Erste HV der Duisburger Kupferhütte. Nach einer Pause von acht Jahren traten die Aktionäre der Duisburger Kupferhütte, die vor kurzem aus der Alliierten Kontrolle (IG-Farbenindustrie AG – i. L.) entlassen worden ist, in Duisburg zu einer ao. HV zusammen. Zum AR-Vorsitzerden wurde Generaldir. Dr. Dr. h. c. Ulrich Haberland/Leverkusen und zum stellv. Vors. Dir. Prof. Dr. Dr. h. c. Carl Wurster/Ludwigshafen gewählt. Ferner gehören dem AR an: Dir. Dr Karl Winnacker/Königstein i. T. (Farbwerke Hoechst AG.) Dr. Renco Guilini/Heidelberg und als Belegschaftsvertreter Bernhard Flessenkemper und Hans Schlueter. Zu Vorstandsmitgliedern wurden bestellt: Dr. Dr.-Ing. e. h. Ernst Kuss/Duisburg (Vors.), Dipl.-Ing. Ernst Rosin/Duisburg und Dr.-Ing. Heinrich Schackmann/Duisburg. Zu Direktoren wurden ernannt: Ernst Fleischer und Karl Hoeke, Duisburg

Continental: wechselvolles Jahr. Das Geschäftsjahr 1952 ist für die deutsche Kautschukindustrie und damit auch für die Continental Gummiwerke A.G., Hannover, recht wechselvoll verlaufen. Während im ersten Halbjahr Rohstoffbaisse und sinkende Verkaufsziffern Sorge bereiteten, war die zweites Jahreshälfte von stabileren Rohstoffpreisen und lebhafter Beschädigung gekennzeichnet. Dies stellt die Continental Werksleitung in einem vorläufigen Rückblick auf das abgelaufen Jahr fest. Das Risiko der Kautschukindustrie geht aus der Schwankung des Naturkautschukpreises zwischen 4,70 und 2,40 DM je kg cif Hamburg für die Standardsorte sowie in den ebenfalls beachtlichen Preisschwankungen für andere Rohstoffe, vor allem Textilien, hervor. Continental verweist darauf, daß derartige Wagnisse nur bei Vorhandensein entsprechender Rücklagen eingegangen werden können. – Die Gesellschaft habe ihre volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Aufgaben erfüllen können, heißt es in dem Bericht. Auch in Zukunft sollen erhebliche Mittel zur Werkserhaltung und Erneuerung im Interesse der Marktversorgung und einer weiteren Ausfuhrsteigerung aufgewandt werden. Die Belegschaft hat seit der Währungsreform um 3300 Personen auf rund 13 900 Personen am Jahresende 1952 zugenommen.

Neuer AR bei der Bank für Brau-Industrie. Die HV der Bank für Brau-Industrie, Frankfurt a. M., wählte den neuen AR, dessen Neuwahl wegen des Übergangs des Aktienpaketes von der Bleichroeder-Gruppe an die Firma Dr. August Oetker/Bielefeld erforderlich geworden ist. Dem auf sechs Mitglieder festgesetzten AR gehören an: Geh. Legationsrat a. D. Dr. Walther Frisch, Oberbürgermeister von Lindau (Bodensee) als Vors., Bankier Hugo Ratzmann/Bielefeld (Bankhaus Hermann Lampe KG, Bielefeld) als stellv. Vors., Bankdir. Hans Rinn/Hamburg(Hamburger Kreditbank) als 2. stellv. Vors., RA Dr. Ernst Tüscher/Bielefeld (Dr. August Oetker GmbH, Bielefeld), Brauereidir. Dr. Bernhard Scheublein/München (Paulaner-Salvator-Thomasbräu AG) und Steuerberater Wilhelm Kebschull/Bielefeld. Zum neuen Vorstand wurden bestellt: Dr. Carl Melien (Bankhaus Hermann Lampe KG)/Frankfurt a. M. – Bielefeld, (als Vors.) Bankdir. Herbert Reichelt/Frankfurt a. M. und Bankdir. Fritz Andre/Berlin (Bank für Handel und Industrie). Die HV beschloß, den im Geschäftsjahr 1951/52 (30. 6.) erzielten Gewinn von 89 797 DM auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Brown, Boveri & Cie. AG., Mannheim, mit ihrem Hauptwerk in Mannheim und den sechs Tochterunternehmen – Rheinische Draht- und Kabelwerke GmbH., Köln-Riehl, H. Roemmler GmbH., Groß-Umstadt, Stotz-Kontakt GmbH., Heidelberg, Isolation AG., Mannheim-Neckerau, Elektra-Lack GmbH., Bruchsal, Figma-Frigo-Therm GmbH., Mannheim – beschäftigt jetzt wieder rund 16 000 Personen? das sind mehr als in der Vorkriegszeit. Auch das Exportgeschäft, das sich stark auf die britischen Dominien und Südamerika verlagert hat, erreicht den Vorkriegsumfang wieder.

