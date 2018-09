Zu dem Thema Tabaksteuersenkung, deren Verzögerung die Geduld des Rauchers wie das Durchhaltevermögen der tabakverarbeitenden Industrie auf eine harte Probe stellt, wurden in Hamburg in einer Vortragsveranstaltung der „Auslandskundlichen Arbeitsgemeinschaft“ (Dr. Alfred Horstkotte von der Reemtsma Cigarettenfabriken G. m. b. H.) einige Daten zusammengetragen, die die diffizilen Schwierigkeiten dieses Fragenkomplexes veranschaulichen. Bei den Einnahmen des Bundeshaushalts 1951/52 von 19 Mrd. erbrachte die Tabaksteuer einen Betrag von 2,4 Mrd. DM oder 12,1 v. H. des Gesamtaufkommens. Die Tabaksteuer ist also eine tragende Säule der Einnahmenseite des Bundesetats, an der verständlicherweise der Bundesfinanzminister nur ungern rührt. Er wird es aber tun müssen. Von jeder Zigarette zu 10 Pf. nimmt der Fiskus vorweg 7 Pf. Von den restlichen 3 Pf. geht etwa die Hälfte an den Groß- und Einzelhandel. Es bleiben für die Deckung der Fabrikationskosten der Industrie ganze 1 1/2 Pf., also für Löhne und Gehälter, Vertrieb und Werbung, Abschreibungen und Rohstoffe. Letztere brachen nun in der Koreahausse mit einem rasanten Bocksprung aus dem der Zigarettenindustrie überlassenen Kalkulationsgehäuse aus. Man kann es bei der heute betragenden Produktion von 30 Mrd. Zigaretten im Jahr und den bruchweisen Größenordnungen, die auf der Basis von 1 1/2 Pf. je Stück hin- und hergeschoben werden, schwer nachrechnen, aber wenn inzwischen die Kosten für Verpackung und Papier um 188 und für Rohtabak um 70 v. H. gestiegen sind, dann dürfte es da wohl kaum noch etwas zu verdienen geben... –er