Inhalt Seite 1 — Diskontsenkung belebt den Rentenmarkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Infolge der besonderen Börsensituation fand die überraschende Diskontsenkung von 4 1/2 auf 4 v. H. auf dem Aktienmarkt nicht die positive Würdigung, die sie eigentlich verdient hätte. Wer sich von der erfreulichen Lockerung des Geldmarktes eine Fortsetzung oder vielleicht sogar noch eine Forcierung der Hausse-Bewegung versprochen hatte, sah sich noch am gleichen Tage enttäuscht. Von München ausgehende Gewinnrealisationen trafen auf einen schon seit Tagen nervösen Markt und brachten mehrprozentige Kursrückgänge, die sich am stärksten bei den Montanen auswirkten.

Am Rentenmarkt löste die Diskontermäßigung dagegen eine erfreuliche Nachfrage nach alten RM-Titeln aus. Da das anfallende Material unbedeutend blieb, kein es vereinzelt zu kleinen Kursaufbesserungen. Die 8 v. H. Bayerischen Schatzanweisungen haben ihre Stellung als Schlager des festverzinslichen Marktes behalten. Sie wurden, bis zu 102 1/2 v. H. umgesetzt. Auch für die Wandelanleihen besserte sich die Stimmung. Als erste ihrer Art wurde in Frankfurt die 6 1/2 v. H. Verein. Deutsche Metallwerke Wandelanleihe zur amtlichen Notiz gebracht. Der Einführungskurs stellte sich auf 93 v. H. (Ausgabekurs 98 v. H.). Im „Telefonverkehr“ wurden die Wandelanleihen übrigens schon lange unter ihrem Emissionskurs gehandelt. – Im Zusammenhang mit der höheren Bewertung der Montanaktien kamen auch die 4 1/2 v. H. Harpener Bonds wieder zum Zuge. Ihre Besitzer haben durch ein neuerliches Gutachten, das in ihrem Sinne ausfiel, bei dem Rechtsstreit mit der Harpen-Verwaltung neuen Auftrieb erhalten. Der Bonds-Kurs steht jetzt auf 102 v. H.

Trotz der Gewinnrealisation, die die Abwärtsbewegung so plötzlich zum Stoppen brachte, ergibt die Bilanz der ersten Januarwoche für die Aktien ein recht erfreuliches Bild und die widerstandsfähige Haltung am zurückliegenden Wochenende zeigt deutlich, daß auf dem jetzt erreichten Niveau noch weiter aufgebaut werden kann. über das Ausmaß der Bewegung bei den Montanen gibt folgende Tabelle Aufschluß:

Die IG-Farben-Aktien haben sich der glanzvollen Bewegung auf dem Montanmarkt nicht anschließen können. Ihre breite Streuung verhindert schon von sich aus jede plötzliche Schwankung, da sich Angebot und Nachfrage schneller ausgleichen lassen als bei den engeren Märkten der Montan-, Lokal- und Spezialwerte. IG-Farben (effektive Stücke) wurden mit 92 1/4 nach 95 v. H. am 2. 1. und Neugirosammelanteile mit 88 nach 92 v.H. aus dem Markt genommen. Eine ungewöhnliche Aufwärtsbewegung erlebten die zum IG-Farben-Komplex gehörenden Dynamit Nobel, die von 76 auf 95 v. H. anstiegen, nachdem sie vorübergehend bereits bei 99 notiert wurden. Man sprach von einer besseren Umstellung als 1:1 (von der Verwaltung nicht bestätigt), von einer guten Beschäftigungslage und von günstigen Absatzmöglichkeiten,

Bei den Werften scheint sich mit der Auflockerung des Eisenmarktes eine Entlastung einzustellen. Davon profitierten bisher vor allem die Bremer Betriebe: Atlaswerke gewannen seit dem 2. 1. 14 Punkte, AG Weser 5 Punkte.

Im übrigen bevorzugte der Fachhandel solche Papiere, bei denen eine lohnende Dividende in Aussicht steht. Damit deutet er die Linie an, die aller Voraussicht nach im kommenden Jahr auf die Kursgestaltung einen entscheidenden Einfluß ausüben wird. Darunter befinden sich die Aktien der ehemaligen Großbanken, deren Nachfolgeinstitute vielleicht schon in Kürze mit den Plänen für eine Kapitalerhöhung an die Börse herantreten werden. Bevorzugt wurden weiter die Aktien der RWE, die um rund 10 Punkte anzogen; die HEW-Aktien, die wegen des größeren Einflusses des Hamburger Senats auf die Entscheidungen des Unternehmens weniger beliebt sind, stiegen in letzter Zeit von 70 auf 74 1/2 v. H. Von den Elektrowerten schieben sich Siemens immer mehr in den Vordergrund.

Abschließend ist noch eine Sonderbewegung zu verzeichnen, die wegen der zweigleisigen Notierungsweise viel zu wenig beachtet wurde: die Schering-Aktien kletterten nämlich von 26 auf 33 V. H. (in RM notiert). Die volle Bedeutung dieser Bewegung erkennt man jedoch erst, wenn man sich vor Augen hält, daß das Schering-AK im Verhältnis 10:3 zusammengelegt wird und damit der Kursgewinn in DM umgerechnet glatte 20 Punkte beträgt.