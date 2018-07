Inhalt Seite 1 — Eigentum für den kleinen Mann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hugo Scharnberg

Die Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz führt am 23. Januar unter der Leitung des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Staatssekretär a. D. C. Chr. Schmidt in Hamburg den Wertpapiertag 1953 durch. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die Vorschläge zu einer Aktienrechtsreform, die von der Arbeitsgemeinschaft in einer Denkschrift der Öffentlichkeit vorgelegt werden, und ein Referat des Vorsitzenden des Ausschusses Geld und Kredit des Bundestages, Hugo Scharnberg, Verfasser nachfolgenden Artikels, der im Rahmen einer Kundgebung über Kapitalmarkt-Probleme sprechen wird.

Der steile Aufstieg der deutschen Volkswirtschaft hat seit der Währungsreform mehr als zwei Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen, die sozialen Leistungen um Mrd. vermehrt, die Reallöhne erheblich erhöht. Dieser Aufstieg hat aber 1952 sein Tempo vermindert; zu sehr verändert, um den sozialen Anforderungen in Zukunft entsprechen zu können, wenn diese noch weiter wachsen werden. Der Hemmschuh liegt vor allem auf dem Gebiet der Investitionen. Unsere Investitionsquote (bezogen auf den Kopf der Bevölkerung) liegt weit hinter der Amerikas; aber auch nicht unerheblich hinter der aller westeuropäischen Länder. Deshalb ist der Leistungsindex die Beschäftigten bei uns im Vergleich zu diesen Ländern noch unbefriedigend.

Investitionen lassen sich aber nur durch Ersparnisse über den Kapitalmarkt oder durch innerbetrieblich oder staatlich (aus Steuern) gebildetes Kapital finanzieren. Wenn auch die innerbetriebliche Kapitalbildung besonders im Interesse des Mittelstandes steuerlich erheblich mehr als bisher ;efördert werden muß, darf nicht verkannt werfen, daß dieser Art der Kapitalbildung, durch die am Wettbewerb gebildeten Preise sowie steuerlich und allgemeinpolitisch, gewisse Grenzen gezogen sind Wer also die staatliche Investitionstätigkeit Möglichst begrenzt sehen möchte, muß ein Förderer der privaten Sparkapitalbildung sein und alles daransetzen, um den Kapitalmarkt, vor allem aber den Wertpapiermarkt, wieder aufzubauen.

Das „Kapitalmarktförderungsgesetz“ ist ein erster Schritt hierzu. Keiner seiner Initiatoren hat behauptet, daß es vollendet sei. Sicher ist aber Schon jetzt, daß die schwarzen (also echten) Pfandbriefkurse unter dem Eindruck dieses Gesetzes von 75 v. H. auf 90 v. H. gestiegen sind und hierdurch zahlreiche vorher nicht durchführbare Investitionen ermöglicht wurden. Vor allem konnte der Bund eine Anleihe von 500 Mill. DM begeben. Denjenigen, die beklagen, daß dies nur durch eine gesetzliche Bevorzugung der öffentlichen Hand ermöglicht wurde, sei entgegengehalten, daß das Kapitalmarktförderungsgesetz in Verbindung mit dem Kapitalverkehrsgesetz jedem Emittenden die Möglichkeit eröffnet, eine Anleihe zu konkurrenzfähigen und erträglichen Bedingungen zu begeben. Vor allem aber ist zu sagen, daß die Begebung dieser Bundesanleihe die Grundlage für den augenblicklich diskutierten Plan einer Steuertarifsenkung geschaffen hat. Denn eine solche Tarifsenkung führt ohne Zweifel zu einem vorübergehenden Ausfall im ordentlichen Haushalt des Bundes. Die Konsolidierung eines Teilbetrages von 500 Mill. DM der kurzfristigen Verschuldung des Bundes bewirkt nicht nur einen entsprechenden Ausgleich des defizitären außerordentlichen Haushalts, sondern auch eine Entlastung des ordentlichen Haushalts. Nur deshalb kann der Finanzminister das Risiko einer Tarifsenkung auf sich nehmen. Eine solche Tarifsenkung aber würde die Reallöhne erhöhen und damit zu einer Produktionssteigerung führen; sie würde andererseits die innerbetriebliche Kapitalbildung verbessern und zugleich dem Kapitalmarkt neue Mittel zuführen. So käme indirekt die durch das Kapitalmarktförderungsgesetz ermöglichte Bundesanleihe allen in der Wirtschaft Tätigen, Unternehmern und Arbeitnehmern, zugute.

Nun ist aber die Nachfrage nach Kapital, von Seiten des Bundes und der Länder, vom Lastenausgleich, vom Wohnungsbau und der Wirtschaft so groß, daß jede Gruppe der Nachfragenden neue Wege überlegen sollte, um den eigenen Bedarf zu decken. Ein großes, bisher kaum angezapftes Reservoir bieten ohne Zweifel die Einkünfte der gut verdienenden gelernten industriellen und gewerblichen Arbeitnehmer. Hier wird, trotz hoher Nettoeinkünfte, bisher ungenügend gespart. Weil das Bürgertum, die traditionelle Stütze des deutschen Sparkapitals, wegen seiner sozialen Benachteiligung heute viel weniger sparen kann, muß der Ersatz in dieser Schicht neu für den Kapitalmarkt gewonnen werden.