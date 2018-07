Staatliche Vorratswirtschaft für Getreide wurde uns bereits im ersten Schuljahr in der Geschichte von Josef in Ägypten bekannt, den Thomas Mann „Den Ernährer“ genannt hat. Die biblische Kunde von einem Erfolg, der sich zu einer internationalen Versorgungshilfe ausweitete, blieb für uns ein historisches Faktum, bis Preußen im November 1914 dem pharaonischen Beispiel folgte und die Kriegsgetreidegesellschaft gründete. Von da an und vor allem seit der Brotgetreideverordnung vom 25. Januar 1915 ist unser Getreidehandel in die Verteidigung gedrängt. Im Getreidehandelstag, der in diesem Jahr vom 21. bis 23. Januar in Hamburg über die Bühne geht, meldet er sich Jahr für Jahr mit seinen Vorschlägen und Forderungen zu Wort. Sein Anliegen berührt nicht allein die Branche, denn die freie Welt braucht auch einen freien Getreidehandel.

*

Der diesjährige Getreidehandelstag in Hamburg weist mehr als die früheren auf die internationalen Beziehungen hin. Franzosen, Belgier, Holländer werden sprechen; die Lieferländer werden zu Wort kommen und auch die nordischen Länder. Aber der besonderen Nöte in unserem Getreidehandel wird trotzdem gedacht werden. Den deutschen Behördenvertretern, Vizekanzler Blücher und Staatssekretär Sonnemann, wird man mit Spannung lauschen, ob in diesem Jahr mit dem alten Brauch gebrochen wird, die gesetzlichen Bestimmungen für das neue Getreidewirtschaftsjahr verspätet herauszubringen, ob den Vorschlägen des Getreidehandels endlich Gehör gegeben wird, die gut entwickelte Selbstverwaltung des Einfuhrhandels größere Aufgaben zur Entlastung der Behörden erhält und die Vertretung des Getreideeinfuhrhandels in dem Verwaltungsrat der Einfuhr- und Vorratsstelle angemessen verstärkt werden soll.

Diese Fragen haben in einer Periode größte Bedeutung, in der die vom Reichsnährstand übernommene sogenannte Marktordnung mit ihren Höchst- und Mindestpreisen teilweise den Zusammenhang mit der Versorgungslage verloren hat. Der Landwirt kann seinen Hafer zum Mindestpreis nicht mehr verkaufen, und die staatlichen Hafervorräte werden (gekoppelt mit begehrteren Getreidearten) abgestoßen. Die Preisentwicklung auf dem Futtermittelmarkt hat dem Handel bereits empfindliche Einbußen gebracht. Der internationale Preisrückgang für Futtergetreide wirkt sich noch keineswegs voll aus. Er würde eine weit billigere Versorgung des deutschen Verbrauchers erlauben. Jedoch beabsichtigt der Handel keineswegs, durch Forderungen eines unmittelbaren Anschlusses an den Weltmarktpreis eine Preisrevolution in unserer so lange abgesperrten und im Schutzgehege lebenden Agrarwirtschaft zu verursachen. Er meint allerdings, daß der Weg für eine behutsame Preisentwicklung im Inland und eine Freiheit der Einfuhr offen ist, indem dem Importeur das Risiko für den Warenabsatz übertragen wird bei freiem Preis. Man denkt dabei daran, daß vorerst für Futtergetreide die Abschöpfungsbeträge täglich (unter Mitwirkung des Handels) festgesetzt werden und die Meldungen der Importeure über ihre Abschlüsse den staatlichen Stellen den Überblick über die Versorgungslage geben. Und man erwartet, daß das volle Risiko für den Absatz der Einfuhren auch die Mengen der Abschlüsse auf den früher üblichen Umfang zurückführen wird. Ein größerer Kreis würde wieder an dem Einfuhrgeschäft teilhaben können, der jetzt nicht mehr in der Lage war, Schiffsladungen abzuwickeln.

Die Schwierigkeiten, die sich einem Eingehen auf diesen sehr einfachen Vorschlag entgegenstellen, machen deutlicher als all die vielen Unzulänglichkeiten und die leider nicht bekannten Kosten der Verwaltungswirtschaft, wie eng wir schon mit der Staatswirschaft verstrickt sind. Diesen Zustand möchte der Getreidehandel auflockern. Ein mutiges Unterfangen des Handels. Jeder Vorschlag, jede Anregung, die der Handel in den wechselvollen Lagen unserer Getreidewirtschaft machte, waren von diesem Geist bestimmt. Der Getreidehandel fühlt sich als ein Träger der Verbindung der Völker, als ein Wegbereiter im Kampf gegen die Not und den Hunger.

Erfahrungen des deutschen Handels in einem einstigen totalitären System werden die ausländischen Gäste die Maßnahmen in der eigenen Heimat anders sehen lassen. Der deutsche Getreideeinfuhrhandel hat sich von 1934 an allein durch den freiwilligen Zusammenschluß zu einer Selbstverwaltung behaupten können. Die Bescheidung der leitenden Männer dieser Selbstverwaltung auf einen vorübergehenden Dienst für den Handel hat auf diese Weise den staatlichen Ansprüchen, die von Devisennöten und handelspolitischen Wünschen bestimmt waren, Genüge tun können, ohne daß der staatliche Apparat einen Gegenspieler bekam, der sich an die Stelle der Behörde setzen und den Handel entmachten wollte. Ganz ist die Durchsetzung der Absichten nicht geglückt. Staatliche Interessen, Macht und das Beispiel der Kriegswirtschaft wiegen schwer. Noch schwerer vielleicht die menschliche Versuchung, die Macht einer Stellung auszunutzen. Störend scheint auch die Tatsache, daß wissenschaftliche Institute und Stellen, die sich mit diesen Fragen befassen, von Monopolisten besetzt sind. Staatliche Maßnahmen sind in Verordnungen und Gesetzen leicht zu fassen und bieten einer darstellenden Betrachtung einen angenehmeren Stoff als das Marktgeschehen. Der Getreidehandel wird künftig auch auf diesem Gebiet Boden gewinnen müssen, denn allein auf die Vernunft der Dinge, die für ihn ist, kann er sich nicht verlassen ...

Die binnenwirtschaftlichen Maßnahmen der großen Erzeugerländer haben zu internationalen Abkommen geführt und wirken sich auf die Binnenmärkte der Abnehmerländer aus. Diesen Folgemaßnahmen ist bei uns durch den Schutzanspruch der Landwirtschaft, planwirtschaftliche Gedankengänge und die für jede Bürokratie so schwerwiegenden „Vorgänge“ seit 1914 ein aufnahmefähiger Boden bereitet. Bei solchen wechselseitigen Wirkungen vermag der Getreidehandel eines Landes nicht mehr für sich allein aufklärend und befreiend zu wirken. Eine internationale Aufgabe ist erwachsen. Einst mußten Handelsbräuche angeglichen, Kontrakte abgestimmt werden, also die Vorgänge der Warenbewegung von den beteiligten Kreisen auf ihren Tagungen erörtert werden. Jetzt sind die Einwirkungen auf oder gar gegen die staatlichen Maßnahmen zum Thema geworden. Von einer Beseitigung der staatlichen Eingriffe zu sprechen und weitgehende Vorschläge über die Bildung notwendiger Reserven in den Händen der beteiligten Handelskreise zu machen, erlaubt die internationale Lage der Getreidewirtschaft nicht. -ing.