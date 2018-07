Von Kreisen, die zur amerikanischen Militärregierung gehören, ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1200 Einwohnern der Bundesrepublik, die nach ihrer Stellungnahme zum Nationalsozialismus gefragt worden sind, in die Presse lanciert worden. Was für ein Unsinn mit solchen Umfragen angerichtet werden kann, ist bekannt. Es ist sehr leicht, Suggestivfragen zu stellen und die zu Befragenden so auszusuchen, daß ihre Antworten im Sinne des Fragestellers ausfallen. Man weiß auch von der vorletzten Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten, wie schlecht auch ein unparteiisch aufgezogenes Gallupsystem funktionieren kann und zu welch blamablen Resultaten es mitunter führt.

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn bei den Fragen, die im Auftrage der amerikanischen Militärregierung gestellt worden sind, Resultate herauskommen, die den Anschein erwecken, als sei im deutschen Volke immer noch eine große Sympathie für den Nationalsozialismus vorhanden.

Wenn sich die Amerikaner zu ihrem eigenen Vergnügen mit einem solch törichten Spiel beschäftigen wollen, so möge ihnen das unbenommen bleiben. Anders aber ist es, wenn sie solche Ergebnisse in einem Augenblick veröffentlichen, in dem durch ein britisches Vorgehen gegen einen sehr eng begrenzten Kreis ehemaliger Nationalsozialisten die Welt ohnehin gegen Deutschland eingenommen worden ist. Bundeskanzler Adenauer hat sich in einer sehr zurückhaltenden und vorzüglich abwägenden Rede im Namen des deutschen Volkes gegen diese Verleumdung verwahrt.

Wir haben aber ein Recht zu fragen, wer eigentlich innerhalb der amerikanischen Militärregierung sich sosehr von seinen Ressentiment gegen Deutschland oder seinen Neigungen für Sowjetrußland überwältigen läßt, daß er die Gelegenheit benutzt hat, unserem Ruf in der westlichen Welt empfindlich zu schaden. Wir wollen hoffen, daß hier die längst fällige Säuberung einsetzen wird und möchten gleich hinzufügen, daß nichts gewonnen ist, wenn die zu entfernenden Elemente zum Sender „Freies Europa“ oder ähnlichen Institutionen abgeschoben werden, so wie man Kommunisten und fellow travellers des State Department in das Sekretariat der UNO versetzte.

Tgl