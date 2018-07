Von Josef Pieper

Ich liege die stille und wohl auch nicht allzu verwegene Hoffnung, diese ein wenig persönlichen Zeilen möchten dem Dichter Rudolf Alexander Schröder nicht zu Gesicht kommen – obwohl sie gemeint sind als eine Huldigung, die freilich spät genug sich hervorwagt.

Es begann schlecht genug, mit einem Mißklang. Als junge Leute lasen wir um 1930 mit Begeisterung Theodor Haecker, der uns vor allem als Polemiker zusagte. Dies war vielleicht begreiflich; dennoch war es nicht gut. Es ist dem jungen Geiste nicht gesund, die Welt unter den Zeichen von Ironie und Satire zu betrachten. – Ein Gegenstand solcher geistreichen Destruktion war, in Haeckers Vergil-Buch, ein Vers aus der Übertragung der Aeneis von „Herrn“ Rudolf Alexander Schröder. Nun bin ich zwar auch heute noch der Meinung, daß dieser Vers nicht zu den geglücktesten des Dichters Schröder gehört. Schlimmer jedoch erscheint mir jetzt jener Abschnitt, der das schöne Buch Haeckers entstellt. Übrigens ist er aus der späteren Ausgabe gestrichen worden. Und Haecker, der in seinen Anfängen, wie er selbst sagt, von den Feuern der Ungeduld Brennende, hat in den „Tag- und Nachtbüchern“ bekannt, wie sehr er das Unfruchtbare, das Eitle und Vereitelnde der bloßen Polemik begreife und sozusagen „bereue“.

Uns aber war damals der Zugang zum Werke R. A. Schröders auf diese Weise wenn nicht gerade verschlossen, so doch erschwert. Ich erinnere mich wohl der Bemühung eines Freundes, mir die Schrödersche Übersetzung der Ilias nahezubringen. Ich vernahm auch mit Betroffenheit den „silbernen Klang“ dieser Verse, den mir der Freund in seiner schönen Entfachtheit zu rühmen wußte. Dennoch, meine Bewunderung fiel, sozusagen an dem Übersetzer vorbei, unmittelbar Homer selber zu. Und auch als ich später in Felix Timmermans’ „Pallieter“ zwei meisterliche Gedichte von Guido Gezelle fand, überhörte ich fast den Hinweis in der Fußnote, daß der Übersetzer R. A. Schröder heiße.

Ein wirkliches Aufhorchen, ja ein unbefangenes Zuhören gelang und widerfuhr mir erst, als Peter Suhrkamp, den ich während eines kurzen Aufenthaltes in Berlin 1942 oder 1943 in seinem Turm des „Zuschauers“ besuchte, mir einen Druckbogen aus einem Umbruch-Exemplar der Schröderschen Gedichte mit auf die Reise gab. Ich habe dann, in einem ziemlich lärmenden Urlauberzug, zum erstenmal mit wirklich offenen Augen und völlig unbefangen die „Ballade vom Wandersmann“ gelesen, deren erste Stücke seitdem zu meinen liebsten Gedichten gehören. Ich brauche nur die erste Strophe:

Rührt mich nicht an; – ich bin’s nicht mehr.

– Blickt lieber wie von ungefähr