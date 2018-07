Beatrix Beck, Belgierin von Geburt, Tochter eines Freundes von André Gide, 38jährig, seit 1940 verwitwet, Mutter der sechzehnjährigen Bernadette, bisher in Saint-Germain-en-Laye recht dürftig lebend, erhielt im Dezember mit acht von zehn Stimmen den Prix Goncourt 1952. Einer Verstimmung in Publikumskreisen (über die wir in Nr. 50 berichteten) setzten die acht Befürworter, unter denen sich auch Colette befand, die Erklärung entgegen, daß 1952 kein so aufrichtiges und innerlich sauberes Buch in Frankreich erschienen sei wie „Léon Morin, der Priester“ (inzwischen auch deutsch bei der Frankfurter Verlagsanstalt). Die literarisch interessierte Öffentlichkeit bestätigte, allen kritischen Einschränkungen zum Trotz, das Urteil und freute sich, daß die tapfere, vielgeprüfte Frau nun die Möglichkeit haben wird, etwas freier von Sorgen weiter zu arbeiten. Denn wenn auch der Prix Goncourt nur 5000 Francs beträgt, so ist doch für das Buch jedes Preisträgers eine Auflage von 100 000 Exemplaren gesichert. So lebhaft kontrollieren die französischen Leser die Entscheidungen der Preisgerichte!

Arianes unvergleichliche Schönheit lockte viele Anbeter an. Aber Ariane beachtete keinen. Über ihre Köpfe hinweg schweifte ihr melancholischer Blick zu einem entlegenen Winkel des verwilderten Parks. Der Gärtner war zu alt geworden; ungehemmt wucherten Pflanzen und Bäume. Nur rings um das Haus pflegte er noch Wege und Beete.

Oft lief Ariane über die geharkten Alleen und gepflegten Rasenflächen mitten durch das Gestrüpp bis in den äußersten Teil des Parkes. Beunruhigt versuchte die Gouvernante, dem jungen Mädchen heimlich zu folgen. Aber ihr langer Rock verfing sich in Dornenranken. Mit ihren hohen Absätzen stolperte sie über alte Baumwurzeln. Sie verirrte sich im Gewirr der Schonung. Deshalb entschloß sie sich, den Gärtner auszuforschen:

„Sind Sie sicher“, fragte sie, „daß die Parkmauern hoch genug sind, um jedes Überklettern zu verhindern?“

„Ganz bestimmt“, erwiderte der Gärtner, „nur Vögel, Blumensamen und einige Insekten können über die Mauern gelangen!“

„Aber sind Sie auch völlig sicher“, fragte noch einmal eindringlich die Gouvernante, „daß keine Lücke entstanden ist, durch die jemand schlüpfen könnte?“

„Das kann nicht vorkommen“, antwortete der Gärtner, „die Mauern, so stark wie vier andere, solider als Felsen, ... die halten bis zum Weltuntergang, solche Mauern.“ „Aber früher, als Sie noch durch den Park streiften, haben Sie niemals etwas bemerkt, daß ein junges Mädchen anlocken könnte?“