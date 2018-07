Sieben ehemalige Nazis sind durch Mitglieder der Abteilung Public Safety, einer Spezialabteilung der britischen Besatzungsmacht, verhaftet worden. Artikel 2a des heute gültigen Besatzungsstatutes räumt den Engländern das Recht ein, eine solche Maßnahme durchzuführen, wenn sie der Ansicht sind, daß die Sicherheit der Besatzungsmacht – ihrer Angestellten und ihrer Truppen – gefährdet sei. So wären also an sich diese Verhaftungen – um mit Talleyrand zu reden – nur als eine Nachricht und nicht als ein Ereignis zu werten gewesen, wenn sie nicht von den Engländern selbst als ein dramatischer Coup ersten Ranges aufgezogen worden wären.

In der offiziellen Darstellung des Foreign Office ist gesagt worden, der Bundeskanzler sowie die Hohen Kommissare Frankreichs und der Vereinigten Staaten seien von dem britischen Vorgehen „vorher“ benachrichtigt worden. Das ist zwar dem Wortlaut nach richtig, aber zugleich doch einigermaßen irreführend. Als Dr. Adenauer von den englischen Absichten Kenntnis erhielt, waren die Kommandos der britischen Polizei schon unterwegs. Der zuständige deutsche Minister, Bundesinnenminister Dr. Lehr, wurde erst acht Stunden, nachdem die Aktion durchgeführt worden war, vor ihr verständigt. Und weder der amerikanische noch der französische Hohe Kommissar waren konsultiert worden. Man habe das Bundesministerium, so erklärte ein englischer Sprecher, nicht ins Vertrauen ziehen dürfen, weil in ihm Exponenten eben jenes Kreises säßen, den es zu verhaften galt – wir hoffen, man wird uns die Namen dieser inkriminierten Beamten nicht vorenthalten. Aber, so müssen wir fragen, gilt dieses Mißtrauen eigentlich auch gegenüber dem Bundeskanzler und den Hohen Kommissaren Frankreichs und der Vereinigten Staaten?

Was nun die Fakten angeht, die zu den Verhaftungen geführt haben, so hat sich der britische Hohe Kommissar, Sir Ivone Kirkpatrick, sehr offen darüber ausgesprochen. Britische Agenten, so sagte er, hätten die Verdächtigen wochenlang beobachtet und hätten festgestellt, daß sie erstens ein Komplott geschmiedet hätten, um die Macht zu ergreifen, daß sie zweitens versucht hätten, sich in politische Parteien einzuschleichen, um ihre Führung zu übernehmen, und daß sie drittens mit Ex-Nazis und möglicherweise auch mit Kommunisten in anderen Ländern im Osten wie im Westen – in Verbindung ständen. Namen solcher Gruppen anzugeben, mit denen eine Zusammenarbeit bestehe, lehnte Sir Ivone ab. „Wir sind nicht eigentlich sicher“, so sagte er, „was sie wirklich vorhatten, aber es war etwas Unehrenhaftes. Und so hielten wir es für unsere Pflicht, angesichts der Verantwortung, die wir in diesem Lande immer noch haben, den Stein zu lüften und nachzusehen, was unter ihm krabbelt.“

Es handelt sich also bei den Verhaftungen um eine „gewaltsame Erkundung“ – das ist der militärische Ausdruck für das, was die Militärregierung hier auf zivilem Gebiet unternommen hat. Von britischer Seite ist fairerweise darauf hingewiesen worden, daß es deutschen Stellen unmöglich gewesen wäre, diese Verhaftungen vorzunehmen, weil weder das Grundgesetz noch die Bestimmungen des Strafgesetzbuches hierfür eine Handhabe geben. Nur das Besatzungsstatut macht eine solche Rechtsfindung möglich, die sich in einem demokratischen Rechtsstaat überhaupt nicht und unter einer militärischen Besatzung nur im Zustand akuter Gefahr rechtfertigen läßt.

