Bei einem festlichen Konzert im Kölner Funkhaus des NWDR skizzierte der Bundespräsident Sinn und Bedeutung der „Dankspende des deutschen Volkes“. Man solle sich, wenn man eine gute Tat erfahren hat, die schöne Kraft des freien Dankenkönnens bewahren. In der Dankspende vereine sich die anonyme Vielstimmigkeit derer, die für sich und für unser Volk den Menschen draußen für deren Wohltaten in der Zeit unserer Not danken möchten. Es könne sich nicht um ein Aufrechnen der Gaben handeln.

Es kamen damals Geschenke im Werte von etwa 1 Milliarde aus 24 Staaten, die in vier Kontinenten liegen, nach Deutschland. Etwa 60 Prozent dieser Gaben kamen allein aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Für die „Dankspende des deutschen Volkes“ wurden bisher etwa eine Million DM gesammelt und man möchte noch eine halbe Million aufbringen. Dann hätte man ungefähr die Mittel, die man für die Aufgabe braucht, die man sich gestellt hat: vor allem durch das Geschenk von Werken der bildenden Kunst, ausgeführt von deutschen Künstlern, unseren Dank zu bekunden. Der Bundespräsident distanzierte sich etwas ironisch von der irrtümlichen Auffassung, man wolle mit der Dankspende in erster Linie notleidenden deutschen Künstlern helfen. Wir können uns vorstellen, wie sehr sich wohl gerade die weniger begabten Künstler durch eine solche Fehldeutung beirren lassen mochten. Die Jury wird eine schwere Aufgabe haben. Es wird nicht nur viel Kunstverständnis und Takt, sondern auch die Kenntnis besonderer Zusammenhänge und Umstände notwendig sein, die in manchen Fällen nicht weniger zu berücksichtigen sein werden als der künstlerische Wert des Geschenkes. Unsere Gaben werden der Sache, um die es hier geht, einen um so besseren Dienst tun, je weniger Absicht sie erkennen lassen werden. R. St.