Der Berliner Ärztekonflikt ist nach einer Dauer von einem halben Jahr durch ein Übereinkommen zwischen der Kranken Versicherungsanstalt Berlin und der Vereinigung der Sozialversicherungsärzte von Berlin beendigt worden. Das Abkommen stellt einen bedeutsamen Erfolg für die Ärzte dar. Zu dem Konflikt war es gekommen, weil die Kasse für die Honorierung der Ärzte für die Zeit vom 1. April 1952 bis zum Ende des Jahres je Quartal nur zwölf Millionen DM anbot, während die Ärzte, 13,6 Millionen forderten. Jetzt erhalten die Ärzte für das zweite Quartal 13 Millionen, für das dritte Quartal 13,25 Millionen – zuzüglich des Honorars für die Bundesbehandlungsscheine–und vom vierten Quartal an Honorierung nach Einzelleistungen.

Dieser Erfolg der Berliner Kassenärzte in der Auseinandersetzung mit der Kasse wird nicht ohne Rückwirkungen auf das Bundesgebiet bleiben; denn der Ausgang des Konfliktes hat gezeigt, daß der vertragslose Zustand zwischen Ärzten und Kassen zuletzt doch zu einer wirksamen Waffe in der Hand der Ärzte werden kann. Vermutlich wird diese Überlegung den Widerstand der Kassenärzte in der Bundesrepublik gegen die in Bonn geplante gesetzliche Regelung verstärken, die auf eine Schlichtung solcher Konflikte durch Beauftragte des Staates hinausläuft. Und so kann man vielleicht sagen, daß der Erfolg der Berliner Ärzte zugleich einer der seltenen Siege des Individuums über die kalte Macht der Organisationen ist. F.