Schon jetzt bereitet die Hauptstadt des Landes Nordrhein Westfalen, das elegante und gastliche Düsseldorf eine Re;ihe von Ausstellungen vor, die 1953 durchgeführt werden sollen. Diese Veranstaltungen werden sich ohne Zweifel ihren Vorgängerinnen würdig anschließen, die vor allem im vergangenen Jahre eine ungewöhnlich große BeSucherzähl aus allen Teilen der Bundesrepublik, aus Westberlin und aus dem Ausland nach Düsseldorf geführt haben. Hier hat sich die Stadt am Rhein als zugkräftiger "Magnet" erwiesen, und es wurde das Mättö bestätigt, unter dem die Fremdenverkehrswerbung dieser Stadt steht.

Den Auftakt der Ausstellungsserie brachte die sehr erfolgreiche 15. Verkaufs- und Modewoche der Damen Oberbekleidungsindustrie am 18 un4 19, Januar startet eine Kinder wagen Ausstellung und vom 30. Januar bis 1. Februar eine Fachausstellung des Deutschen Damenhutgewerbes. In der zweiten Märzhälfte folgt die 16. VerkaufsUrid Modewoche der Damen Oberbekleidungsindustrie und vom 25. April bis 3, Mai die Internationale Konditorei Fachmesse, die in- Verbindung mit dem Bundestag des Deutschen Konditoren Bundes abgehalten wird. Der April (bis einschließlich 15. Mai) wird am Benrather Schloß im Zeichen einer Frühjahrsblumenscbau stehen. Vom 10 bis 14. Juni veranstaltet Düsseldorf dann eine Ausstellung für Krankenanstaltenbedarf und vom 12 bis 14. Juni eine Fachmesse für Sattler, Polsterer und Dekorateure. Die 17. Verkaufs- und" ModewOche ist auf die Zeit vom 21 bis 26. Juni festgelegt worden. Vom 16. Juli bis 16. August sind die Hallen am Rhein von der großen Rationalisierungs Ausstellung "Alle sollen besser leben" belegt, die für das deutsche Volk ein Weckruf sein soll, damit der durch den Krieg und den kräfteverzehrenden Wiederaufbau gegenüber anderen Ländern geschaffene Abstand hinsichtlich der technischen Ausrüstung und der Produktionskapazität aufgeholt werden kann. Es steht zu erwarten, daß vor allem diese Ausstellung gemeinsam mit der (29. August bis 6. September) einen starken Besucherstrom aus dem In- und Ausland nach Düsseldorf bringen wird. An weiteren Ausstellungen ist u a die Musikmesse zu nennen —zke.