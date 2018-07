Es ist eigentlich merkwürdig, daß man sich im Westen so darüber entsetzt, wenn in den kommunistisch regierten Ländern – neuerdings besonders in der Sowjetzone Deutschlands – das Kunstschaffen mehr und mehr politischer Zwecksetzung unterworfen wird. Man empfindet das als eine Entwürdigung des schöpferischen Geistes, eine Vergewaltigung des Wesens der Kunst, eine Erniedrigung ihrer idealen Bestimmung. Gewiß sehr zu Recht. Nur vergißt man dabei, daß jener Mißbrauch keiner bolschewistischen Ideologie bedarf, um sich zu rechtfertigen; daß er sich vielmehr auf eine kunsttheoretische These berufen kann, die im Gebiete der „westlichen“ Zivilisation geprägt und verkündet wurde, und die sogar, als sie neu war, den Geruch einer fortschrittsschwangeren, fundamentalen Entdeckung an sich hatte. Diese These lautete: „Das Zweckmäßige ist schön“; oder auch umgekehrt (und noch prononcierter): „Schön ist das Zweckmäßige.“

Am Beispiel dieses Satzes läßt sich aufs eindrucksvollste zeigen, welche ungeahnten realen Konsequenzen unter Umständen in einem Gedanken schlummern, dessen Urheber, in dem sie ihn auffangen und formulieren, höchstens einen Beitrag zur Klärung ästhetischer Wertbegriffe zu liefern vermeinen. Hätte man allgemein noch ein lebhafteres Gefühl für die Tragweite gewisser Schlagworte, so würde vielleicht mit ihrer Erfindung und Propagierung doch vorsichtiger verfahren werden ...

Der Lehrsatz von der Identität des Schönen mit dem Zweckmäßigen verdankt seine Entstehung einerseits dem Widerspruch gegen einen bestimmten kunstgewerblichen Zeitstil, andererseits dem Bestreben, die Apparaturen wie die Produkte der Technik ästhetisch zu sanktionieren. Besagter kunstgewerblicher Zeitstil, vorherrschend etwa von der Mitte des neunzehnten bis ins erste Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts, hatte den Ungeschmack in der Anwendung sinnwidrigen Dekors bis zur praktischen Unbrauchbarkeit der damit „verschönerten“ Objekte (vom Wohnhaus bis zum Aschbecher) getrieben. Da die Korrektur dieser Verirrung von der Wiederherstellung der Zweckmäßigkeit ausging, konnte sich leicht der logische Fehlschluß einstellen, der ästhetische Gewinn sei eine unmittelbare schöpferische Auswirkung eben jener Zweckmäßigkeit als solcher, während er in Wirklichkeit auf dem bloßen Fortfall des geschmacklosen Zierats beruhte. Die richtige theoretische Folgerung aus dem Vorgang hätte also heißen müssen: „Das einfach Zweckmäßige ist auf alle Fälle immer noch schöner als das notorisch Sinnwidrige und Geschmacklose.“ Auf dem Ungeschmack des speziellen Zeitstils lag der Akzent; und auf der Tatsache, daß es’sich um Gebrauchsgegenstände, nicht um Gebilde der freien Phantasie handelte.

Die Ebene, auf welcher sich diese Abgrenzung verwischen sollte, war zugleich das Feld der Auseinandersetzung zwischen den überlieferten, altgewohnten Schönheitsbegriffen und dem Faktum einer neuen Welt technischer Erscheinungen. Da wurde etwa Klage erhoben über die Verschandelung einer idyllischen oder bedeutenden Landschaft durch Fabrikanlagen, Schornsteine, Schutthalden und dergleichen (wie auch heute gelegentlich die Zerstörung eines Landschaftsbildes durch das doppelte Asphaltband einer Autobahn beklagt wird). Dieser Widerstand gegen die Einbrüche des Technischen in das bis dahin verstandene ästhetische Erlebnis verfiel bald dem Schicksal alles Vergeblichen: er wurde als bloßer Negativismus verbucht und ihm ein positives Bekenntnis entgegengesetzt – eben jener Lehrsatz von der Schönheit des Zweckmäßigen. Ein verhängnisvoller Satz – nicht wegen seiner Wirkung auf das Seelenleben aufgeschreckter Idylliker, sondern wegen der unabsehbaren praktischen Anwendungsmöglichkeiten, die sein grundsätzlicher Denkfehler in sich barg. Und das zwar gerade darum, weil hier zwei ganz verschiedene Kategorien von Wertbegriffen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, vermengt und vermantscht worden sind! Ein Ding kann nicht schön sein, weil es zweckmäßig ist, sowenig wie es zweckmäßig sein kann, weil es schön ist; es kann nicht unschön sein, weil es unzweckmäßig ist, sowenig wie unzweckmäßig, weil es unschön ist. Die Kategorie des Ästhetischen hat, genau wie die Kategorie des Moralischen, ihre Wurzel im Irrationalen, ja, im Metaphysischen. Die Kategorie des Zweckmäßigen hingegen ist ganz und gar nur rational bestimmbar; alle nur denkbaren Zwecke haben ihren Ort im eindeutigen Diesseits. Man dürfte also eher geradezu sagen, daß ein wesentliches Kennzeichen der ästhetischen Qualität die Freiheit von jedem Zweckgedanken sei. Bleiben wir bei den genannten Beispielen, so verhält es sich folgendermaßen: Die Frage „schön“ oder „unschön“ angesichts einer Fabrikanlage, eines Schornsteins, einer Schutthalde innerhalb einer charakteristischen Landschaft bemißt sich nicht nach der Zweckmäßigkeit dieser Repräsentationen der Technik, sondern nach der Art, wie ihre Linien, Umrisse, Formen und Farben zum Charakter der Umgebung passen oder nicht passen. Die Autobahn kann den ästhetischen Reiz einer weiträumigen Landschaft steigern, wie sie die Intimität einer andern vernichten kann; in beiden Fällen gewinnt oder verliert auch ihr eigener ästhetischer Wert entsprechend.

Jedenfalls: der Satz „Schön ist, was zweckmäßig ist“ kann sich ebenbürtig neben jenen anderen stellen, der da behaupten wollte: „Gut ist, was nützt.“ Die Auswirkung dieses letzten Satzes ist den meisten Menschen schon klar geworden. Sie hat sich überall, wo der Satz galt und gilt, als hunderttausendfaches Übel, Leiden und Grauen dem menschlichen Bewußtsein eingegraben. Daß aber von dem ersten Satz aus nur ein kleiner Schritt ist zu der Massen-Ästhetik der „gigantischen Aufmarschplätze“, überhaupt zur Unterjochung aller konstruktiven und geistigen Regungen wie künstlerischen Unternehmungen unter die Zwecke der Politik, das wird erst heute so recht erkennbar. Auch hier – wie überall – entsprang die „revolutionäre Tat“ einer denkerischen Verirrung derer, die nachher die Kosten tragen müssen.

Walter Abendroth