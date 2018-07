Mehrere hunderttausend Flüchtlinge aus der Sowjetzone haben seit der Spaltung Berlins Rettung in Westberlin gesucht. Allein im letzten Jahre waren es 120 000, die hier Zuflucht zu finden hofften. Und immer mehr verstärkt sich der Flüchtlingsstrom. Im letzten Vierteljahr betrug der Durchschnitt 15 000 Menschen im Monat und in diesem Jahr haben bis Mitte Januar bereits 10 000 neue Flüchtlinge Asyl in Westberlin gesucht. Die Flüchtlingslager, die Baracken und Notunterkünfte sind überfüllt. Fabriken, Schulen und Dachböden müssen in aller Eile zur Hilfe genommen werden. Für die nächsten drei Monate, bis der Plan der deutschen Sowjetregierung, Berlin völlig abzusperren, durchgeführt ist, wird der Strom der Fliehenden weiter steigen und alle bisherigen Zahlen hinter sich lassen.

Zu den Jugendlichen aus Volkspolizei und Arbeitsdienst sind nun die Bauern, die Landarbeiter, die Arbeiter aus den volkseigenen Betrieben und den Hütten gekommen. Einige hat die Hungersnot davongetrieben, die meisten haben Furcht. Zuchthäuser und Gefängnisse in der Sowjetzone sind bis unter die Dächer gefüllt, auch dort hat man Schulen und Gasthäuser beschlagnahmt, aber nicht um Flüchtlingen zu helfen, sondern als Lager für den SSD. Die Angst, endgültig in diesem Sklavenstaat festgehalten zu werden, treibt die Menschen in hellen Scharen nach Westberlin. Keine Rücksicht auf ihren Besitz, den sie zurücklassen müssen, auf die Scholle, die seit Generationen von ihren Vorfahren bearbeitet worden ist, kann sie daran hindern, in die Freiheit zu fliehen.

Die Flüchtlingsnot in Westberlin ist so groß, daß die Stadt auch mit Unterstützung des Bundes ihrer nicht Herr werden kann. Man schätzt, daß neben den offiziell anerkannten Flüchtlingen noch 160 000 bis 200 000 Illegale unter zum Teil völlig menschenunwürdigen Verhältnissen hier in Baracken und in den Trümmern vegetieren. Man muß ihnen helfen. Das ist eine einfache Frage der Menschlichkeit. Darüber hinaus aber handelt es sich hier auch um ein eminent wichtiges politisches Problem. Der Westen darf diese Menschen, die ihm vertrauen, nicht enttäuschen. Jeder von ihnen ist ein Feind des Kommunismus, jeder, der arbeiten kann, fehlt dem Ostblock in seinem wirtschaftlichen Programm. Ihnen allen Arbeit und Brot zu geben, geht über die Kräfte der Bundesrepublik. Man sollte im Westen begreifen, daß es sich hier um eine internationale Aufgabe handelt, an deren Lösung alle freien Völker mitarbeiten müssen. R. T.