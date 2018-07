Gerhard Menzel: Kehr wieder, Morgenröte. Roman (Heliopolis-Verlag, Tübingen, 528 S., Leinen 15,80 DM).

Unter den Randfiguren der christlichen Passionsgeschichte, die sich, bei Autoren und Lesern in den letzten Jahren eines so lebhaften literarischen Interesses erfreuen, nimmt der römische Landpfleger Pontius Pilatus eine Sonderstellung ein. Während er sich nach übereinstimmenden Berichten der Evangelien bei der Verurteilung Jesu den jüdischen Anklägern gegenüber mäßigend, überlegen und psychologisch so vieldeutig verhält, als ahne er etwas von der metaphysischen Bedeutung dieses Rechtsfalles, berichten die weltlichen Quellen von seiner Amtszeit in Judäa als von einem brutalen Terrorregiment, das schließlich mit seiner Absetzung endet. Gerhard Menzel (vom Film zur Literatur zurückgekehrt) unternimmt den Versuch, die beiden sich widersprechenden Zeugnisse über den Charakter des römischen „Hochkommissars“ zu einer überzeugenden Einheit zusammenzufügen. Er geht hierbei weit mehr ins historische und psychologische Detail als die vom poetischen Geist der Einfühlung inspirierten biblischen Paraphrasen anderer zeitgenössischer Autoren und entwickelt in düster-faszinierendem Alfrescostil ein einprägsames Monumentalgemälde der inneren und äußeren Lage jener ewig unruhigen Randprovinz des Imperiums. Wir erleben Pilatus als einen alternden Mann, der hoffnungslos den morbiden Reizen seiner Frau Claudia verfallen ist, nach außen hin aber mit der hochmütigen Sturheit des römischen Beamten auftritt; wir sind Zeugen seiner langsamen, ihm selbst kaum bewußten Wandlung durch den Einfluß jüdisch-monotheistischen Geistes und seiner dumpfen Erlösungssehnsucht, die sich in komplexhaften Haßausbrüchen gegen das beherrschte Volk Luft macht. Zeitgeschichtliche Parallelen, die das Besatzungsproblem im allgemeinen betreffen, werden stellenweise etwas zu stark unterstrichen, zuweilen wirkt auch der äußerst geschickt geschnittene Dialog im Jargon unserer Tage zu „filmisch“ und zu bewußt modern, und die erotischen Seitensprünge der Claudia, deren innere Beziehung zur Passionsgeschichte ungeklärt bleibt, nehmen einen zu breiten Raum ein. Doch solche Einwände im einzelnen besagen nicht viel gegenüber der hinreißenden erzählerischen Verve, die sich in den psychologisch hintergründigen Porträts ebenso bewährt wie in der Zeichnung düster bewegter Szenen auf der Bühne des österlichen Jerusalem. Geno Hartlaub

