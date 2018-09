Im Januar unter der Sonne der Côte d’Azur

Von Eka von Merveldt

In Hamburg war es kalt, in Paris braute der Nebel, in Marseille war der über Nacht gefallene Schnee das Tagesgespräch und es hieß, sogar in Algier habe es nach 17 Jahren zum erstenmal wieder geschneit. In Cannes aber leuchtete uns die berühmte Sonne der Côte d’Azur, allerdings nach langen Regentagen. In den Gärten schimmerten gelb die ersten Mimosenbäume; und rot, cyclame und weiß blühten in den Rabatten unter den Palmen der „Croisette“ die Alpenveilchen, aber ihre Blüten hatten eine gläserne Starre, als ob sie frören, denn im Schatten stand eisig die Schneeluft, die von den Alpes maritimes kam.

Die Croisette ist die Prunkpromenade, auf der die feinsten Damen der Welt in der Mittagssonne zu sehen waren, in Pelze gehüllt, unter denen die Persianer die schlichtesten waren. Sie saßen lässig in Sesseln am Rande des kaum bewegten Meeres und dann nahmen sie einen Aperitif auf den Terrassen der Hotelpaläste. Sie waren zum Teil nur die zweitreichsten. Denn wie man auf den Plakaten am eleganten Office der „Italian Line“ lesen kann, fährt „man“ heutzutage, wenn man etwas auf sich hält, zu dieser Jahreszeit nach Uganda.

Wer hier an der Croisette zurückgeblieben war, hatte das neue Jahr nach dem Motto begonnen: Besser Neid erregen als Mitleid. Er tut es in jenem müden Stil, den man hier seit hundert Jahren pflegt, seit Lord Brougham das Paradies Cannes entdeckt hat. Vorher war es nur ein armes Fischerdorf.

Welcome US Navy

Es gibt immer noch oder schon wieder genug Reiche, versichert der Direktor des Syndicat Initiative, die in der mumienhaften Pracht dieser Luxusküste leben wollen. So werden die Mammut-Hotelkästen, die den Meeresstrand vermauern, immer aufs neue mit allem Komfort up to date gebracht, und man trachtet danach, die Uferstraße, auf der die Ketten monströser Autos hinauf- und herunterbrausen, auf Kosten der Natur zu verbreitern.