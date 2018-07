Laßt man die Sperrmark als Gradmesser der Neigung ausländischer Gläubiger gelten, Kapital in der Bundesrepublik zu investieren, dann zeigt sich deutlich; wie gering doch die Bereitschaft privater ausländischer Kreise ist, langfristige Mittel für die deutsche Wirtschaft bereitzustellen. Obgleich den Sperrmarkinhabern immer wieder attraktive Angebote von deutschen Unternehmen gemacht werden, ist es bisher nur selten zur Nutzbarmachung dieser Gelder für unsere Wirtschaft gekommen. Im Gegenteil, die Sperrmark hat ihren Drang zur Flucht unvermindert stark beibehalten, wobei ihre Inhaber einen ungewöhnlichen Einfallsreichtum bewiesen haben, um die devisenrechtlichen Vorschriften zu umgehen. Jedenfalls ist es den mit der Überwachung der Sperrmarkguthaben betrauten Behörden bisher nicht gelungen, den illegalen Fluß dieser Gelder ins Ausland zum versiegen zu bringen. Dabei setzen die Spannungen, die sich aus den fortwährenden Verstößen ergeben, das Ansehen der Sperrmark im Ausland herab, Ferner tragen die zahlreichen Verwendungsbeschränkungen, deren Handhabung obendrein noch an die Zeiten, strengster Bewirtschaftung erinnern, zur Diskriminierung der Sperrmark bei.

Der Wert der Sperrmark wird entscheidend durch ihre Verwendungsmöglichkeit und erst in zweiter Linie durch die Stabilität der deutschen Wahrung bestimmt. Entschließt man sich hier zu einer größeren Freizügigkeit, wird sich der Sperrmarkkurs sehr bald dem der DM-Noten nähern. Natürlich ist sich auch das Ausland darüber klar, daß eine völlige Freigabe der Sperrmark für die deutsche Währung ein so gefährliches Experiment wäre, daß sie im Augenblick nicht in Frage kommen kann. Denn der Anreiz, diese jetzt noch gebundenen Kapitalien aus Deutschland herauszuziehen, wäre zu groß, als daß die immerhin schwachen deutschen Devisenreserven den Ansturm ertragen könnten. Als ein Zeichen guten Willens würde es jedoch gewertet werden, wenn man sich in nächster Zeit zu einigen Lockerungen bereit fände (Transferfreigabe für Mieten und Pachtbeträge).

Bevor der Einfluß der Sperrmark auf die westdeutschen Wertpapierbörsen untersucht werden kann, muß man über die Größenordnung der zur Debatte stehenden Beträge Klarheit gewinnen. Das stößt insofern auf Schwierigkeiten, als die Sperrmarkvermögen steten Veränderungen ausgesetzt sind und überdies hier eine dauernde Bewegung zwischen Geld- und Kapitalmarkt stattfindet. Theoretisch kann sich der gesamte Ausländerbesitz in Deutschland von etwa 8,2 Mrd. DM. eines Tages in Sperrmark niederschlagen, ein Fall, der allerdings schon deshalb nie eintreten wird, weil in dieser Summe auch der in ausländischer Hand befindliche Grundbesitz sowie die festen Beteiligungen ausländischer Gruppen an deutschen Gesellschaften enthalten sind. Größere Bedeutung haben schon jene Posten, die im Zuge der Wiedergutmachung laufend anfallen und auch noch in Zukunft dem Sperrmark-Komplex hinzugerechnet werden müssen. Der jährliche Zuwachs an Sperrmark (hauptsächlich aus Restitutionen) wird von einer kompetenten Stelle im Bundesfinanzministerium auf rund 2 Mrd. DM geschätzt, davon dürften etwa 770 Mill. DM jährlich illegal transferiert werden.

Erst seitdem die Sperrmark zwischen Gläubigern übertragbar ist, hat sie für die deutschen Börsen an Bedeutung gewonnen. Aber die Wertpapierkäufe aus Sperrmarkkonten dienen auch hier längst nicht immer einer echten Kapitalanlage, infolge der doppelten Gewinnchance, die sich einmal aus dem schwankenden Sperrmarkkurs und zum anderen aus den gerade in Deutschland stark in Bewegung befindlichen Aktienkursen ergibt, ist die Sperrmark zum Gegenstand einer starken Spekulation geworden, an der sich sowohl in- als auch ausländische Kreise beteiligen.

Die einzige Möglichkeit für den ausländischen Gläubiger, sich den Gegenwert seiner Sperrmarkguthaben in seiner eigenen Währung auszahlen zu lassen, besteht in dem Verkauf der Guthaben an der Börse gegen ein entsprechendes Disagio. Als Käufer treten in geringerem Maße ausländische Unternehmen auf, die in Deutschland billig investieren wollen. Die Masse der anfallenden Beträge wird von der Spekulation aufgenommen, die die Sperrmark für Börsengeschäfte in Deutschland erwirbt. Wenn auch der Käufer von Sperrmark auf eine Reihe von Vorteilen verzichten muß, die dem originären Besitzer zustehen, so kann er andererseits jederzeit den erworbenen Besitz einschließlich der aus den Börsengeschäften erzielten Gewinne, die ihm übrigens nur in Sperrmark gutgeschrieben werden, wieder veräußern. Er kann sie jedoch nicht für konsumtive Zwecke innerhalb des deutschen Währungsgebiets benutzen.

Mit Sicherheit ist zu sagen, daß die Sperrmark auch weiterhin für das deutsche Wertpapiergeschäft eine wesentliche Rolle spielen wird. Dabei ergeben sich für die Inlandskundschaft Konsequenzen, die sorgfältige Beachtung verdienen. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß der Sperrmarkinhaber, der sein Guthaben erheblich unter Pari erstanden hat, gegenüber dem DM-Besitzer dadurch im Vorteil ist, als er Kurse bewilligen kann, die in ihrer Höhe völlig undiskutabel sind. Er läuft dennoch keine Gefahr, Verluste hinnehmen zu müssen. Die Praxis hat gezeigt, daß diese bessere Position namentlich bei Mehrheitskäufen bzw. beim Erwerb größerer Pakete mit Erfolg in die Waagschale geworfen worden ist. Wenn auch eine derartige Situation im Rahmen des internationalen Börsengeschäftes keineswegs neu ist, so schenkt ihr die inländische Kundschaft, die seit Jahrzehnten nicht mehr gewohnt ist, aus dem Währungsspiel die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, nicht immer die erforderliche Beachtung. -u-