und Verkehrskapazität zu liefern. Man hatte ihm zugleich aufgetragen, die Mitteilungen am Grabe seiner Eltern in einem Regensburger Friedhof unter Glasschutz zu hinterlegen, wo sie von einem Kurier in gewissen Zeitabständen in Empfang genommen werden sollten. Das Grab wurde nun einige Tage beobachtet, und tatsächlich stellte sich der Beauftragte des SNB auch in der Maske des harmlosen Friedhofbesuchers ein und hantierte an dem bezeichneten Grab herum, bis sich ihm plötzlich die Hand des Beobachters auf die Schulter legte, der sich hinter einem Grabstein verborgen gehalten hatte.

Der Kurier war ein deutscher Kriegsinvalide, der unmittelbar an der deutsch-tschechischen Grenze bei Furth i. W. haust und dessen Anwesen häufigen nächtlichen Besuchen der tschechischen Grenzstreifen ausgesetzt ist. Es ergab sich ferner, daß der Invalide – er wohnt selbstverständlich noch auf deutschem Gebiet – auch in einer ganzen Anzahl anderer bayerischer Städte in regelmäßigen Zeitabständen im Dienste des tschechischen Nachrichtenapparates solche Friedhof besuche tätigte. Man ließ den Spionagekreis eine Weile ungestört weiterarbeiten, bis er lückenlos erfaßt war, und griff dann zu. Besonders junge Sudetendeutsche, die die tschechische Sprache beherrschen, grenzkundig sind und mit amerikanischen Dienststellen in Berührung kommen, werden mit Vorliebe von der tschechischen Spionage beschäftigt, die im Auftrage Moskaus ganz Westeuropa für den Ostblock bearbeitet. Die traditionelle westliche Orientierung der Tschechen, ihre Sprachgewandtheit und Anpassungsfähigkeit prädestinieren sie für diese Aufgabe.

Die häufigen Spionageprozesse vor den mittleren und höheren amerikanischen Gerichten vermitteln einen Einblick in die Methodik und Praxis des SNB, und nicht selten tritt der Fall ein, daß junge Leute, deren sich die amerikanische Abwehr (CIC) bediente, als tschechische Spione vor Gerichten stehen. Auch der CIC stützt sich nicht auf das beste deutsche Menschenmaterial. Wenn die im Dienste des CIC stehenden jungen Deutschen über die Waldgrenze gehen – wobei die deutsche Grenzpolizei gehalten ist, beide Augen zuzudrücken –, so müssen ihre Auftraggeber stets mit der Gefahr rechnen, daß auch der SNB von diesen Missionen profitiert. Die Prozesse werden öffentlich durchgeführt. Die Verteidigung der Angeklagten wird in ihrer Bewegungsfreiheit auch dann kaum beschränkt, wenn nach deutschen militärischen Sicherheitsbegriffen die Vernehmung mancher Zeugen Gefahren für die Truppe und bemerkenswerte Einblicke in die Arbeitsmethode der amerikanischen Abwehrorgane verspricht.

Ein tiefgestaffeltes System von Stacheldrahtsicherungen, automatischen Alarmanlagen, Horchposten, Beobachtungstürmen, Postenketten und Milizstreifen gewährleistet eine fast absolute Abdichtung des vielzitierten Eisernen Vorhangs auf tschechischer Seite. Nur entlang der wenigen Bahnlinien bieten sich noch Übertrittsmöglichkeiten, wenn die dort postierten Kommandos die erforderliche Aufmerksamkeit ausnahmsweise einmal außer acht lassen. In ostbayerischen Grenzabschnitten, in denen vor Jahresfrist noch monatlich 70 und mehr Sudetendeutsche und Tschechen auf der Flucht nach dem Westen aufgegriffen und registriert wurden,ist in diesen Wintermonaten kein einziger Flüchtling zu verzeichnen gewesen, weil der jenseitige Sicherungsgürtel kaum mehr zu durchbrechen ist. Die „Grenzgänger im Auftrag“ allerdings haben noch Möglichkeiten des Durchsickerns. Für sie hat man Schneisen vorbereitet, die es ihnen ermöglichen, durch den Eisernen Vorhang zu schlüpfen. Meist geschieht das in beiderseitigem Einverständnis unter der Voraussetzung, daß man sich von der Tätigkeit des Betreffenden mehr erwarten kann als die Gegenseite. In der Regel aber sind beide Seiten gleichermaßen enttäuscht, denn auf die Dauer lassen sich weder die Tschechen noch die Amerikaner hinters Licht führen, und die Zeche zahlen diejenigen, die sich unbekümmert aus Lust am Abenteuer oder des müheloseren Gelderwerbs wegen in das besonders in Ostbayern fühlbare gesteigerte west-östliche Spannungsverhältnis einspannen lassen, in dessen Verstrickungen sie sich früher oder später verderblich verfangen.

Andreas Albrecht