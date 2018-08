Für eine Zeitschrift bedeutet der 99. Geburtstag den Beginn des 100. Jahrgangs. In den 100. Jahrgang geht die Münchener Medizinische Wochenschrift, deren erste Nummer am 7. Januar 1854 unter dem Titel „Ärztliches Intelligenz-Blatt“ erschien und in der es hieß: „Durch Herausgabe dieser medicinischen Wochenschrift entspricht der ständige Ausschuß bayerischer Ärzte einem schon längst gefühlten Bedürfnisse nach einem Organe zum Zwecke der fortlaufenden Berichterstattung über den Zustand des bayer. Medicinalwesens, – der Vorbereitung einer medicinischen Statistik... der möglichst frühzeitigen und vollständigen Mittheilung aller auf staatliche, öffentliche und wissenschaftliche Heilkunde und Ärzte bezüglichen Vorgänge, sowie der Förderung der Medicin als Wissenschaft und der Verhältnisse des ärztlichen Standes und der einzelnen Ärzte.“

Diese Aufgabe hat die Zeitschrift weit über das bayerische, ja deutsche Verbreitungsgebiet hinausgehend stets erfüllt. Sie hat an der Verbesserung einer Wissenschaft mitgearbeitet, die unser Jahrhundert vielleicht ebensosehr geprägt hat wie die Technik oder die Chemie. An ihr haben die besten Ärzte mitgearbeitet: Robert Koch, Rudolf Grashey, Max von Pettenkofer und viele andere.

Anerkennenswert ist aber auch dies: während viele deutsche Fachzeitungen in einer Diktion geschrieben sind, die ihre Vertreter für ebenso unerläßlich halten, wie sie einen Menschen mit Sprachgefühl schmerzt, ließ der Stil der „Münchener Medizinischen Wochenschrift“ stets eine gepflegte Redaktion kenntlich werden; wohltuend fällt diese in Deutschland leider so seltene Mischung. zwischen gediegenem Wissen und gutem Journalismus im jetzt vorliegenden Jubiläumsheft der Zeitschrift wieder auf. P. H.