Von der Deutschen Erdöl-AG, Hamburg, wird uns mitgeteilt, daß die Gründung der Steinkohlenbergwerk Graf Bismarck GmbH, über die wir kürzlich berichteten, nicht im Zuge der Neuordnung der deutschen Montanindustrie erfolgte, zumal das Unternehmen bereits seit langem aus jeder Kontrolle des Gesetzes Nr. 27 entlassen ist. Maßgebend war lediglich der Wunsch, das Mitbestimmungsrecht in den Aufsichtsräten und Vorständen und Unternehmen des Bergbaus und der eisen- und stahlerzeugenden Industrie auch bei diesen Zechen durchzuführen.

In der HV der Schüchtermann & Kremer-Baum AG für Aufbereitung, Dortmund, wurde die Verteilung einer Dividende von 6 v. H. auf das Grundkapital von 4,5 Mill. DM beschlossen. In den AR wurden gewählt: RA und Notar Dr. Franz Brinkmann-Gladbeck, Oberstadtdir. Wilhelm Hansmann-Dortmund, Bankdir. Ludwig Kruse-Essen, Bergwerksdir. Bergass. a. D. Fritz Lange-Bochum, Oberstadtdir. a. D. Dr. jur. Hermann Ostrop-Dortmund, Bergwerksdir. Bergass. a. D. Dr.-Ing. e. h. Otto Springorum-Essen. Weiterhin wählte die HV zu Mitgliedern des AR: Bergwerksdir. Bergass. a. D. Dr.-Ing. Werner Haack-Dortmund und Bergwerksdir. a. D. Bergass. a. D. Otto Schlarb-Löllbach, Krs. Kreuznach, mit der Maßgabe, daß ihr Amt erst mit dem Amt der nach § 76 Betriebsverfassungsgesetz noch zu wählenden 4 Arbeitnehmervertreter beginnt. In der anschließenden AR-Sitzung wurden Oberstadtdir. a. D. Dr. jur. Hermann Ostrop zum Vors. und Bergwerksdir. Bergass. a. D. Dr.-Ing. e. h. Otto Springorum zum stellv. Vors. gewählt.

Die Neue Filmgesellschaft mbH., Hamberg, Hansastr. 6, hat das Stammkapital von 20 000 DM auf 700 000 DM erhöht. Das Kapital ist voll eingezahlt. Vorsitzender des AR ist Günther Stapenhorst (Carlton-Filmgesellschaft, München), stellv. Vorsitzender Dr. Heinrich Hassmann (Bankhaus Hermann Lampe KG, Bielefeld). Zum alleinigen Geschäftsführer wurde Herbert O. Horn bestellt. Auf Ersuchen einer Firma ähnlichen Namens ist der Name der Gesellschaft in ‚Neuer Filmverleih GmbH“ geändert worden.