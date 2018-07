Knapsack-Griesheim AG rechnet mit höheren Umsätzen. Die Knapsack-Griesheim AG in Knapsack bei Köln, die im September 1952 aus der alliierten Kontrolle entlassen und durch den Zusammenschluß der Werkgruppen in Knapsack und in Griesheim (bei Frankfurt/M.) als Tochtergesellschaft der Farbwerke Hoechst mit einem Grundkapital von 36 Mill. DM gegründet Würde, ist der größte Produzent Von Karbid in Westdeutschland. In einem Jahresrückblick teilt der Vorstand mit, daß die Beschäftigungslage 1952 im Gegensatz zu manchem anderen Industrieunternehmen unverändert geblieben ist, trotz einer oft überaus starken Konkurrenz an den Weltmärkten, die auf die Preise gedrückt habe. Bei großen Schwierigkeiten in der Kapitalbeschaffung sei es gelungen, den Bau der neuen Phosphorfabrik zum Abschluß zu bringen. Damit sei ein weiteres Fundament geschaffen, das auf eine weitere Erhöhung des Umsatzes hoffen lasse. Im Werk Griesheim-Autogen seien mit Erfolg neue Schweißverfahren entwickelt worden. Auf die Notwendigkeit, weitere Arbeitsgebiete und neue Verfahren aufzunehmen, insbesondere auf dem Gebiet der sogen. Petrolchemie und auf die notwendige Modernisierung der Karbidproduktion wird hingewiesen. Eine der Hauptaufgaben bleibe die Durchführung lohnender elektrothermischer Prozesse, auf welchem Gebiet durch den Verlust des Werkes Bitterfeld eine erhebliche Lücke in Westdeutschland entstanden sei.

Günstigere Prognose für die Baumwollindustrie. Auf der HV der Christian Dierig AG, Augsburg, die für 1951 6 v. H. Dividende auf 37,6 Mill. DM Aktien genehmigte, gab Dir. Flaitz einen Überblick über das Geschäftsjahr 1952. In den ersten Monaten kam es zu scharfen Preis- und Absatzkämpfen, die zu einer vorübergehenden Einschränkung der Produktion führten, doch konnte sich die Firma durch ihre günstigeren Preise gut auf dem Markt halten. Die etwa seit Jahresmitte einsetzende und bisher andauernde Absatzbelebung führte zu einer insgesamt befriedigenden Entwicklung des Umsatzes und damit zur Wiedererhöhung der Produktion. Die Entwicklung der Baumwollindustrie im neuen Jahr scheine nicht ungünstig zu sein. Dem neuen AR gehören an: Friedrich Dierig/Haunstetten; Dr. Rudolf Meissner/Hamburg; Oswald Rösler/Düsseldorf; Dr. Walter Tron und Dr. Hans Christian Dierig, beide Augsburg.

In der HV der Crefelder Baumwoll-Spinnerei, Krefeld, wurde beschlossen, aus den Gewinnen für die Geschäftsjahre 1950 und 1951 eine Dividende von je 3 v. H. auf nom. 3,2 Mill. DM Stammaktien und von je 6 v. H. auf nom 0,1 Mill. DM Vorzugsaktien zu verteilen. Der neugewählte AR besteht aus: Bankdir. Kurt Hausmann/Krefeld (Vors.), Edmund Dilthey/Düsseldorf (stv. Vors.) und als Vertreter der Belegschaft: Erich Altmann/Krefeld.