Die Vorgänge, die zu den Verhaftungen geführt haben, waren längst bekannt und auch in aller Öffentlichkeit erörtert worden. Unterwanderung, so nennt man in dem verwilderten Deutsch, das heute auch in der Bundesrepublik gesprochen wird, die Tatsache, daß in einzelnen Parteien, dem BHE, der DP und insbesondere der FDP, ehemalige Nazis, ja, sogar einzelne früher prominente Mitglieder der NSDAP aufgenommen oder im Büro von Parteifunktionären beschäftigt worden sind. Auch wir haben auf diese Entwicklung nach dem Parteitag der FDP in Bad Ems in einem Artikel eindringlich hingewiesen. Zum anderen gehen seit einiger Zeit Agentenmeldungen durch die in- und ausländische Presse, die sich mit den Personen beschäftigen, die jetzt verhaftet worden sind, und auch mit jenen, die, wie es heißt, zwecks zukünftiger Verhaftung von englischer Seite überwacht werden. Den Anfang machte Dagens Nyheter am 18. November vorigen Jahres. Es folgte Politiken und – in der Bundesrepublik – die Frankfurter Rundschau. Von den „vertraulichen“ Informationsdiensten – es gibt ihrer in der Bundesrepublik, wie sachverständige Stellen in Bonn versichern, rund 900 – brachte ein Lübecker Büro einen Bericht über den „Führungsring oder Hundertmannkreis“, der aus den skandinavischen Zeitungen abgeschrieben und durch eigene Unrichtigkeiten ergänzt worden war. Wir vollen hoffen, daß er in dem englischen Material keine große Rolle spielt.

Man wird sich mit einiger Verwunderung fragen dürfen, was die britische Militärregierung im Sinne hatte, als sie aus all diesen teils richtigen, teils offenbar von Agenten frei erfundenen Nachrichten, die mindestens seit November in der Presse diskutiert werden, einen dramatisch vorgebrachten Fall gemacht hat. Das Echo in der Welt war für uns Deutsche jedenfalls erschreckend. Diese britische Maßnahme rief mit einem Schlage alle Böswilligen auf den Plan. So schrieb die angesehene französische Zeitung Le Monde: „In dem Augenblick, in dem endlich das Massaker von Oradour vor Gericht steht, erklingt die Aufdeckung dieser Verschwörung wie eine neue Warnung ... Wir sollten uns hüten, dem Kanzler Adenauer Europa-Kontingente zu bewilligen. Eines Tages könnte aus ihnen die Wehrmacht eines neuen Hitler entstehen.“ Und die New York Times schrieb: „Es scheint mehr als nur ein reiner Zufall zu sein, daß dem Beginn der antisemitischen Hetze in der Sowjetunion die Aufdeckung einer Naziverschwörung in Westdeutschland folgte.“ Daß auch die Neue Zürcher Zeitung sich diese infame Unterstellung zu eigen macht, – obgleich doch englische Sprecher ausdrücklich erklärt haben, daß Antisemitismus im Programm der Verhafteten keine Rolle spiele – ist besonders unerfreulich.

Diese Reaktion der internationalen Presse hat man im englischen Kabinett offenbar nicht vorausgesehen, als man Sir Ivone Kirkpatrick Vollmacht gab, seine Verhaftungen durchzuführen. Später allerdings, als das Fett bereits im Feuer war, hat sich das Foreign Office Mühe gegeben, den fatalen Eindruck abzuschwächen und den Deutschen Vertrauen und Wohlwollen zu bezeugen. Einige englische Zeitungen haben in dieser Hinsicht sehr schnell und politisch elegant reagiert So schrieb der Manchester Guardian: „Es muß für die britische Regierung geradezu eine Erleichterung gewesen sein, endlich wieder das alte Geschäft der Nazijagd aufzunehmen, statt sich mit der harten Aufgabe zu beschäftigen, Sicherungen gegen die Kommunisten zu schaffen.“ Auch die Times warnte davor, den Fall zu ernst Zu nehmen.