Inhalt Seite 1 — Zu der Frage, ob ich ich sei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Die Identität eines Dinges mit sich selber gehört zu den Fragen, die sich für ein harmloses Gemüt von selber verstehen, ganz gleich, ob es darüber nachdenkt oder sich diese Mühe spart, und die erst von den Philosophen unter rastlosen Anstrengungen zu einem Problem erhoben werden. Wie denn überhaupt die Problemwerdung eines Nichtproblems zu den obersten Aufgaben der Denkkunst gehört und dem Homo den Spitznamen Sapiens, der Wissende, eingetragen hat. Mit diesem soll betont werden, daß der Mensch. dies und das weiß, und zwar namentlich, daß jedes Ding mit sich selber identisch ist, nebst der kühnen Schlußfolgerung, daß er, der Mensch, er selber sei. Hat er in hohem Gedankenfluge diese Erkenntnis gewonnen, so kann er, auf sie fußend, zu den praktischen Aufgaben vordringen, die sich aus ihr ergeben.

Diese sind zeitgemäßerweise großenteils bürokratischer Natur. Daß ein Kind in einem modernen Massensäuglingsquartier mit einem andern verwechselt wird, ein Sujet, das nicht nur in Romanen und Filmen vorkommt, schafft den merkwürdigen Tatbestand, daß dieses Kind zwar durchaus einwandfrei es selber ist, aber nicht im bürokratischen Sinne, was beweist, daß die bürokratische Welt eine besondere für sich ist, die mit dem wirklichen Leben gar nichts zu tun hat. In ihr ist das vertauschte Kind nicht mehr mit sich identisch, eine Tatsache, die um so quälender ist, als die Behörde sie nicht einwandfrei, weiß, sondern hierüber in Ungewißheit schwebt, so daß sie in ihrer Sehnsucht, die Identität jedes Untertanen mit sich selber zu erzielen, zu hartnäckigen Forschungs- und Kampfmaßnahmen greifen muß, um Gewißheit zu erlangen.

Die Mutmaßung, ein Kind könne vertauscht und nicht mehr es sein, ist erst das Anfangsglied einer lebenslangen Kette weiterer Mutmaßungen über die Zweifelsfrage, ob der herangewachsene Untertan immer noch er selber, oder nicht vielmehr ein verschmitzter Doppelgänger ist, zu dunklen Zwecken des Missetuns getarnt, als da sind des Schmuggelns, Hochstapelns, Wohnungswechselns, Schwarzhandelns, Heiratsschwindelns oder gar des Ein- und Auswanderns. A priori steht im Abendland jedes Individuum in dem Verdacht, nicht mit sich selber identisch zu sein, außer, es kann den Gegenbeweis durch Vorzeigung von Ausweisen antreten. Hieraus ergibt sich, daß der Ausweis das entscheidende Rüstzeug ist, mit dem der zivilisierte Mensch das Leben meistert, während er ohne ihn, dem Tiere gleich, dem Chaos überantwortet ist, nichts anderes verdienend als Kerker und Schmach.

Wir wissen, welch ungeheure Anstrengungen von den Behörden gemacht werden, ihre Untertanen mit allen erdenklichen Ausweisen zu versehen, und daß ein erklecklicher Teil unseres Lebens der Aufgabe gewidmet ist, dieselben zu beschaffen. So gewaltig sind die Früchte dieser Anstrengungen daß die Sprache sie resigniert nur noch mit dem Sammelwort „Papiere“ bezeichnet, etwa wie man, wenn es vollends gottverlassen wird, nicht mehr vom Menschen, sondern von Menschenmaterial redet. Wir sind ein Geschlecht von Papyrotikern und Papieromanen geworden.

Statt nun den Behörden Beistand zu leisten, wozu wir allen Grund hätten – denn wer ist stärker an der Frage interessiert, ob du du seist, als eben du? –, legen wir ihr halsstarrige Widerstände in den Weg, etwa indem wir auf die Schlange vor dem zuständigen Schalter schimpfen oder wohl gar unsere Melde- und sonstigen Scheine und Pässe verlieren, oder indem wir uns darüber wundern, daß die Behörde in ihrer Fürsorge einen Ausweis wie den Reiepaß für noch nicht genügend hält, sondern dazu noch ein Visum oder „Ist gesehen worden“ fordert, was vor allen Dingen ein Stempel ist nebst der Unterschrift des Beamten, der sowohl den Ausweis wie den dazugehörigen Untertanen tatsächlich mit Augen gesehen hat. Eine rührende Verzichtleistung der Behörde ist es, daß sie nicht darauf besteht, das Visum notariell beglaubigen, und diese Beglaubigung wiederum beglaubigen zu lassen, was doch im streng identologischen Sinne nur logisch wäre.

Eine Geschichte, die wohl aus der Frühperiode des Zeitalters der Ausweise stammt, berichtet, wie ein Mann, der verdächtig ist, ein anderer als er zu sein, von einer Schar von Beamten gestellt und nach seinen Papieren gefragt wird. Es ergibt sich, daß er keine hat, was die Beamten so bestürzt, daß sie nicht aufhören in ihn zu dringen, er möge doch nachsehen, ob sich nicht doch etwas in seinen Taschen fände. Er sucht und sucht, und siehe da, es kommt ein Foto zum Vorschein, das ihn selber darstellt. Es geht von Hand zu Hand, die Beamten prüfen und vergleichen, und schließlich brechen sie in den Freudenruf „Er ist’s, er ist’s!“ aus und lassen den Mann laufen.