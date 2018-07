Inhalt Seite 1 — Ein olivgrünes „Guten Morgen“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Bastian

Guten Morgen“, sagte der Polizist mit steifer Freundlichkeit, als er in das Abteil trat. Das leicht erregte Gespräch der Reisenden erstarb. Zögernd erwiderte jemand: „Guten Morgen.“ Ein bißchen später wiederholten es noch einige, wie ein Echo. Dann war es still. Alle blickten sie den Beamten an. Er war sehr jung. Vielleicht zwanzig Jahre alt, oder auch weniger. Sie sahen ein bleiches Gesicht, die olivbraune Uniform mit goldenen Knöpfen, das schwere dunkle Koppel mit Pistolentasche. Die Augen des jungen Mannes wanderten flüchtig durch das Abteil. „Die Pässe und Personalausweise bitte“, sagte er. Er blätterte sie durch, einzeln, jonglierte mit ihnen zwischen zwei Fingern, gab sie zurück und schwieg. Er sah wieder die Reisenden an, blickte durch sie hindurch, gleichgültig, ein wenig übermüdet, nickte dann leicht mit dem Kopf, lächelte ein wenig und machte eine kurze, fast elegante Handbewegung, grüßend, und sagte dabei ganz knapp: „Guten Morgen.“ Dann verschwand er.

„Guten Morgen“, sagte auch ein etwas verhärmtes weibliches Wesen in abgetragener Kleidung, die jetzt mit einer Art Bauchladen ins Abteil trat. Betont geschäftig forderte sie einen Paß nach dem anderen ab, legte sie vor sich auf das Holzgestell, das sich als eine kleine Wechselstube entpuppte. „Wieviel Geld führen Sie bei sich und welches?“ fragte sie jeweils, vermerkte etwas in den Pässen und gab sie zurück. Jeder Reisende hatte eine Geldsumme angegeben. Der eine selbstsicher und erfahren, der andere schüchtern und etwas ängstlich, als ob die Summe zu hoch sein könnte. Wieder andere zählten in ihrem Portemonnaie herum, hastig, als suchten sie die Pfennigbeträge bis zur dritten Stelle hinter dem Komma auszurechnen. Das hagere, sehr vulgäre Gesicht der Frau war würdebewußt angespannt. Eckig waren die Bewegungen ihrer Hände, flink das Hin- und Hergeben der Pässe. Es herrschte immer noch Schweigen. Sie ging wieder, und ihr verabschiedendes, breites „Guten Morgen“ verklang.

Viel Gold und viel Rot

Die Frau hatte die Tür einem Uniformierten in die Hand gegeben, dem ein zweiter auf dem Fuße folgte. Beide ähnelten dem ersten. Ihre Gesichter hatten etwas frischere Farben, ihre Augen waren lebendiger. Aber auch sie waren sehr jung, und mit einem jungenhaften, nahezu herzlichen „Guten Morgen“ begrüßten sie die Leute. Wieder wanderten die Pässe hin und her. Diesmal wurden sie gestempelt. Immer, wenn der Stempelnde sich aufrichtete, blitzte eine Reihe von bunten Abzeichen auf, mit viel Gold und viel Rot darauf, die er auf der linken Brustseite trug. Gebündelte Fahnen auf einer Erdkugel schien das eine darzustellen. Es wirkte aufdringlich und fremd, auch der olivfarbene Hintergrund. Die hochbordigen Mützen mit den flachen, gespreizten Deckeln gaben den beiden etwas Erdrückendes, Verdummendes, aber auch etwas Angst-Einjagendes. Die Augen der Reisenden hingen fest an den beiden Uniformierten. Sie, die sie aus einer Großstadt kamen und in Großstädte fuhren, die sie ein Stück der Welt kannten oder gar verschiedene Städte, sie blickten mit einer gewissen Beklommenheit auf die fremden, jungen, sehr jungen Männer mit den gesunden Bauerngesichtern und den giftfarbenen Uniformen.

Die beiden Beamten gingen fort, und ein anderer betrat das Abteil, wieder in Olivbraun. Etwas heller war dieses Olivbraun und dadurch greller, abscheulicher. Der Mann trug kein Koppel. Der Anzug saß schlecht. Auf dem Kopf hatte er eine Art Skimütze, eine Kappe mit einem Tuchschirm. Er war wesentlich älter als die anderen, ging etwas gebeugt. Aber trotzdem wirkte er kräftig und gedrungen. Das starkknochige Gesicht war häßlich, abstoßend, wie zerschlagen, zerschunden, hier und da vernarbt, einem alten Revolutionär, Veteran der Bauernkriege, gleich, aus zeitgenössischen Bildern ausgeschnitten. Vielleicht war er auch einer von denen, die in nationalsozialistischen KZ’s Entsetzliches erlitten hatten.

Wieviel Geld haben Sie?