Ja, wenn wir in Bonn einen Parlamentsraum hätten, der dem Europahaus in Straßburg gliche, manches wäre gewiß anders. In Straßburg wird einem klar, daß in der gläsernen Aula in Bonn, in der die Regierung einem Lehrerkollegium gleicht, das furchterregend fern über den auf Schulbänke verwiesenen Abgeordneten thront, gar keine Atmosphäre aufkommen kann.