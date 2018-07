Vor mehreren Wochen fand in Düsseldorf der Eisenhüttentag 1952 statt. Im Anschluß an die ziellen Erörterungen und Fachvorträge stellten an zahlreiche Teilnehmer die kurze Frage: Wie itiint die deutsche Eisen- und Stahlindustrie qua smäßig voran, hat die Forschung wieder freien ilraum und was verlangen die Märkte? uif diesen Seiten beantworten die Fragen Proor Dr. Hermann Schenck von der Technischen chschule Aachen und zugleich Mitglied des Auf?Jitsrates beim Hütten- und Bergwerksverein (ex jlockner) mit der Forderung, Mut und Vertrauen zeigen und von Grund auf neue Hüttenkomplexe ;rbauen. Hier spricht nicht nur der Wissenschaftsondern auch der Praktiker, der weiß, daß se Forderung von ihm keine Utopie ist. rofessor Dr Ing. Ernst Hermann Schulz, einer großen Repräsentanten der deutschen Montanschung, verweist in seinen Ausführungen auf ndlegende Forschungsergebnisse der modernen hlerzeugung. Auch Professor Schulz steht, ebenso : sein Kollege Schenck, mit beiden Füßen in der xis und betreut im besonderen die dynamischen eniösen Fortschritte bei der Dortmund Hörder ttenunion. Dipl Ing. Karl Peter Harten ist "uptgeschäftsführer des Vereins Deutscher Eisenttenleute und geht in seiner Antwort von der hle Koks Seite an die Frage nach der Qualitätsgerung des Stahls heran. Dipl Ing. Friedrich semann ergänzt diese Antwort in Richtung auf om und Gas und schneidet damit das Verbundtem an. Besondere Beachtung verdienen ebenfalls Ausführungen von Dr Ing. Kurt Thomas, ver:wortlicher Redakteur der Fachzeitung "Stahl l Eisen", der unermüdlich darauf hinweist, daß einzelnen Forschungsergebnisse koordiniert und ;n Erfahrungsschatz aller Werke von Eisen und hl gemacht werden müssen.

Jie Redaktion der "ZEIT" versucht in ihrem trag darauf hinzuweisen, daß nicht allein der sehende Geist, die technische Leistung, die kaufnnische Initiative und der unternehmerische "igemut zusammen mit den Forderungen der braucher nach immer besseren, immer leistungsigeren, immer betriebssicherer werdenden Eisen! Stahlsorten, daß nicht nur Inland- und Exportkte motorische Triebkräfte zur Leistungssteige>g und zur Verbesserung der Qualitäten sind, dem auch jeder der 300 000 Menschen in den stdeutschen Eisen- und Stahlbetrieben sein serflein dazu beitragen kann. Auf der Basis relanger Versuche im Hüttenwerk Oberhausen d ein Resümee aus einer stillen und planvollen icit an Hunderten einzelner werktätiger Belegiftsmitglieder gezogen.

)ie materielle Basis der auf diesen Seiten zur kussion gestellten Beiträge läßt sich in einigen ägen Zahlen lebendig zeichnen. Die westdeutsche istahlerzeugung hatte 1947 rund 3 Mill t beagen; 1950 ging sie auf 12 11, 1951 auf 13 5 t, id 1952 dürfte sie etwa bei 16 Mill t liegen. ahlziel 1953 lautet: 18 Mill t.

Der Kapitalbedarf für die Modernisierung stellt i für die nächsten zwei Jahre auf zusammen 25r28 Mrd. DM. Der Neubau " auf der grünen 7ese" geht von einer Größenordnung aus, die bei a800— 900 DM je t jährlicher Rohstahlleistung gt, das heißt, für ein modernes Werk von einer Ut Rohstahl Jahresleistung errechnet sich ein nrag von 800— 900 Mill. DM gegenüber 350 Mill. Mark Kostengröße vor dem Kriege. W. O. R.