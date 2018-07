Inhalt Seite 1 — Das Abenteuer des 10. Februar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Jeder Tag kann Überraschungen bringen, keiner läßt sich im voraus übersehen, aber was am 11. Februar sein wird, das weiß nun wirklich niemand. Am 10. Februar bricht nämlich – wie die Skeptiker sagen – der gemeinsame Markt der Montanunion aus. Uralte Einrichtungen: Zölle, Sondertarife, Preisdiskriminierungen, mit denen jedes der sechs Länder sich bisher gegen das andere zu schützen suchte, werden für die Rohstoffe Erz, Kohle und Schrott an diesem Tage fallen. Zwei Monate später, am 10. April, geschieht dann das gleiche für die Produkte Eisen und Stahl.

Niemand kann genau sagen, was die Folge sein wird. Wird das Gefälle des Warenstroms sich „schlagartig“ ändern? Wird das Preisgefüge sich wesentlich verschieben? Wird die europäische Zahlungsunion mit den Währungsproblemen fertig werden? Wer könnte es wagen, diese Fragen mit unanfechtbarer Präzision zu beantworten?

Es gibt eben in unserer technischen Zivilisation, die mit Fragebogen, Gallupsystem, Marktbeobachtung und meteorologischen Stationen von den politischen Qualifikationen der Menschen bis zum Wetter alles voraussagen zu können meint, noch immer Abenteuer. Ähnlich war die Situation am Vorabend der Währungsreform, als man sich an einem bestimmten Tage entschloß, das Rationierungssystem preiszugeben und zur freien Marktwirtschaft überzugehen. Es fehlte damals nicht an Stimmen, die den Weltuntergang voraussagten. Der Abgeordnete Kreyssig sagte damals in der Debatte im Wirtschaftsrat: „Es gibt keine Basis, auf der dieses Experiment gelingen kann. Es bleibt dabei, daß Sie von einer falschen Konzeption ausgehen und tatsächlich nichts anderes tun, als daß Sie sehr stolz und kühn bereit sind, die gesamte deutsche Wirtschaft ins kalte Wasser zu werfen.“

Was sind die Überlegungen, die diesmal diesem „Sprung ins kalte Wasser“ zugrunde liegen? Jean Monnet, der Präsident der Hohen Behörde der Montanunion, hat es neulich in Straßburg sehr genau formuliert. Er sagte, das einst mächtige Europa habe durch Krieg und Rivalitäten innerhalb seiner Grenzen die Vormachtstellung eingebüßt. Es müsse nun unbedingt verhindert werden, daß beim Wiederaufbau jedes dieser Länder von neuem versuche, auf Kosten des anderen einen fragwürdigen Teilvorteil herauszuholen, was im Endergebnis nur zur Schwächung Europas gegenüber der übrigen Welt beitragen würde. Und der Vizepräsident der Hohen Behörde, Franz Etzel, verdeutlichte dies in der Diskussion an Hand eines Vergleichs der Stahlproduktion von 1929 mit der von 1952, bei welchem sich zeigte, daß die sechs Länder der heutigen Montanunion in dieser Zeitspanne ihre Erzeugung nur geringfügig steigern konnten, während die USA ihre Produktion nahezu verdoppelte und Sowjetrußland sie versiebenfacht hat. Eben weil die europäischen Länder noch in den Begriffen eines längst überholten Zeitalters befangen sind, während jene ihre großräumigen Märkte ausbauen.

Der Ausgangspunkt, oder man könnte sagen die Betrachtungsweise, hat sich grundsätzlich geändert. Früher ging es um nationales Prestige: zum Schutze einer heimischen Industrie wurden Zölle erfunden, die die Ware für den Verbraucher unnütz verteuerten. Um die eigenen Hilfsquellen nach Möglichkeit dem eigenen Gebrauch vorzubehalten, wurden die begehrtesten Produkte kontingeniert. Wenn einer den Preis für Eisenerz heraufsetzte, dann erhöhte der zweite den Preis für Kohle und der dritte den für Schrott. Begründungen dafür gab es viele: die nationalen Belange, die Unabhängigkeit in Kriegszeiten, den Stolz der Nation. Das Resultat aber war immer das gleiche: die Erzeugnisse waren teurer als nötig, und die Produktion und damit der Lebensstandard wurden künstlich niedrig gehalten. In dem Moment aber, in dem der bisher abstrakte Begriff Europäer zur Realität wird, gibt es nur ein europäisches Interesse, nämlich die billigste Versorgung des Endverbrauchers, gleich welcher Nationalität, und das heißt zugleich Produktionsausweitung und damit Erhöhung des allgemeinen Lebensstandards.

Um dies nun zu erreichen, haben jene sechs Länder beschlossen, einen gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl zu errichten. Die Grundregel dafür lautet: so wenig direkte Eingriffe, aber so viel indirekte Einwirkungen wie möglich. Das heißt, es müssen alle Voraussetzungen geschaffen werden, um ein reibungsloses Funktionieren des Marktes zu gewährleisten (Abschaffung der Subventionen und Steuerrückvergütungen, der zweierlei Preise für Binnenmarkt und Export, der Sondertarife), aber es darf kein planwirtschaftlicher Dirigismus entstehen – denn es ist ja gerade das System des Wettbewerbs am freien Markt, von dem man sich alles verspricht. In der Tat ist die Sorge, die Hohe Behörde könne sich dazu verleiten lassen, einen riesigen bürokratischen Apparat aufzubauen, bisher offenbar unbegründet. Ängstlich wird alles vermieden, was in diese Richtung führen könnte. Und man hat dafür gesorgt, daß durch zusammengerufene Ausschüsse der Kohlen- und Stahlfachleute, der Arbeitnehmer und Produzenten, der Kontakt mit der Wirtschaft nicht verlorengeht.