Mvles Connolly: Der Wundertäter von Whittiersville. Roman. (Aw dem Amerikanischen von Hansi Bochow Bluthgen, Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt a. M, 228 S, Leinen 9 80 DM ) über eine kleine amerikanische Stadt kommt der heilige Geist: Mister Brannigan, angestellt in einem Drugstore, wird durch eine Beule am Kopf, die er bei einem Raubüberfall davonträgt, zu einem sol$hen Höchstmaß an christlicher Nächstenliebe inspiriert, daß die ganze Stadt seinem Beispiel folgt und der Unterschied zwischen echtem Enthusiasmus und Massenhysterie völlig verwischt wird. D. E. Stevenson: SUdi Ins Wespennest. Roman (Aus dem Englischen von Susanna Rademodier, Lothar Blanvalet Verlag, Berlin, 288 S, Leinen 9 50 DM ) Englische Satiren sind feinmaschiger als amerikanische. Hier wirbelt Miß Bügele durch einen Roman über ihre Mitbewohner in dem kleinen Orte Silverstream die geruhsamen Gemüter so sehr durcheinander, daß es zu Situationen von Dickensscher Drastik kommt.

Erich Kastner: Die kleine Freiheit. Chansons und Prosa 1949 bis 1952 (Atrium Verlag, Berlin, 205 S, Leinen 7 80 DM). Dies sind Erich Kästners gesammelte Schriften aus den letzen drei Jahren: Couplettexte für ein Münchner Kabarett, Sketche, kleine Essays, Polemiken, Aphorismen und Satiren. Vieles davon mit dem Unterton bitterer Melancholie und Resignation, der Kästners Humor immer dann beschattet, wenn sich dieser Meister des heiteren Kinderbuches an Erwachsene wendet.

Herman Roer: Vatis Hebe Tyrannen (Verlag Fredebeul & Koenen, Essen, 146 S, Leinen 6 50 DM).

7amilienhumoresken, in Amerika seit "Helens Kinderchen" gepflegt, sind in Deutschland rar. Neben Einst Heimeran stellt sieb jetzt Roers "heiteres Büchlein über eine fröhlidie Familie", in dessen Figuren sich manche geplagten Eltern von heute wiedererkennen werden.

Eduard MSrike: Zeichnungen (Herausgegeben von Herben Meyer, Carl Hanser Verlag München, 63 S, wovon 40 Tafeln, 5 60 DM).

Der Dichter liebte es, seinen Briefen an die befreundete Familie Hartlaub kleine Landschaftsskizzen, Porträts und Karikaturen beizufügen, die jwar keinen Anspruch auf künstlerischen Wert erheben, aber Mörikes Wesen höchst liebenswürdig