Dortmunder Hansa-Brauerei: Wieder 5 v. H. Dividende. Das Unternehmen konnte 1951/52 (30. September) nicht nur den letzten Vorkriegs-, sondern den bisher höchsten Absatz im Jahre 1929/30 überschreiten. Dieser Rekordausstoß ist nach dem soeben vorgelegten Geschäftsbericht nicht zuletzt auf die Absatzsteigerung der Export- und Pilsener Biere der Gesellschaft zurückzuführen. Im Exportgeschäft wurden neue Verbindungen in europäischen wie überseeischen Ländern geknüpft, Die alkoholfreie Abteilung der Hansa-Brauerei, die Westdeutsche Getränke-Industrie GmbH (WEGI), erzielte In Sinalco-Getränken eine Umsatzsteigerung von 152 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Das Getränk trägt in neuer Zusammensetzung dem deutschen Geschmack Rechnung. – Der Flaschenbieranteil ist auf 40 V. II. des Gesamtbierabsatzes gestiegen. Mehr und mehr dürfte künftig der Bierkonsum von einer wirkungsvollen Werbearbeit des Brauereigewerbes und von der zukünftigen Gestaltung der Kleinverkaufspreise abhängen. Mit diesem Vorbehalt hofft die Gesellschaft auf eine weiter befriedigende Entwicklung des Unternehmens. – Bei einem Rohüberschuß von 9,47 (6,95) – alles in Mill. DM – und 1,5 (1,51) Abschreibungen verbleibt ein Gewinn von 0,36 (0,31), aus dem wie im Vorjahr eine Dividende von 5 v. H. verteilt werden soll. In der Bilanz zum 30. September 1952 steht das Anlagevermögen bei 2,17 Zugängen mit 7,94 (8,50) Zu Buch. Das Umlaufvermögen beträgt 11,02 (8,31), darunter 4,36 (3,14) Vorräte (vor Jahresschluß wurden noch erhebliche Rohstoffmengen hereingenommen); andererseits Verbindlichkeiten 6,30 (5,13), Rückstellungen 2,45 (1,61), Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen 0,25 (unv.), Rücklagen 2,40 (2,28) bei unv. 7,01 Grundkapital.

Knorr-Bremse AG beabsichtigt Kapitalherabsetzung. Das Unternehmen beruft zum 6. Februar eine ao. HV nach Düsseldorf ein, die über eine Kapitalherabsetzung um bis zu nom. 1 168 900 DM durch. Einziehung erworbener oder noch zu erwerbender eigener Aktien bis zu dieser Höhe Beschluß fassen soll. Ferner soll über die Aufhebung des bisherigen Hauptsitzes in Frankfurt/M. und die Verlegung des Hauptsitzes nach Berlin Und München (doppelter Hauptsitz) Beschluß gefaßt werden.

Auf einer Arbeitstagung der Karlsruher Lebensversicherungs AG, Karlsruhe, teilte Generaldir. Alex Moeller mit, daß die Gesellschaft 1952 einen Antragszugang in Höhe von 152 Mill. DM Versicherungssumme zu verzeichnen hatte. Bei einem nahezu auf den Vorkriegsstand gesenkten Abgang betrug der Reinzuwachs an Versicherungssumme 100 Mill. DM. Der Gesamtversicherungsbestand belief sich zum Jahresende auf 650 Mill. DM Versicherungssume. Die Prämieneinnahmen sind 1952 um rd. 15 v. H. auf 30 Mill. DM gestiegen. Die Kapitalneuanlagen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mill. DM auf 18 Mill. DM. Damit stiegen die gesamten Aktiven auf rd. 150 Mill. DM, wobei der Anteil der Ausgleichsforderungen an den Aktiven auf 45 V. H. zurückging. Die für die Stärkung der Gewinnreserven der Versicherten bedeutungsvolle durchschnittliche Verzinsung der Kapitalanlagen hat sich dementsprechend weiter verbessert.

Die HV der Schwartauer Werke A. G., Bad Schwartau, genehmigte die von der Verwaltung vorgelegte Bilanz sowie den Geschäftsbericht des Vorstandes und des AR für 1951. Es wurde beschlossen, aus dem ausgewiesenen Gewinn für das vorgenannte Geschäftsjahr 4 v. H. Dividende auf den Dividendenschein Nr. 19 zu verteilen. Es wurden Dr. Ernst Tüscher/Bielefeld, Erich Sültz/Hamburg, Konstantin Brückner/Bielefeld und Ernst Oetker/Hornoldendorf in den AR wiedergewählt.