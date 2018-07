Von Walther F. Kleffel

Wer die Jugend-Kriminalität herunterschrauben will, soll nicht auf polizeiliche und gerichtliche Strafen, auf behördliche Zwangsmaßnahmen, wie Einweisung in geschlossene Jugendheime und Besserungslager, allem hoffen. Die Abschreckungstheorie hat noch niemals einen Erfolg gehabt. Positive Hilfe tut not: Der Sport könnte eine solche Hilfe sein. Er macht den einzelnen nicht nur stark und widerstandsfähig, sondern er entzieht ihn auch den Versuchungen und Einflüssen der Großstadt. Er nimmt ihnen vor allen Dingen die Langeweile, die der größte Feind junger, körperlich wie seelisch noch in der Entwicklung begriffener Menschen ist.

Unsere Jugend treibt heute viel zuwenig Sport. Was sich in den Vereinen zusammengeschlossen hat, ist kaum von Bedeutung. Von den rund vier Millionen in der Bundesrepublik lebenden 14–18jährigen Jungen und Mädel sind in den drei größten Fachverbänden Turnen, Fußball und Leichtathletik gerade 613 000 in Jugendabteilungen erfaßt. Der überwiegende Rest mag zwar „sportlich interessiert“ sein, betätigt sich selbst aber nicht sportlich. Und das liegt einzig und allein daran, daß er eben keine Gelegenheit hat, sich auf einem anständigen Platz auszutoben. Viel erstrebenswerter als die Punkte in einem olympischen Welttreffen ist es, wenn wir der Gesamtheit unserer Jugend die Gelegenheit schaffen, in der frischen Luft Sport zu treiben, wenn wir statt mit einigen wenigen begabten Spitzenkönnern mit einer breiten Front gesunder Jungen und Mädchen aufwarten könnten, wenn wir statt luxuriöser Monstre-Kampfstätten und modernster Sportplätze Dutzende von Spielflächen hätten, auf denen sich die Jugend der Stadt erholen kann. Auf diesen Plätzen müssen sie alles vorfinden, was zu einem geregelten Sportbetrieb notwendig ist, vor allem auch geeignete Lehrer und erfahrene Erzieher. Die öffentlichen Spiel- und Sportplätze Amerikas sollten uns als Vorbild dienen, zumal man bei ihnen auch gleich viele Einrichtungen antrifft, in denen die Jugend sich handwerklich weiterbilden kann.

Es ist nicht allein eine Pflicht der Jugend, Sport zu treiben, sie hat auch ein Recht darauf, es zu tun. Am ausgeprägtesten ist das in England der Fall. Dort gründete man den „Nationalen Spielplatz-Verband“, der für je 1000 Menschen eine Freifläche von 20 000 qm forderte.

Stellen wir der jungen Generation Spielplätze in genügender Anzahl zur Verfügung, leicht erreichbar von ihren Wohnungen, ohne jedes Entgelt zu benutzen, so wird sie automatisch diese Plätze aufsuchen und nun dort ihre Freizeit verbringen. Diese Spielplätze müssen Fußballfelder und Laufflächen, Tennisplätze, Plansch-, wenn möglich Schwimmbecken haben, Tummelplätze für die Kinder mit Sandkästen, Schaukeln, Rutschbahnen. Geeignetes Aufsichtspersonal, das die jugendlichen Sportler berät, ihnen aber nicht „befiehlt“, muß zur Verfügung stehen.

Und noch einen Weg sollte man beschreiten: den des Jugendwanderns. Es bietet den so notwendigen Ausgleich, die Ausspannung, die Erholung für das nervenaufreibende Leben innerhalb der Städte. Wandern ist ein vorzügliches Abwehrmittel gegen alle Schädigungen und Gefahren unserer Zivilisation.