Von Harald Rasch

Das ungewöhnlich lange Schreiben zur Frage des Kartellgesetzentwurfs, das der Präsident des Bundesverbandes der Industrie vor einiger Zeit an den Bundeswirtschaftsminister gerichtet hat, ist von diesem bisher nicht beantwortet worden. Wenigstens hat die Öffentlichkeit nichts davon erfahren. Wie immer man sachlich zu den in ihm behandelten Fragen steht: Die Meinungsverschiedenheit zwischen dem Bundeswirtschaftsminister und der Spitzenorganisation der deutschen Industrie in dieser für die zukünftige Wirtschaßsverfassung so entscheidenden Frage ist tief bedauerlich. Was soll aus den Anfängen einer freiheitlichen Ordnung unseres Wirtschaftslebens, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, werden, wenn der unermüdliche Vorkämpfer dieser Ordnung mit ihren Hauptträgern, den Unternehmern, uneins ist? Werden nicht die Gegner schon der heutigen und erst recht einer noch weiter auszubauenden Marktwirtschaft letzten Endes die lachenden Dritten sein? Die Fronten in der Kartelldebatte sind in den vergangenen Monaten beinahe hoffnungslos erstarrt. Der nachfolgende Diskussionsbeitrag bemüht sich um eine Auflockerung in Richtung eines möglichen Kompromisses.

Es drängt sich die Frage auf, ob es nicht möglich ist, ein praktisch brauchbares Kompromiß zwischen den Anschauungen des Bundeswirtschaftsministers und den Wünschen des Bundesverbandes der deutschen Industrie in der Kartellfrage zustande zu bringen, ein Kompromiß, das zugleich Aussicht auf Anerkennung auch durch die alliierten Stellen bietet. Ohne Zweifel ist ein Kompromiß nicht einfach auf irgendeiner mittleren Linie denkbar. Mit Bezug auf ein und dieselbe Gruppe von Fällen muß man sich entweder für die Verbots- oder für die Mißbrauchsgesetzgebung entscheiden, dazwischen gibt es nichts. Aber wie wir schon innerhalb des jetzigen Gesetzentwurfs beide Konzeptionen verankert sehen, nämlich hinsichtlich der Kartelle das Verbots-, hinsichtlich der marktbeherrschenden Unternehmen das Mißbrauchsprinzip, so könnte überlegt werden, ob nicht noch eine weitere Differenzierung möglich ist, sei es überhaupt, sei es wenigstens für eine Übergangszeit.

Die Notwendigkeit zur Einholung einer Erlaubnis der Kartellbehörde wird von der Wirtschaft als besonders drückend empfunden für den Fall von Konditionskartellen. Andererseits könnte hier in der Tat auf den Zwang zu vorheriger Anrufung des Bundeskartellamtes verzichtet werden, ohne die Grundkonzeption des Gesetzes preiszugeben. Konditionenkartelle dienen der technischen Abwicklung des Geschäftsverkehrs durch Festlegung einheitlicher Geschäftsbedingungen einer Branche in all den Punkten, die beim Abschluß eines Geschäfts in der Regel nicht ausdrücklich besprochen werden, aber doch auch klargestellt sein müssen. Sie sind ein unentbehrliches Hilfsmittel im Zeitalter des modernen Massenverkehrs. Ihre Festlegung hemmt den echten Wettbewerb nicht, sondern fördert ihn, da erst einheitliche Geschäftsbedingungen in den Nebenpunkten eines Geschäfts die Angebote der Unternehmer mit Bezug auf die Hauptsache – Preis und Qualität – miteinander vergleichbar machen. In der Zahl stellen reine Konditionenkartelle den weitaus größten Teil der Kartellverträge dar: für die Zeit vor dem Kriege wird angenommen, daß von allen Kartellen 70 v. H. Konditionenkartelle waren. Befreit man Konditionenkartelle – durch entsprechende Ergänzung des § 3 – von dem Erlaubniszwang des Regierungsentwurfs, so könnte ein bebeträchtlicher Verwaltungsaufwand ohne volkswirtschaftlich nachteilige Folgen eingespart werden. Selbstverständlich müßte der Kartellbehörde das Recht zustehen, gegen Handhabung sachlich unangemessener Geschäftsbedingungen von Amts wegen oder auf Antrag einzuschreiten.

Weiterhin sollte geprüft werden, ob nicht auch reine Normungsabsprachen ähnlich behandelt werden können. Einigen sich die Hersteller von Hausgeräten dahin, in Zukunft statt dreißig verschiedener Typen eines Produkts nur noch zehn herzustellen, so ist das zwar eine vertragliche Beschränkung des Wettbewerbs. Aber sie ist sachlich in der Regel unbedenklich. An Stelle einer Vielzahl von Sorten auf Kosten des Preises tritt eine geringere, aber in größeren Mengen herzustellende und daher billigere Anzahl. Auch das käme dem Massenkonsum zugute, wenn auch zu Lasten der Individualität. Vorausgesetzt ist dabei freilich, daß sich die Absprachen der Unternehmer tatsächlich nur auf Fragen der technischen Normung, Typisierung und Standardisierung beziehen. Für den Fall, daß sie mit Preisabreden verbunden werden, kann auf eine Vorprüfung durch die Kartellbehörde nicht verzichtet werden.

In den Fällen des Konditionen- und des Normungskartells ist die Einführung des Mißbrauchsprinzips an Stelle des den jetzigen Entwurf beherrschenden Verbotsprinzips aus sachlichen Gründen notwendig und vertretbar. In zwei weiteren Fällen sollte zwar grundsätzlich an dem Regierungsentwurf festgehalten werden. Immerhin wäre es vielleicht angebracht, für eine Übergangszeit vorübergehende Vereinfachungen im Interesse einer rascheren Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft einzuführen.

Das Krisenkartell des § 2 des Entwurfs wird praktisch kaum zu größerer Bedeutung gelangen. Eine allgemeine wirtschaftliche Krise, wie wir sie vor 20 Jahren hatten, wird von der Staatsführung mit anderen Mitteln als durch Zulassung von Kartellierungen bekämpft werden müssen und können. Handelt es sich dagegen um eine Krise in einem einzelnen Wirtschaftszweig, so scheiden von vornherein diejenigen Fälle aus, in denen langfristige Strukturwandlungen vorliegen. Wenn man überhaupt der Ansicht ist, daß hier die Kartellierung ein geeignetes Hilfsmittel darstellt, dann muß freilich einigermaßen schnell gehandelt werden. Dann kann man nicht warten, bis sich Gutachten über Gutachten bei der Kartellbehörde angesammelt haben, jedenfalls nicht für die Anfangszeit des Aufbaus der Behörde. Deshalb sollte vielleicht in einer Übergangsvorschrift bestimmt werden, daß Anträge auf Genehmigung von Krisenkartellen einstweilen als genehmigt gelten, wenn das Bundeskartellamt sie nicht innerhalb einer kurz zu bemessenden Frist durch begründeten Bescheid zurückweist. Eine spätere Überprüfung müßte natürlich vorbehalten bleiben. Damit dürfte den Interessen der Branche hinreichend gedient sein. Die Unternehmungen werden dann von selbst nur diejenigen Anträge einreichen, die einige Aussicht auf Erfolg haben.